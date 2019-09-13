中新网泉州9月11日电 题：【新时代民营经济和高质量发展】福建民营经济转型背后：新型政商关系营造良好环境

作者 谢艺观

目前，民营经济在福建“三分天下有其二”，贡献了全省67%的GDP、70%以上的税收、80%以上的就业、90%以上的市场主体，22家民企入选2019中国民企500强。

一大批企业从福建走出，享誉海外，如中国第一大体育用品集团安踏，国内最大的家庭生活用品企业恒安集团，中国继电器行业龙头企业宏发股份……

近日，记者跟随“新时代民营经济和高质量发展”网络主题宣传活动走进福建，探寻福建民营经济高速增长转向高质量发展的“质变”之路。

图为走访调研团走访安踏，参观安踏博物馆。 谢艺观 摄

“服务”企业

——构建亲清新型政商关系

“把中央构建亲清新型政商关系的要求落到实处，而不能只是挂在嘴边的口号。”9月4日，在福建省民营经济座谈会上，福建省各职能部门的代表们纷纷表示，在日常工作中，保持与地方民营企业的联系，定期走访企业，了解企业的困难与需求。

另外，福建各市在政商关系中也有所创新。如，据泉州市检察院介绍，泉州创新构建了“亲清护企”的检察模式。

在走访调研过程中，不只一位当地企业的负责人表示，“政府在企业发展过程中帮助颇多。”

“地方政府和干部的敢担当、敢作为，始终是民营经济发展的重要保障。”参与此次活动的中国财政科学研究院应用经济学博士后盘和林表示。

盘和林说，政府为民营经济做了很多实事，“这些地区的司法、市场监管部门等权力部门，讲得更多的不是‘管理’，而是‘服务’企业，让人印象深刻。”

图为宏发股份工厂内，机器人在弹钢琴。 谢艺观 摄

营造更好发展环境

——给民营企业注入信心和动力

受多种因素影响，近年部分民营企业遇到困难和问题。在福建，由于当地民营企业以前很多是贴牌生产商，一些企业遇到产品积压、创新不足、利润率下滑等不利因素的挑战。如何解决民营企业发展中的困难？

福建省副省长郭宁宁介绍，从2018年至今，福建紧锣密鼓地出台了《关于加快民营企业发展的若干意见》、支持民营经济“25条措施”、《福建省民营经济发展促进条例》等一系列法规、政策、举措，为民营企业“保驾护航”。

帮助民营企业解决发展中的困难。福建出台系列政策鼓励银行加大对民营企业的贷款支持力度，省级分期设立和发行总规模150亿元的纾困基金和20亿元的纾困专项债；并拓宽融资渠道，加强产融对接，抓紧建设面向民营企业、中小微企业的金融综合服务平台。

不断为民营经济营造更好发展环境，拓宽民营企业发展空间。福建省进一步放开市场准入条件，鼓励民营企业参与国有企业改革，进入国防科技和后勤保障领域；落实国家出台的减税降费等政策，降低民营企业用地用电用气成本，减免缓征困难企业税费，等等。

图为走访调研团走进宏发股份调研的座谈会现场。 谢艺观 摄

爱拼才会赢

——坚持走高质量发展之路

“政策落到实处，也要自己爱拼才会赢，做精主业，做强做优。”在福建省民营经济座谈会上，企业代表们纷纷表示，学习中央有关民营企业座谈会精神，积极转型升级，提高公司创新能力，加强品牌建设，走高质量发展之路。

“恒安坚持‘诚信、拼搏、创新、奉献’的精神”，恒安集团相关负责人表示，公司以提高技术创新能力为核心，着力促进产业结构优化升级，推动核心技术研发、制造技术自动化、智能化、绿色化，现在拥有大批国际和国内领先核心技术。

“秉承‘不断进取，永不满足’的企业精神，坚持高质量发展”， 宏发股份相关负责人表示，宏发继电器销售额占全球14.1%，全球领域继电器产量及销售额均为第一。2018年营业额93.4亿元，同比增长超过10%。

如何取得如此成绩？该负责人表示，加大研发与创新工作，从产品研发、模具制造、零件制造到自动化成品装配及在线检测，打造了一体化的产品研发制造全产业链。“目前已经自主开发150多条自动化产线，自动化程度达80%以上。”(完)

(责编：曹昆)