中国新增3条国家森林步道

记者今天从国家林业和草原局获悉，第三批国家森林步道名单近日公布，包括小兴安岭、大别山、武陵山3条路线，全长3466公里。至此，我国已有12条国家森林步道，全长超过2.2万公里。

第三批国家森林步道途经黑龙江、安徽、河南、湖北、湖南、重庆、贵州等7省（市），沿线有33处国家森林公园、25处国家级自然保护区等各类保护地。

据国家林业和草原局森林旅游工作领导小组有关负责人介绍，步道主要由土路和砂石路组成，保留了周边的自然荒野风貌，并有效避开野生动物种群的迁徙通道，与珍稀野生动植物的栖息地保持了安全距离。

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