原标题：只要有信心，黄土变成金（集中连片特困地区贫困村调研行）

脱贫前的阜平县骆驼湾村一户民居。摄于2012年12月。

新华社记者 庞兴雷摄

现在的阜平县骆驼湾村村貌。摄于2019年8月。

新华社记者 赵鸿宇摄

阜平县骆驼湾村一处食用菌大棚。摄于2019年9月。

新华社记者 王 晓摄

脱贫前的阜平县顾家台村村貌。摄于2013年3月。

新华社记者 王 晓摄

现在的阜平县顾家台村村貌。摄于2019年8月。

新华社记者 赵鸿宇摄

阜平县顾家台村文化广场。摄于2019年9月。

新华社记者 朱旭东摄

开栏的话

脱贫攻坚，小康路上一个都不能少，这是习近平总书记最深的牵挂。

党的十八大以来，习近平总书记走遍全国14个集中连片特困地区，进村入户，访贫问苦，悉心指导，推动脱贫攻坚战如火如荼。这些年，总书记曾经考察调研过的贫困村发生了哪些变化？干部群众在脱贫攻坚中创造了哪些经验？近日，我们邀请有关方面组成特约调研组，沿着总书记的足迹，进行了深入的调研回访。

从今天起，我们开设“集中连片特困地区贫困村调研行”专栏，陆续刊发调研稿件，与您一起见证脱贫攻坚的生动实践和丰硕成果。

2012年12月29日至30日，中共中央总书记习近平冒着严寒、踏着冰雪来到河北省保定市阜平县，深入龙泉关镇骆驼湾村和顾家台村考察革命老区扶贫工作。总书记进村入户看真贫，同乡亲们一起商量脱贫致富之策，向全党全国发出了脱贫攻坚的动员令。

6年多过去了，有277户608口人的骆驼湾村和有148户360口人的顾家台村脱贫了吗？乡亲们的日子过得怎么样？下一步怎么发展？最近，我们走进太行山深处的这两个小山村，深切感受了在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下脱贫攻坚的显著成效和战斗历程。

■山乡巨变写在老百姓的笑脸上

阜平是一片英雄的土地，她的名字曾牵动中国的脉搏。包括阜平在内的晋察冀边区被称为“新中国的雏形”，为中国抗战以及世界反法西斯战争的胜利作出过不可磨灭的贡献。由于地处太行深山区，自然环境和资源条件不好，这里的农民群众大多长年生活在贫困线以下。

2012年，骆驼湾村、顾家台村人均可支配收入分别只有950元和980元，不及全国平均水平的1/8，贫困发生率分别高达79%和75%。

实施脱贫攻坚以来，两个村从2013年开始一年一大变，到2017年底实现整村脱贫出列。我们所到之处，无不感受到乡亲们脸上洋溢的喜悦和幸福。

腰包鼓了。2018年，骆驼湾村、顾家台村人均可支配收入分别达到11239元、14971元，6年增长11倍、14倍，贫困发生率下降至0.5%和1%。现在，村民存款越来越多，普遍有了彩电、冰箱、洗衣机，1/4的家庭还有了小轿车。

房子新了。2013年以前，村里普遍是上世纪五六十年代的土坯房，一进村满眼黄土色，村民形容“它黑你也黑，说不上谁最黑”，下雨时“外头大下，屋里小下”。如今，村里都是统一规划建设的灰瓦泥墙、宽敞豁亮的太行风情新民居，家家装了地暖，用上自来水，彻底告别了挑水、旱厕、靠木柴取暖的日子。

道路宽了。过去，乡村泥土路又窄又烂，收玉米、挖土豆上山下山全靠肩挑背扛，晴天一身汗，雨天一身泥。如今，乡村路连通省干道，也连通家家户户，泥土路变成水泥路，“小推车都推不到家门口”变成“小轿车可以直接开到家门口”。村里还安装了路灯，夜晚也亮起来、美起来了。

山更绿了。2013年以前，老百姓取暖做饭全靠伐木砍柴，山上有的地方光秃秃的。如今，用上电和液化气，山上林木得以保护，重新披上绿装。加上大兴经济林果业，山村一派葱茏青翠。好些村民说，连过去的背柴绳都找不到了。

人气旺了。过去，青壮年普遍外出打工，村里除了过年，看不到多少人，“有时说个话的人都难找”，哪家一遇难事就犯愁。现在，村里条件好了，在家门口就业的多了，不少人纷纷返乡创业，多了欢声笑语，也活跃了乡村文化生活。两个村都搭了戏台子，时不时搞点吹拉弹唱、秧歌表演。

谈起村里的变化，村民们说“做梦都没想到”。对于朗朗的笑声，习近平总书记亲切看望过的唐荣斌家人说：“现在吃穿住行都不愁，生病也有医保，这还不该笑？”

■脱贫的真经人人都能说几条

骆驼湾村和顾家台村6年多的变化超过过去几十年，靠的是什么？我们在入户走访、拉家常中，村里男女老少都能说几条。

第一条是立志鼓劲。在骆驼湾村，公路边有一幅特别醒目的标语，就是“只要有信心，黄土变成金”。村民们自豪地说，这句话是总书记在座谈时讲给他们听的，给了他们很大的鼓舞，现在真的灵验了。县、镇的同志介绍，抓老区的脱贫攻坚，首要的是立志鼓劲，激发起革命战争年代那样的战斗激情，他们为此反复动员，促膝引导，还设立脱贫志气榜、光荣榜，大张旗鼓表彰致富带头人，把村民引向向贫困宣战、向小康进军的新境界。顾家台村经全体村民同意，将村头路改名为“圆梦路”，将村前广场命名为“圆梦广场”。一些村民向我们展示自己手机里干部发来的短信：“幸福不是毛毛雨，不会从天上掉下来。”现在，村民中有等靠要思想的人少了，主动想办法、找门路、抓机遇的人多了；闲着的人少了，忙碌的人多了。当我们在走访中问村里还有没有懒汉时，得到的答案普遍是摇头。最让我们感慨的是一些老人们说，天无绝人之路，只要肯干就有的赚！

第二条是产业增收。过去，两个村都从事传统农业，主要靠种植玉米和土豆为生，长期在温饱线徘徊。这几年，村里在县、镇的具体指导和帮扶下，进行了全面的产业规划和土地利用规划，本着宜粮则粮、宜经则经、宜果则果的原则，首先努力把每块土地利用好。两个村通过土地流转，采取“公司+基地+农户”、“专业合作社+农户”等方式，相继建起125个香菇等食用菌大棚，757亩特色苹果、樱桃、山杏等林果园，200亩柴胡、牡丹等中药材和花卉园。这些特色农业全部划片入园，由村民务工生产、按劳取酬，专家坐镇指导、入股分红，公司跟踪管理、统一经营，做到了优质高产、市场紧俏、效益良好。顾家台村马秀英2016年承包两个香菇大棚，采摘高峰期要雇好几个人才忙得开，她说除去生产成本和每天每人100元左右的人工工资，自己一年能净赚5万多元，感到自己就像个小业主。

在做好土地文章的同时，村里利用全面改造后的新环境和临近天生桥瀑布群4A级景区的地理优势，办起农家乐、水果采摘等生态旅游业。有饭店，有旅舍，有小街道，有文化广场，有农家书屋，有银行网点，有青山绿水，小山村人来人往渐渐多起来，村民收入渠道大大拓宽，增收稳定性大大增强。2018年，骆驼湾村村民共实现经营性纯收入57万元、工资性收入475万元、转移性收入45万元、财产性收入71万元，这4项共计648万元，村民们自称是拥有土地流转金、务工薪金、效益分红金的“三金”农民。该村唐云海7年前在外打工染上眼疾，回村后在村里关心下坚持治病，视力有了一定恢复，我们去他家时他正在练习使用驻村工作队送给他的烤箱，他说他要靠卖烤红薯、烤土豆、烤玉米过上更好的日子。

第三条是帮扶兜底。在两个村，家家户户都有脱贫手册，帮扶的年度目标、政策措施明明白白，村组干部责任、驻村工作队责任、对口帮扶单位责任清清楚楚。对“两不愁三保障”，人人都讲得出事实、说得出数字、举得出例子，真正做到了全覆盖、硬兜底。骆驼湾村易地扶贫搬迁的21户，家家住上新楼房。以前村里的孩子要翻山越岭到4公里外走读上学，现在统一在镇上寄宿学习，享受和城里孩子一样的教育。医疗方面，基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重保障政策全面实施，基本解决了村民看病难问题。低保政策与扶贫政策有效衔接，对所有低保户、五保户应保尽保、分类施保，综合保障性扶贫切实兜住了困难群众的生活底线。村里还建起互助幸福院，对生活困难老人实行集中养老。这几年，各级抓脱贫攻坚办了哪些实事、给了哪些支持，贫困群众享受多少补助、得到多少实惠，两个村的干部群众心里都有一本明白账。驻村工作队的同志说，从机关来到村里扶贫，天天有忙不完的事，两三年下来特别充实，和乡亲们特别有感情，每换一茬都依依不舍，回去了还经常“走亲戚”。

第四条是党建给力。县、镇的同志说，党建是脱贫攻坚的最大动力，党支部坚强有力，村里带头人选得准，党员能发挥先锋模范作用，脱贫攻坚就有底气。这几年，骆驼湾村、顾家台村都经过换届选举，调整了两委班子，充实了有点子、有办法、有担当、有威信的同志，形成了以党支部为核心的村级治理体系。组织上为两个村选派的第一书记，都是有农村工作经验的机关干部。村党支部健全工作制度，加强集体学习，组织外出观摩，坚持民主决策，现场解决问题，使一项项脱贫攻坚任务落地生根。两个村75名无职党员，有的带头找致富门路，有的参与监督村务，有的联系引导群众，个个肩上有责任，人人身上有干劲。骆驼湾村党支部书记顾瑞利说：“只有把心窝子掏出来为群众做事，才能做好。”顾家台村第一书记郄志忠说：“脱贫攻坚最为重要的，就是干部群众拧成一股绳干活。”现在，两个村有各项制度几十项，集体经济收入逐年增加，每年都发展1至2名年轻人入党，真正做到了有人管事、有钱办事、有章理事。

■老区人民永远感恩党

阜平是用烈士鲜血染红过的地方，骆驼湾村和顾家台村就有13个老八路。谈起过去的峥嵘岁月，干部群众充满自豪，一些上了年纪的老党员、老村民更是情不自禁。今昔对比，大家有一个共同的认识：当年党领导人民干革命、建边区、打日本鬼子，为的是咱中国人活得有尊严，让老百姓当家做主人，没有党就没有人民的翻身和解放；今天党领导人民脱贫攻坚，派干部、给资金、送科技、帮项目，承诺全面小康路上一个都不能少，为的是老百姓生活更幸福、活得更体面，同样没有党就没有现在的好日子。

在座谈走访中，我们听到最多的话，就是感谢党，感谢习近平总书记。1952年入党的老党员陈德忠动情地说：“请一定给总书记捎句话，我们非常想念他！”他还写了这样一首诗：寒风刺骨人心暖，总书记来到骆驼湾。问吃问住又问穿，无微不至关怀咱。语重心长声连声，终生难忘铭记心。脱贫攻坚走向前，誓把旧貌变新颜。

在骆驼湾村一片新民居中，我们看到一处凋敝的小房子，与周边格格不入，从模糊的“有求必应”字迹上，似乎可以感受到这里往日的光景。如今这座小庙已是蛛网缠绕，没了香火。村民们说，如今他们相信的不再是求神拜佛，而是党的政策和自己的双手。

对于骆驼湾村、顾家台村的未来，村民们抱以憧憬，也充满信心。他们说，脱贫攻坚短短几年就使山村发生这么大的变化，未来日子还长，只要相信党、跟党走，乡村振兴就一定能实现，革命老区就一定会越来越美好。村民们表示，现在党的政策这么好，不加油干，就对不起总书记。有的还说，老区革命战争年代作出了突出贡献，今天要再立新功。骆驼湾村62岁的致富带头人顾廷春，家庭经营走在前列，靠承包香菇种植大棚率先致富，有人劝他可以歇歇了，但他说自己还要二次创业。

骆驼湾村和顾家台村尽管已经脱贫摘帽，但干部群众都没有松口气的想法。阜平县委书记刘靖介绍，下一步要重点抓好两项工作：一是坚持精准扶贫和防止返贫两手抓，巩固脱贫成果，确保稳定脱贫；二是加强乡村两级基层党组织建设，提高党在基层的治理能力和服务群众能力。

骆驼湾村和顾家台村的脱贫，是众多老区脱贫的缩影。我们坚信，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，一定能在2020年如期打赢脱贫攻坚战，一定能在新时代不断续写乡村振兴新篇章！

（新华社北京9月11日电）

《 人民日报 》（ 2019年09月12日 02 版）

(责编：罗知之、庄红韬)