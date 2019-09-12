人民网>>财经

报告：过去5年机动车增三成 污染排放减一成

孙秀艳

2019年09月12日08:50  来源：人民网－人民日报海外版
 

生态环境部日前发布《中国移动源环境管理年报（2019）》，公布了2018年全国移动源环境管理情况。《年报》显示，中国已连续十年成为世界机动车产销第一大国，机动车等移动源污染已成为大气污染的重要来源。从2013年以来，中国推行机动车排放标准升级，加速淘汰高排放车辆，大力发展新能源车，推动车用燃料清洁化，积极倡导“绿色出行”理念，机动车污染防治工作取得积极成效。2013-2018年，全国机动车保有量增加32.7%，年均增长5.8%，但污染物排放量下降了11.1%。其中，汽车保有量增长83.9%，年均增长13.0%，但污染物排放量下降了4%。

2018年，全国机动车保有量达到3.27亿辆，同比增长5.5%；其中，汽车保有量达到2.4亿辆，同比增长10.5%，新能源汽车保有量达到261万辆，同比增长70.0%。汽车已占机动车主导地位，其构成按车型分类，客车占88.9%，货车占11.1%；按燃料类型分类，汽油车占88.7%，柴油车占9.1%，新能源车占1.1%；按排放标准分类，国三及以上标准的车辆占92.5%。

2018年, 全国机动车四项污染物排放总量初步核算为4065.3万吨。汽车是机动车大气污染排放的主要贡献者，其排放的一氧化碳、氮氧化物和颗粒物超过90%，碳氢化合物超过80%。按车型分类，货车排放的氮氧化物和颗粒物明显高于客车，其中重型货车是主要贡献者；客车一氧化碳和碳氢化合物排放量明显高于货车。按燃料分类，柴油车排放的氮氧化物接近汽车排放总量的70%，颗粒物超过90%；汽油车一氧化碳和碳氢化合物排放量较高，一氧化碳超过汽车排放总量的80％，碳氢化合物超过70%。占汽车保有量7.9%的柴油货车，排放了60.0%的氮氧化物和84.6%的颗粒物，是机动车污染防治的重中之重。

(责编：罗知之、庄红韬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved