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24小时40余家企业签约，上海自贸区太闹猛！

2019年09月13日09:26  来源：人民日报中央厨房
 

 

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临近中秋节的最后一个工作日，人们都急着回家团圆，上海浦东却是另一番景象。刚过去的24小时内，先后有三批20多家企业投资或增资，还有一家企业正式开工建设；另有20多家投资上海自贸区临港新片区，一派生龙活虎。大江东工作室近身观察，感叹这上海自贸区和临港新片区风头太劲了，用上海话说，闹猛了勿得了！

用机器人制造机器人，ABB未来机器人工厂动工，外资持续增资浦东

两个机器人将两块积木摆在一起，上写：ABB机器人未来工厂——一个用机器人制造机器人的工厂将在上海诞生。这是一个罕见的开工仪式。9月12日上午10点，ABB机器人上海工厂在浦东开工。总投资1.5亿美元，约合10亿元人民币。

上海高端制造再添生力军。

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两个机器人将两块积木摆放了在了一起，上面写着：ABB机器人未来工厂。谢卫群摄

ABB董事长兼首席执行官傅赛（Peter Voser）表示：“建设新工厂是ABB在中国的重要里程碑，将进一步巩固我们在这一全球最大机器人市场的领先地位。”

新工厂位于上海康桥，占地6.7万平方米，将采用包括机器学习、数字化和协作解决方案在内的先进制造工艺，致力打造全球机器人行业最先进、最具柔性、自动化程度最高的工厂。新工厂还将设立强大的研发中心，采用开放式创新模式，与客户紧密合作，共同开发可以满足客户个性化的定制需求。

ABB机器人在全球拥有三家工厂。上海新工厂建成后，服务于亚洲客户，欧、美则各有瑞典韦斯特罗斯工厂和美国密歇根州奥本山工厂——上海工厂地位明显提升。

中国是ABB全球第二大市场。增资建厂后， “未来几年，机器人产品线的广度和深度都将提升一倍。这意味着，我们能生产更多类型的机器人并有效扩大产能，适应不断变化的市场和技术趋势”，ABB机器人及离散自动化事业部总裁安世铭（Sami Atiya）说。

上海市政府副秘书长陈鸣波此前为上海市经信委主任，对这个项目相当关注，他主动要求参与动工仪式。新项目开工让他有些激动。ABB新工厂快速落地，与上海市政府、浦东新区的大力推动密不可分。

傅赛说， “去年10月宣布新建项目，我们获得大力支持，被列入2019年‘上海制造’计划十大项目，这对ABB是莫大荣誉。”

每一个项目的背后，都是上海人积极进取的结果。

一次签约项目23个，总投资超过110亿元，临港新片区开局大好

ABB工厂开工同时，12日上午，中国（上海）自由贸易试验区临港新片区首批重点项目集中亮相，其中，签约项目23个，总投资超过110亿元。临港新片区开局大好。

继8月20日临港新片区首批新设企业取得营业执照后，新片区持续吸引各界关注。不到一个月，前来咨询接洽的机构和企业络绎不绝。凭借扎实的产业发展基础和良好的营商环境，临港具备独有的吸引力。

上海市政府副秘书长、临港新片区管委会党组书记、常务副主任朱芝松介绍，新片区揭牌以来，高端产业项目和总部企业加快集聚，迎来产业项目导入高潮。近期，新片区管委会会同各开发公司正在接洽近200余个项目，已具备签约落地的储备项目有70余个，涉及总投资近1000亿元。

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临港新片区首批重点项目集中签约和开工现场。宋迈崎摄

这次集中签约的重点项目个个不同凡响，聚焦临港产业发展战略三大功能，打造面向未来的智能制造功能、面向国际的高端服务功能，增强新片区科技创新策源能力。涉及了集成电路、人工智能、生物医药、民用航空、新能源汽车、装备制造和绿色再制造等产业，以及新型国际贸易服务、高端金融服务、高端航运服务，以及科技服务产业等。

在这批项目中，有些企业很是醒目。

聚力成半导体计划总投资50亿元，在临港建设全国、甚至于全球领先的第三代化合物半导体氮化镓技术的研发中心、制造中心，“第三代半导体氮化镓全产业链”项目总体规划分两期：第一期主要投资作为产业价值核心、技术核心的氮化镓外延片生产工艺，投资规模约16亿元；第二期主要投资产业链中游不可或缺的氮化镓晶圆代工厂，投资规模约34亿元。

新奥动力微型燃气轮机研制项目、高端制造产业园和新能源汽车部件产业园等项目则集中开工，其中，新奥动力微型燃气轮机研制项目落地临港装备产业区，占地30亩，投资4.5亿，将是新奥动力未来在国内最大的产业基地。这充分体现了临港新片区产业投资加快推进的显示度。

该项目从摘得土地到取得建设用地批准书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证，仅用了5天，审批服务跑出了临港加速度，深受企业赞许。

接下来，临港新片区管委会将“成熟一批，推出一批”，不定期举办重点项目集中签约，推动企业加快开工，持续掀起新片区开发建设热潮。

21家新落户（增资）外贸重点企业同时签约，上海自贸区好戏连台

而在十多小时前的9月11日下午，上海自贸区也好戏连台。21家新落户（增资）外贸重点企业分别与相关片区管理局签约。

北美地区最大巧克力糖果制造商——好时（中国）投资管理有限公司等8家企业代表与保税区管理局签约，世界500强罗氏制药的罗氏（上海）医药贸易公司等6家企业代表分别与张江管理局、金桥管理局、世博管理局签约，全球第四大铁矿石生产商福蒂斯丘FMG设立的——齐切斯特金属贸易（上海）有限公司等7家企业代表与陆家嘴管理局签约。

珐菲琦（上海）电子商务有限公司是此次和保税区管理局签约企业之一，将进一步增资扩大运营规模。该公司运营的Farfetch电商平台，已成长为国内知名的奢侈品电商平台，去年在中国大陆销售额达2.5亿美元。而主营大型吊装的中外运公司，更将合资企业所有的重要业务在上海自贸区布局。

说起为何愿在浦东增资，珐菲琦公司亚太运营总监钱进表示，浦东相关主管部门愿意主动倾听企业诉求，注意研究针对奢侈品的监管模式，让企业很看好在这里的发展。未来还有可能在浦东进一步设立分拨中心。

随着营商环境不断改善，浦东跨境电商不断扩展。浦东新区副区长王华透露，2018年，浦东跨境电商零售进出口交易总额达19.8亿元，占全市40.7%。今年上半年，新区跨境电商业务进一步快速增长，零售进出口交易总额达14.8亿元，同比增长98%，占全市比重提高到了51%。

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21家新落户（增资）外贸重点企业分别与上海自贸区相关片区管理局签约。黄日阅摄

看来，以浦东为代表的上海自贸区国际贸易承载区作用日益凸现。

上半年，浦东新区新设内资贸易型企业1872家，注册资本162.69亿元。中铝等一批重量级贸易总部落户浦东。外资方面，上半年，来自澳大利亚、新加坡、美国、英国等国投资者，在浦东新投资设立了280家外资贸易公司，遍布大宗商品、健康食品贸易、生物医药等领域。

浦东新区坚持战略招商精准招商，随着今年上半年力拓贸易、翱兰商贸、齐切斯特等一批重点机构落户，截至目前，全球十大矿业集团中的5家、全球十大金属贸易公司中的6家、全球四大粮商“ABCD”中的3家，均已落户浦东。这些贸易企业的引进，为浦东国际贸易中心核心承载区建设注入强大活力。

王华表示，浦东将推动跨境贸易监管机制创新，进一步提升贸易自由化便利化水平；争取破解重点产业的通关自由化便利化瓶颈，以更大力度打造全方位开放的前沿窗口。(人民日报中央厨房-大江东工作室 谢卫群 宋迈崎)

(责编：曹昆)
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