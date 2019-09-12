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望海楼：世界大变局中，中国主动作为

■ 张  红

2019年09月12日08:50  来源：人民网－人民日报海外版
 
原标题：世界大变局中，中国主动作为（望海楼）

新中国70周年华诞将至。70年前，新中国成立时，世界有疑虑也有期待。改革开放以来，尤其是进入新时代以来，中国取得历史性成就，日益走近世界舞台中央。世界处于百年未有之大变局，在这个呼唤大格局、大智慧的时代，中国主动作为，展现出大国担当。

中共十八大以来，中国特色大国外交的突出变化之一，就是主场外交不断增加。从2014年北京APEC会议、2016年杭州G20峰会，到2017年“一带一路”国际合作高峰论坛，到2018年的四大主场外交：博鳌亚洲论坛年会、上海合作组织青岛峰会、中非合作论坛北京峰会和中国国际进口博览会，再到2019年上半年的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛、亚洲文明对话大会等盛会，国际社会看到越来越多的中国方案与中国智慧。

中国的主动作为是因势而谋。这是一个变乱交织的时代。和平的秩序、繁荣的动力遭遇强烈冲击与挑战，强权政治和冷战思维阻滞国际合作进程，单边主义、保护主义扰乱全球产业链条。发展鸿沟和政治极化不断加剧，世界不稳定和不确定因素持续增多。中国的古老智慧与包容胸怀绽放崭新魅力。

中国的主动作为是应势而动。这是一个新兴市场与发展中经济体崛起的时代。按照国际货币基金组织定义，以购买力平价计算，新兴市场与发展中经济体的经济总量占世界比重于2008年首度超过50%，于2018年达到59.2%，预计2024年将达63.5%。全球治理体系迎来深刻变革的契机。作为新兴市场与发展中经济体中最耀眼的存在，中国勇敢肩负起自身的责任与担当。

中国的主动作为是顺势而为。人类的命运从没有像今天这样紧密相联，各国的利益从没有像今天这样深度融合。再没有哪个国家能够独自应对人类面临的各种挑战，再没有哪个国家能够退回到自我封闭的孤岛。和平、发展、合作、共赢成为这个时代最深沉的渴望。中国坚定承诺，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

大国肩上都承担着特殊责任。乱云飞渡之中最能看出一个国家的眼光、胸怀和抱负。在一个充满挑战的时代，我们不能因现实复杂而放弃梦想，不能因理想遥远而放弃追求。倡议共建“一带一路”与“人类命运共同体”，积极做行动派、不做观望者，中国正用自己的主动作为诠释“以天下为己任”的担当精神。

（作者为本报评论员）

(责编：罗知之、庄红韬)
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