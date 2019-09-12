中国明确猪肉自给率保持在95%

日前，国务院办公厅印发《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》，9月11日，农业农村部副部长于康震在国新办发布会上表示，“这些政策措施的落地，将对调动养殖场户的积极性、促进增养补栏和保障猪肉市场的供给起到有力推动作用。”

于康震介绍，《意见》的主要举措可以概括为三个方面。一是明确猪肉自给率的目标保持在95%左右，解决中国老百姓吃肉的问题，必须坚持立足国内基本自给的方针。二是建立了约束与激励机制，明确发展生猪生产，保障市场供应。三是进一步完善政策支持体系。《意见》明确要求，探索将土地经营权、养殖圈舍、大型养殖机械等纳入抵质押物范围，保障养殖用地需求，规范禁养区划定和管理等。

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