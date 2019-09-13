【新时代民营经济和高质量发展】好和很好 重庆民营企业家点赞当地营商环境

重庆南电科技有限公司总经理王乔道介绍公司情况。 摄影：黎萌

国际在线报道（记者 黎萌）：都说民营企业贷款难、贷款贵，可眼前这位叫王乔道的小微民企老总对此却有自己的故事。“8月初，我们向重庆市农商行申请了科技型企业知识价值信用贷款，70万元的额度从申请到审批只用了5天时间。”

为解决科技企业贷款难问题，重庆市依托科技型企业数据库，以知识产权、研发投入为基础，以高端人才、创新产品、创新企业等为辅助指标，探索建立了企业知识价值信用评价体系，对科技型企业给予信用评级和授信额度。目前，运用这一评价体系已为当地科技型企业提供贷款超过50亿元。

王乔道告诉记者，现在还有更快的贷款方式，通过手机APP，重庆银行可以提供当天就放贷的服务，他的公司也刚刚办成了一笔40多万元的贷款。“而贷款的利率也都在正常范围，谈不上有多贵，不同的银行会有所差别。”

据介绍，2011年南电科技公司初创时，可谓一无所有，靠的是重庆市政府补贴的4.25万元及个人信用贷款合计12万元起步。如今，南电科技已成为注册资本2000万元的市级高新技术企业。

作为著名的老工业基地，重庆市近年来营造良好的营商环境，发展民营经济，推动高质量发展。2018年，重庆市民营经济实现增加值10334亿元，增长6.1%，占GDP的比重达到50.8%，对经济增长的贡献率为50.7%；今年上半年，全市民营经济实现增加值5314亿元，增长6.8%，占GDP的比重达到51.4%。

重庆再升科技股份有限公司一隅。 摄影：黎萌

重庆再升科技股份有限公司成立于2007年，2015年在上交所上市。该公司副总裁杨金明表示，作为本土的民营经济的一分子，正是得益于重庆高效、透明、公正、健康稳定的营商环境，再升科技才会在发展中求创新，在创新中谋发展，走出了一条自信的创新创业之路。公司2019年上半年实现销售收入6.16亿元，同比增长11%，净利润增长37%。

“我个人感觉重庆的营商环境非常到位。不管是从一些手续的办理，还是一些实质性的投资补助、贷款贴息、税收返还等，政策出台的都比较到位。每年市领导都要参加全市的民营经济大会，我所在的渝北区政府部门也经常走访企业，为我们讲解政策和排忧解难。”杨金明说。

重庆巨科环保电镀园区（供图）

重庆巨科环保电镀工业园总经理蒋义告诉记者，“政府服务民营企业的力度大、效率高、行动迅速，比以前好多了。我作为一个民营企业家，这是真真切切的感受。”

蒋义介绍，有一家从深圳来园区设厂的企业，只用了一天时间就把营业执照，税务登记证，还有发改委的立项批复报告都拿下来了。

重庆市朝天门码头夜色 摄影：刘万明

从王乔道、杨金明和蒋义几位民企负责人接受采访的话语中，记者不难感受到他们对当地营商环境不断优化的认可，还有对未来发展的信心。王乔道的小成功已经带动了周围的一些人也去创业；杨金明对目前政府部门到企业接地气地走访调研和帮助解决实际问题的做法印象深刻，“这让公司上下干劲十足”；蒋义则留恋重庆良好的做企业环境，谢绝了朋友要他一起移民美国的建议。

习近平总书记指出，民营经济是我国经济制度的内在要素，民营企业和民营企业家是我们自己人。在全面建成小康社会、进而全面建设社会主义现代化国家的新征程中，我国民营经济只能壮大、不能弱化，不仅不能“离场”，而且要走向更加广阔的舞台。

数据显示，今年上半年，重庆市全市新设立民营市场主体19.78万户，同比增加2.96%，新发展率达7.88%，民营市场主体占比达98.76%。截至6月底，全市民营市场主体总量达到251.11万户，较2018年底增加2.59%，占市场主体总量的96.93%。

(责编：曹昆)