近九成毕业生选择合租房

进入9月，新毕业的大学生相继走上工作岗位，住房成为首先要解决的问题。高校毕业生怎么住？愿意为此支付多少费用？

近日，人民网舆情数据中心联合蛋壳公寓、未来网在京发布了《2019大学毕业生租住蓝皮书》。蓝皮书显示，在一线城市和新一线城市就业的应届毕业生中，9成以上选择通过租房解决住房问题，而这些城市的房租平均水平普遍较高，每年涌入的职场新人一定程度上推动了住房租赁市场持续火热。

租房住，钱从哪儿来？调查数据显示，6成半的高校应届毕业生表示能够依靠自身收入支付房租，而不是“啃老”。但应届毕业生对租金价格变化高度敏感，85%的应届生在租房时将租金水平作为首要考虑因素。同时，应届生对租金的预期明显低于市场价格，9成以上应届生的预期住房月租金明显低于其月纯收入，仅有5%的毕业生能接受每月3000元以上的房租。收入不高、房租不低，在此背景下，近9成应届毕业生选择通过合租的方式来有效降低租房成本，分担房租压力。

一段时间以来,黑中介、虚假房源等市场乱象时有出现，应届生在租房时的风险规避与维权意识也随之不断强化。数据显示，2/3的应届生通过正规平台寻找房源，超过半数的应届生会在签订租房合同时仔细检查相关条款，避免文字陷阱和“霸王条款”。此外，相当部分比例的应届生会通过明确费用与支付方式、提前了解退租注意事项、仔细核查房屋状况等方式规避租房风险，维护自身合法权利。越来越多的应届生将互联网作为获取租房信息的主要渠道，近8成的应届生通过互联网和移动端应用程序获取房源信息。

大学生租房，最看重的因素有哪些？蓝皮书显示，租金高低、是否能够承受是首要因素。交通便利性是应届毕业生在租房时第二看重的考虑因素。超过7成的应届毕业生在租房时首选位于市区的房源，以便尽量靠近工作场所。交通便利、通勤时间短的房屋更受到应届毕业生的青睐。此外，尽管是租房，但“95后”职场新人并不愿意凑合住。应届生对房屋装修装饰的审美标准也在明显影响毕业生的租房偏好。超过半数的应届生认为租住房应按照家的标准进行装饰，超过80%的应届生愿意投入金钱用于租住房屋的改造和装饰，但仅有不到3成的应届生愿意为此支付超过1000元的费用。

(责编：罗知之、庄红韬)