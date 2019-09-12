中国明确猪肉自给率保持在95%

日前，国务院办公厅印发《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》，9月11日，农业农村部副部长于康震在国新办发布会上表示，“这些政策措施的落地，将对调动养殖场户的积极性、促进增养补栏和保障猪肉市场的供给起到有力推动作用。”
于康震介绍，《意见》的主要举措可以概括为三个方面。一是明确猪肉自给率的目标保持在95%左右，解决中国老百姓吃肉的问题，必须坚持立足国内基本自给的方针。二是建立了约束与激励机制，明确发展生猪生产，保障市场供应。三是进一步完善政策支持体系。《意见》明确要求，探索将土地经营权、养殖圈舍、大型养殖机械等纳入抵质押物范围，保障养殖用地需求，规范禁养区划定和管理等。
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压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
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一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】