报告：过去5年机动车增三成 污染排放减一成

生态环境部日前发布《中国移动源环境管理年报（2019）》，公布了2018年全国移动源环境管理情况。《年报》显示，中国已连续十年成为世界机动车产销第一大国，机动车等移动源污染已成为大气污染的重要来源。从2013年以来，中国推行机动车排放标准升级，加速淘汰高排放车辆，大力发展新能源车，推动车用燃料清洁化，积极倡导“绿色出行”理念，机动车污染防治工作取得积极成效。2013-2018年，全国机动车保有量增加32.7%，年均增长5.8%，但污染物排放量下降了11.1%。其中，汽车保有量增长83.9%，年均增长13.0%，但污染物排放量下降了4%。
2018年，全国机动车保有量达到3.27亿辆，同比增长5.5%；其中，汽车保有量达到2.4亿辆，同比增长10.5%，新能源汽车保有量达到261万辆，同比增长70.0%。汽车已占机动车主导地位，其构成按车型分类，客车占88.9%，货车占11.1%；按燃料类型分类，汽油车占88.7%，柴油车占9.1%，新能源车占1.1%；按排放标准分类，国三及以上标准的车辆占92.5%。
2018年, 全国机动车四项污染物排放总量初步核算为4065.3万吨。汽车是机动车大气污染排放的主要贡献者，其排放的一氧化碳、氮氧化物和颗粒物超过90%，碳氢化合物超过80%。按车型分类，货车排放的氮氧化物和颗粒物明显高于客车，其中重型货车是主要贡献者；客车一氧化碳和碳氢化合物排放量明显高于货车。按燃料分类，柴油车排放的氮氧化物接近汽车排放总量的70%，颗粒物超过90%；汽油车一氧化碳和碳氢化合物排放量较高，一氧化碳超过汽车排放总量的80％，碳氢化合物超过70%。占汽车保有量7.9%的柴油货车，排放了60.0%的氮氧化物和84.6%的颗粒物，是机动车污染防治的重中之重。
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