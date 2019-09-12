让健康更简单 坚持以预防为主的健康策略

原标题：坚持以预防为主的健康策略（新知新觉）

党的十九大作出实施健康中国战略的重大决策部署，强调坚持预防为主，倡导健康文明生活方式，预防控制重大疾病。2016年10月，党中央、国务院发布《“健康中国2030”规划纲要》，提出了健康中国建设的目标和任务。今年7月，国务院公布《关于实施健康中国行动的意见》，提出加快推动从以治病为中心转变为以人民健康为中心，动员全社会落实预防为主方针，实施健康中国行动，提高全民健康水平。加快推动从以治病为中心转变为以人民健康为中心，彰显预防是最经济最有效的健康策略，可以让健康更简单。

坚持预防为主，促进人民健康，首先要维护食品安全、药品安全、医疗检查安全、运动器械安全等。其中，确保食品安全、药品安全是重中之重。以食品安全为例。食品安全源头在农产品，基础在农业，必须正本清源，把农产品质量抓好，用严谨的标准、严格的监管、严厉的处罚、严肃的问责确保广大人民群众“舌尖上的安全”。在建设健康中国的每一项具体行动中，都需要树立安全意识，贯彻安全法律，完善安全体系，加强安全监管。

从影响健康因素的前端入手，把预防为主的理念落到实处，是健康中国行动的一大亮点。健康的身体源自健康的生活方式。通过生活方式的改变，倡导健康文明生活方式，抵制不健康的生活方式，能极大地推动全民健康水平的提升。合理膳食、科学运动、戒烟控酒……养成健康生活方式，对于建设健康中国具有基础性意义。世界卫生组织发现，在影响健康的因素中，生物学因素占15%、 环境影响占17%、行为和生活方式占60%、医疗服务仅占8%。可见，获得健康最简单也是最有效的方法、个人健康管理最日常也是最重要的策略，就是培养健康生活方式，把健康融入生活的方方面面。每个人都是自己健康的第一责任人。每个居民都可以掌握自我保健的基本知识和技能，进行日常自我保健、自我养生。有一些常见疾病，也可以自我调理，让自己成为自己最好的医生。

让健康更简单，还意味着更多运用低成本、高效益的促进健康方法。例如，在运动健康方面，跑步、游泳、打乒乓球等常见运动方式更简单、成本更低，有利于促进健康。在疾病治疗和预防方面，一些经过历史检验的传统方法或许更简单、更有效；对于一些常见病来说，合理用药更有效。也就是说，促进健康，有时简单的方法或手段效果更好。特别是在一些经济不发达地区、一些家境并不富裕的家庭，这实际上也是一种更经济的现实选择。

让健康更简单，需要努力实现人人享有基本健康服务。《“健康中国2030”规划纲要》提出，健全政府健康领域相关投入机制，调整优化财政支出结构，加大健康领域投入力度，科学合理界定中央政府和地方政府支出责任，履行政府保障基本健康服务需求的责任。各地区各部门要贯彻落实中央精神，以农村和基层为重点，推动健康领域基本公共服务均等化，维护基本医疗卫生服务的公益性，逐步缩小城乡、地区、人群间基本健康服务和健康水平的差异，实现全民健康覆盖，促进社会公平。

（作者为中国经济体制改革研究会副会长）

《 人民日报 》（ 2019年09月12日 13 版）

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