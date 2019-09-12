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水果丰收价格稳 同比涨幅明显回落

本报记者  陆娅楠  张丹华  李亚楠  寇江泽

2019年09月12日08:49  来源：人民网－人民日报
 
原标题：水果丰收价格稳（“身边物价”怎么看④）

国家统计局9月10日发布的数据显示，8月食品价格同比上涨10%，其中猪肉价格上涨46.7%，鲜果价格上涨24%，是推动食品价格上涨的重要原因。那么，目前水果价格走势如何？水果价格能逐步回落吗？记者就此进行了采访。

8月鲜果价格涨幅较上月回落15.1个百分点

傍晚6点多，北京石佛营的天时新生活市场很是热闹。“水果都降价了！”水果小贩范大姐指着自家水果说，“葡萄刚上市的时候，巨峰一斤10元多，现在一斤4元左右。墨童西瓜也从一斤3.5元降到3元。和去年这时候比，价格没涨，苹果价格还降了不少！”

在2500多公里外的乌鲁木齐，正在水果店排队付款的张先生指着筐里的桃子说，“这么好的蟠桃，去年最贵都卖到32元一公斤了，今年刚上市最贵的时候也不到20元，现在10元就能买到。”

市场上的水果销售价格回落了，果园边的水果收购价格也比较平稳。

陕西延安洛川县，苹果种植面积达53万亩，预计今年苹果产量超过93万吨，产值有望超过50亿元，是名副其实的“苹果之乡”。如今，正是洛川苹果交易最红火的时候。

“早熟苹果第一天是每斤4元，第二天是3.5元，第三天是2.5元，之后稳定在2元。”洛川县朱牛乡三组村民贾佳莉今年种了6亩苹果，9月4日外地批发商到街道开始收购苹果。“我家大部分是晚熟富士，今年产量高，大家预估收购价会是3元一斤，比去年略低。”

在山西，永济市席村果农杨新民种了7亩红富士苹果。对水果收购价变化，他有同样的感受。“村里种的早熟苹果，刚上市时收购价是一斤一块七八，后面只有一块四五。晚熟富士苹果估计一斤只有七八毛，到不了一块钱，比去年要低一半多。”杨新民说。

从全国的数据看，自7月份以来，随着西瓜、甜瓜、桃子、杏等时令水果的大量上市，市场上各类水果的价格开始逐渐回落。8月，鲜果价格同比上涨24%，涨幅较上月回落15.1个百分点。

中国果品流通协会价格监测显示，9月6日，全国红富士（80毫米二级以上）批发价格已从7月2日最高点每公斤14.71元，回落到13.15元，降幅为7.6%；黄冠梨（单重250克以上）批发价格从6月25日最高点每公斤15.19元，回落到6.09元，下跌逾59.9%；巨峰葡萄全国平均批发价也从8月6日的每公斤逾9.8元跌至每公斤7.98元。

大范围低温冻害天气、南方水果减产等因素推高了水果价格

鲜果价格如此引人关注，主要是自今年清明节以来，以苹果、梨为代表的大宗水果价格快速上涨，上涨的速度和幅度都超过了往年。

从国家统计局发布的数据看，4月，全国鲜果价格同比涨幅升至两位数，此后鲜果价格一路走高，6月鲜果价格同比上涨42.7%，涨幅达到今年峰值，影响CPI上涨约0.71个百分点。不过，7月鲜果价格同比涨幅已经收窄至39.1%；从环比看，7月鲜果价格下降6.2%。

水果价格涨幅这么大是生产成本上涨引发的吗？记者在新疆、陕西、山西三地采访了解到，这几年种植成本和运输成本变化并不大。“人工费大概一天100元到120元，再加上化肥、农药、果袋等成本，6亩地总成本17000元，成本这几年都比较固定。”贾佳莉说。

那么究竟是什么原因推高了鲜果价格？

“今年上半年特别是二季度水果价格上涨幅度大、速度快，是综合因素叠加造成的。”中国果品流通协会会长鲁芳校说。

首先，去年天公不作美，水果产量下降，导致今年库存减少，推高了果价。据鲁芳校介绍，2018年清明节期间，全国大范围低温冻害天气对水果产区造成了较大影响，山东、陕西、河北、甘肃、河南、山西、新疆等苹果、梨主产区的产量均有不同程度减产，产量下降、库存少、市场上供需关系发生了变化是引发水果价格普涨的主要原因。

“每年4、5月份都是水果供应淡季，夏季水果还未大量上市，品种不丰富，可选择的水果种类比较少，苹果、梨存量少，进一步提高了苹果、梨等水果价格。”鲁芳校说。

其次，今年上半年极端天气又“辣手摧花”，导致南方水果减产，使鲜果价格进一步走高。中国农业科学院农业信息研究所研究员赵俊晔介绍，上半年，受不利天气影响，荔枝等南方水果因灾减产，西瓜和甜瓜等上市推迟，与苹果、梨等贮存果品库存偏低叠加，水果市场出现阶段性供给偏紧，导致上半年特别是5、6月水果价格显著上涨。

最后，消化高价库存，也导致一些水果商贩不愿降价。在乌鲁木齐从事水果收购批发的果商李炳良告诉记者，目前市面上的红富士苹果大部分还是去年的库存，因为收购价格高，又经过长时间冷库储存，这些成本算进去，价格没法降得太低，但是随着今年应季水果大量上市，去年库存的高价苹果已经没什么市场了。

今年水果大丰收，价格将会回归到合理水平

“从历年价格曲线看，每年7、8月份是苹果青黄不接的时候，销售的大部分是去年冷藏的苹果，价格最贵，而收获季节往往是价格低点。”陕西洛川县苹果营销办主任屈志刚说，“可以预计，未来几个月苹果价格将从高位回落，趋于平稳。”

根据中国果品流通协会调研情况来看，今年各地花期天气只有少数小区域异常，绝大部分苹果、梨产区丰收在望。据主产区反映，2019年苹果套袋用量比2018年有较大幅度增加，陕西、甘肃、新疆等西部产区新建的果园将陆续投产，总产量将会增加。此外，2018产季水果收购价格高、效益好，果农对2019产季的果园加大投入力度、管理加强，质量也会有所提高。

“预计2019年苹果、梨的总产量将达到或超过历史最高产量，加之进口水果不断进入中国市场，国内市场供应量充足，完全能满足市场需求，水果价格将会回归到合理水平。”鲁芳校说。

据介绍，我国进口水果来源地已扩展到60多个国家和地区，农业农村部发布的数据显示，上半年水果及制品进口量417万吨，同比增长31%，进口渠道基本畅通，进口势头强劲。

“水果供给总体充裕，将拉动水果价格继续回落。同质化的普通、低端果品在集中上市期间或存在低价卖难的风险，而符合消费升级需求的优质、特色果品仍能卖出较高价格。”赵俊晔说。

《 人民日报 》（ 2019年09月12日 14 版）

(责编：罗知之、庄红韬)
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