第十届中国统计开放日在京举行

人民网北京9月12日电 （杨曦）第十届中国统计开放日活动今日在北京举行，今年的主题是“坚守统计初心，践行时代使命”，通过回顾共和国统计发展光辉历程，滋养统计人的初心和使命，传承统计精神、宣传统计历史、弘扬统计文化。

国家发展改革委副主任兼国家统计局局长宁吉喆表示，统计开放日不仅向社会公众展示了统计改革和现代化建设的新进展新成就新风貌，也在传播统计知识、开展统计科普、弘扬统计文化等方面取得了丰硕成果。近年来，统计部门把提供优质高效统计服务作为根本出发点和落脚点，致力于构建新型统计传播体系，积极拓展统计发布渠道；致力于服务推动高质量发展，不断丰富统计数据内容；致力于统计走进现实生活，加大统计公开力度；致力于让数据资源充分涌流，挖掘统计微观数据，在着力发挥统计数据经济效益和社会效益方面迈出了坚实步伐。

宁吉喆指出，统计事业自诞生之日起就与党和国家的命运紧密联系在一起，始终坚守人民立场，秉持家国情怀，在中国革命、建设和改革的历史进程中，用丰富翔实的统计调查数据，忠实记录了党和国家事业发展进程以及经济社会变迁的点点滴滴，为我们党团结带领广大人民实现中华民族伟大复兴的中国梦提供了坚实统计支撑，以实际行动践行着中国共产党人“为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴”的初心使命。

宁吉喆强调，站在新的起点上，统计人要把初心和使命转化为新时代开拓创新、勇于担当的责任感、使命感，拓展统计调查领域，健全统计指标制度，加强统计监测评价，充分发挥统计工作晴雨表、测量仪、指示器和风向标作用；进一步创新统计调查方法，推动互联网、大数据、云计算、空间地理信息技术等与统计工作深度融合；进一步做好统计为民服务，加大统计公开透明力度，发布类型更多、使用更易、颗粒更细的统计数据，搭建统计工作与社会各界紧密联系的桥梁，以新担当新作为谱写新时代统计调查新篇章。

第十届中国统计开放日活动现场分为“瑞金寻根、不忘初心”、“统计的过去、现在与未来”、“《辉煌70年》新书发布仪式”、“统计人同唱一首歌”等四个环节，通过视频展示、嘉宾互动、珠算表演、歌曲演唱等形式，生动展现了中央苏区调查统计史往事、中国统计的时代发展和改革创新、新中国辉煌70年、统计精神与风采等内容。为了配合活动开展，国家统计局还举办了国家经济社会发展和统计工作变革图片展，集中展示中央苏区调查统计史和70年统计发展成就。

(责编：杨曦、付长超)