中美企业家对话在京举行

中国国际经济交流中心和美国全国商会联合主办的中美企业家对话10日至11日在北京举行。

此次对话主题是“中国、美国及全球经济”。双方代表围绕主题展开深入交流，内容涉及“贸易和投资谈判、产业链——进程、展望和可能的影响”“创新和科技合作前景——当前产业发展和未来影响”等议题。中国国际经济交流中心理事长曾培炎和美国全国商会常务副会长薄迈伦，以及中美两国工商领袖、政府前高官及专家学者20余名代表参加对话。

中方代表指出，中美同意10月初在华盛顿举行第十三轮经贸高级别磋商，顺应两国民意，是双方共同的理性选择。作为全球最大的两个经济体，中美已经形成你中有我、我中有你的利益交融格局，两国经贸关系本质上是互利共赢的，合作是双方唯一正确选项。两国经贸存在的分歧和摩擦，最终需要通过对话，在平等和相互尊重基础上解决。双方应注重开拓新的合作空间，在科技创新、高技术产业、基础设施建设等领域，中方积极开展包括美国在内的国际合作。在新一代信息技术、生物技术等多个领域，双方具有优势互补、合作共赢的潜力。

中方代表强调，贸易战不利于中国，不利于美国，也不利于全世界人民的利益。加征关税并没有达到美国政府预期目的，反而伤及美国经济。美贸易逆差不减反增，经济增速大幅下降，企业和民众负担持续增加。不断升级的中美贸易摩擦已经成为世界经济发展的最大不确定性。

中方代表表示，中国将持续推进供给侧结构性改革，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，通过减税降费降低企业负担，深化市场化改革，扩大高水平对外开放。中国经济总体保持平稳，彰显了强大韧性。

美方代表表示，美中关系正处在一个关键时刻，两国关系面临严峻考验，贸易摩擦对美中经济都产生不利影响，全球经济面临放缓的压力。希望美中双方通过谈判和协商，妥善解决双方经贸关系中存在的问题；要高度重视创新的重要作用，加强在大数据、人工智能、清洁能源、健康医疗等方面的合作，共同引领世界经济、科技发展。美中关系对双方乃至世界都十分重要，希望此次企业家对话能够为改善双方关系做出贡献。美国全国商会愿为增进彼此了解，继续发挥积极作用。

中美企业家对话由中国国际经济交流中心和美国全国商会联合举办，属于中美政府之外的第二轨道交流机制。

《 人民日报 》（ 2019年09月12日 03 版）

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