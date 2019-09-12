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全面融入共建一带一路和长江经济带发展

重庆：向智能转型 创开放体系

本报记者  王斌来  蒋云龙

2019年09月12日08:48  来源：人民网－人民日报
 
原标题：重庆：向智能转型 创开放体系（权威发布）

 

9月11日，在国新办举办的新中国成立70周年省（区、市）系列主题新闻发布会上，重庆市委副书记、市长唐良智，重庆市委常委、宣传部部长张鸣出席，以“在推进西部大开发形成新格局中展现新作为、实现新突破”为主题介绍情况，并回答记者提问。

今年4月，习近平总书记在重庆考察时，殷切希望重庆“努力在推进新时代西部大开发中发挥支撑作用、在推进共建‘一带一路’中发挥带动作用、在推进长江经济带绿色发展中发挥示范作用”。遵照总书记殷殷嘱托，重庆自觉把践行“两个维护”放在首位、落到实处。唐良智表示，“我们注重从全局谋划一域、以一域服务全局，坚决打好‘三大攻坚战’，大力实施‘八项行动计划’，坚决肃清孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒，推动全市各项事业迈上新台阶。”

固本开新求变

加快构建现代产业体系

2018年，重庆GDP突破2万亿元大关，今年上半年GDP达到1.03万亿元，延续了总体平稳、稳中有进的良好态势。

“重庆是国家重要的现代制造业基地，全国工业41个大类中，重庆有39个。我们牢牢扭住深化供给侧结构性改革这条主线，全面落实‘巩固、增强、提升、畅通’八字方针，结合实际在固本开新求变上下功夫，加快构建现代产业体系。”唐良智介绍说。

去年，重庆电子信息、汽车等7个产业产值规模超过千亿元；数字产业化加速推进，软件业务收入增长14.8%；智能产业销售收入增长19.2%，数字经济增加值占GDP比重达到21.4%。

以中国国际智能产业博览会为依托，重庆集中力量建设“智造重镇”和“智慧名城”。

“重庆已经聚集了3000多家大数据智能化的企业，我们将依托产业优势，继续壮大集成电路、智能终端等‘芯屏器核网’智能产业集群。”张鸣说，“推动汽车、电子信息等优势产业智能化升级、绿色化转型，努力实现重庆制造向重庆智造转变。目前，有近1000家企业完成了智能化改造。”

“新中国成立70年来，重庆人民走过了一段波澜壮阔的光辉历程，巴渝大地发生了翻天覆地的变化。”唐良智说，1997年，重庆成为直辖市后，在党中央坚强领导下，圆满完成三峡百万移民搬迁安置任务，为决胜全面建成小康社会打下了坚实的基础。2018年，全市地区生产总值达到20363亿元，是1949年的1466倍；人均地区生产总值达到9964美元，是1949年的758倍。

提升开放平台

在西部地区带头开放、带动开放

东西南北“四向”连通，铁公水空“四式”联运，人流物流资金流信息流“四流”融合。重庆正在加快构建的开放通道体系，为内陆国际物流枢纽提供了支撑。

“我们全面融入共建‘一带一路’和长江经济带发展，努力在西部地区带头开放、带动开放。”唐良智介绍，目前中欧班列（重庆）累计开行超过4100班，陆海新通道铁海联运班列开行突破1200班，“一带一路”和长江经济带在重庆实现无缝衔接。

截至今年上半年，中欧班列（重庆）货值累计超过1550亿元，境外集结分拨点覆盖11个国家30多个城市。陆海新通道已形成铁海联运班列、跨境公路班车、国际铁路联运班列三种方式，通达90个国家的190个港口。

近年来，重庆着力提升开放平台，集中力量抓好19个国家级开放平台建设。中新互联互通项目累计签约项目182个、总金额264.6亿美元，重庆自贸试验区形成197项制度创新成果，两江新区、高新区等引领辐射功能进一步增强。

同时，重庆着力发展开放型经济，努力营造法治化国际化便利化营商环境。今年上半年，全市外贸进出口2663.6亿元、增长16.5%，外商直接投资13.78亿美元、增长5.9%。

近者悦远者来

建山清水秀美丽之地

679公里长的长江干流重庆段，去年水质总体为优。长江两岸森林覆盖率超过50%。去年，重庆全市空气质量优良天数增至316天，单位GDP能耗下降2.5个百分点。

“加快建设山清水秀美丽之地。我们认真落实‘共抓大保护、不搞大开发’方针，强化‘上游意识’，担起‘上游责任’，全力筑牢长江上游重要生态屏障。”唐良智说。去年，重庆森林覆盖率达到48.3%。

重庆坚决打好污染防治攻坚战，深入实施“蓝天、碧水、宁静、绿地、田园”环保行动，扎实推进中央生态环保督察反馈问题整改，着力解决群众反映强烈的突出环境问题。

从最困难的群体入手，重庆重点推进18个深度贫困乡镇脱贫攻坚，着力解决“两不愁三保障”突出问题。截至去年底，重庆累计实现171.2万人脱贫，贫困发生率降至0.7%。

“我们围绕脱贫攻坚和乡村振兴大局，积极培育休闲、自驾、户外康养、农耕体验等文化旅游模式，引导城市人回归田园，包括贫困地区在内的农村群众广泛受益。”张鸣说。

今年1到7月份，全市接待境内外游客3.4亿人次，实现旅游总收入2933.48亿元，同比分别增长了10.31%和32.62%。

“中央有部署，重庆有行动。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记对重庆提出的‘两点’定位、‘两地’‘两高’目标、发挥‘三个作用’和营造良好政治生态的重要指示要求，奋力开创各项事业发展新局面，以优异成绩庆祝新中国成立70周年！”唐良智说。

《 人民日报 》（ 2019年09月12日 07 版）

(责编：罗知之、庄红韬)
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