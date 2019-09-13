前8月中国实际使用外资同比增长6.9%

本报北京9月12日电 （记者王珂）商务部新闻发言人高峰12日介绍，今年1至8月，全国实际使用外资稳定增长，全国新设立外商投资企业27704家，实际使用外资6040.4亿元人民币，同比增长6.9%。

高技术产业吸收外资保持较高增长势头。1至8月，制造业实际使用外资1707.2亿元人民币；服务业实际使用外资4252.3亿元人民币，同比增长11.2%，高技术产业实际使用外资1748亿元人民币，同比增长39.3%，占比达28.9%。高技术制造业实际使用外资665.2亿元人民币，同比增长16.4%。其中，医药制造业、电子及通信设备制造业实际使用外资同比分别增长48.6%和20.1%。高技术服务业实际使用外资1082.8亿元人民币，同比增长58.4%。其中，信息服务、研发与设计服务、科技成果转化服务业实际使用外资同比分别增长46.4%、54.4%和74.6%。

东部、西部地区、自贸试验区吸收外资稳步增长。东部、西部地区实际使用外资同比分别增长6.9%和15.8%，自贸试验区实际使用外资866亿元人民币，同比增长23.3%，占比为14.3%。

主要投资来源地投资保持稳定。主要投资来源地中，中国香港、中国澳门、日本、韩国、新加坡、荷兰、法国投资同比分别增长7.4%、11.9%、10.6%、45.3%、17.1%、13.3%和14.5%；“一带一路”沿线国家、东盟实际投入外资金额同比分别增长6.3%和7.7%。

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