中国已有超3.6万项国家标准

11日，国新办就中国标准化改革发展成效有关情况举行新闻发布会。国家市场监督管理总局副局长、国家标准化管理委员会主任田世宏介绍，截至目前，中国共有国家标准36877项，备案的行业标准62262项，备案地方标准37818项，团体标准9790项，企业自我声明公开的标准有114万项。

田世宏介绍，中国标准化工作实现了由政府一元供给向政府与市场二元供给、由工业领域向一二三产业和社会事业全面拓展、由单一采用向采用与制定并重这三个历史性的转变，这改变了过去政府制定什么标准，企业就执行什么标准的局面。中国的标准体系实现了农业、工业、服务业及社会事业各领域的全覆盖。

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