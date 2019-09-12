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杭州设立首个“工匠日” 用敬业精神擦亮中国制造

本报记者  江  南

2019年09月12日08:49  来源：人民网－人民日报
 

时代发展离不开“精益求精、精雕细琢、追求完美、追求极致”的工匠精神。党的十九大报告明确提出建设知识型、技能型、创新型劳动者大军，弘扬劳模精神和工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。

今年杭州市两会上，11名代表联名建议，将中国自行设计建造的第一座双层铁路公路两用桥、钱塘江大桥的建成通车日——9月26日设为“工匠日”。经杭州市第十三届人民代表大会常务委员会第十八次会议审议决定，从2019年起，将每年9月26日设立为“工匠日”。

时代呼唤大国工匠，国家战略需要创新实践。作为历史文化名城、创新活力之城，培育工匠精神、工匠制度和工匠文化，杭州根基深厚、大有可为。从距今5000年的良渚文化、北宋年间杭州书肆刻工毕昇发明活字印刷技术，到近现代被联合国教科文组织授予“工艺与民间艺术之都”，杭州有众多老字号企业，汇聚大批工艺美术大师。“杭州市设立‘工匠日’，是用实际行动弘扬工匠精神。”杭州市总工会主席郑荣胜说。

“通过大力传承和培育工匠精神，实现高质量发展，激发创业创新活力。”杭州市人大代表、首届“杭州工匠”张炜的期盼很有代表性。

近年来，杭州市委市政府倾力支持培育工匠文化，鼓励壮大能工巧匠队伍，适应科技革命和产业变革，促进产业发展动能转换。做强“杭州工匠”品牌，先后出台“科技创新30条”“人才新政27条”“关于提高技术工人待遇的意见”等政策。杭州市总工会组织各类活动，讲好工匠故事，厚植工匠文化。

目前，杭州已有浙江工匠26人、杭州工匠60人、区县级工匠195人，工匠精神正成为广大劳动者的主流精神。

坐落于杭州河坊街的“江南铜屋”，参观者络绎不绝。这是全国五一劳动奖章获得者、中国工艺美术大师朱炳仁所建的铜雕艺术博物馆。朱炳仁家族五代人钻研铜艺，如何培养工艺传承的接班人，让工匠精神真正传承下去，是他一直以来思考的问题。“‘工匠日’可以为杭州的工匠们做更多实事，把工匠精神传承下去，并让这种精神走出国门、走向世界。” 朱炳仁说。

发展高端制造业不仅需要高端装备、高端技术，更需要高端的技能人才队伍。郑荣胜说，设立“工匠日”有助于形成社会共识、凝聚创新动能，坚持弘扬工匠精神，才能打造领先世界的中国速度和中国精度，擦亮中国制造品牌。

目前，杭州正加快培育、认定一批既懂制造业、又懂数字经济的复合型高技能人才，吸引着大批有梦想、有创新、有钻研精神的优秀工匠来杭就业和创业。

杭州市政协委员、首届“杭州工匠”葛小青表示，“工匠日”的设立，显示出很强的导向性，企业将更加重视“行业工匠”的培养；同时，也将激发广大产业工人学知识、学技能的职业精神和积极创新创造的工匠精神。

今年首个“工匠日”当天，杭州市还将发布第三届“杭州工匠”名单。

《 人民日报 》（ 2019年09月12日 15 版）

(责编：罗知之、庄红韬)
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