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陕西佳县发展特色产业助脱贫：抓住好项目 增收添门路

龚仕建

2019年09月12日08:48  来源：人民网－人民日报
 

“去年，仅红枣一项就收入1.5万多元。”日前，今年52岁的陕西省佳县脱贫户张艳平高兴地说。

据了解，佳县是国家扶贫开发重点县、吕梁片区集中连片特困地区。全县有102个贫困村，建档立卡贫困户18201户46767人。“我们着力培育‘3+X’产业，坚决打赢脱贫攻坚战。”县委书记刘生胜说。

近年来，佳县按照“长短结合、统筹推进”和“以长带短、以短补长”的思路，大力发展特色产业，助力乡村振兴，拓宽农民增收门路。佳县提出“东枣西果北蔬菜、旅游畜牧杂粮中药材”产业布局，着力发展“3+X” 产业，“3”即82万亩红枣、20万亩山地苹果、100万头只猪羊鸡畜禽，“X”即10万亩中药材、10万亩地膜高粱、10万亩小杂粮等。全县102个贫困村，村村有产业、户户有项目。今年以来全县整合产业资金3.6亿元，实施10类1145个项目，直接带动贫困户脱贫。

《 人民日报 》（ 2019年09月12日 06 版）

(责编：罗知之、庄红韬)
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