中秋假期首日全国铁路预计发送旅客1370万人次

人民网北京9月13日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，今天是中秋小长假第一天，全国铁路迎来客流高峰，预计发送旅客1370万人次，加开旅客列车764列。铁路部门增加运力投放，优化站车服务,让旅客出行体验更美好。

9月12日，全国铁路开行旅客列车9331列，其中加开列车802列，共发送旅客1158.2万人次，与去年中秋同比增加173.7万人次，增长17.6%，铁路运输安全平稳有序。北京局集团公司发送旅客105.6万人次，同比增加5.5万人次，增长5.5%。上海局集团公司发送旅客235.5万人次，同比增加33.7万人次，增长16.7%。广州局集团公司发送旅客169.1万人次，同比增加34.6万人次，增长25.8%。

节日期间，铁路部门加强乘降组织，提升服务质量，开展具有中秋特色的文化活动，为旅客打造安全、有序、温馨旅途。沈阳局集团公司延吉西站、珲春站工作人员利用旅客候车间隙，身着节日盛装，在候车室里为旅客表演朝鲜族传统舞蹈，为旅客准备了月饼、桂花糕等中秋传统美食，以及米酒、打糕等朝鲜族特色美食，为旅客提供别样的出行体验；北京局集团公司北京南站将地下换乘层快速进站厅日常开闭时间进行调整，根据实际客流情况适时提早开启时间、延后关闭时间，为旅客最大化提供快速、便捷的进站乘车服务，缓解进站客流高峰压力；郑州局集团公司开行“龙亭月享团圆”“奇境栾川”等旅游列车，方便旅客到开封龙亭公园、焦作云台山、洛阳龙门石窟等景区旅游观光；武汉局集团公司组织铁路职工、音乐学院师生、铁路公安干警、青年志愿者等200余人在汉口火车站开展“喜迎中秋、歌唱祖国”活动，并在列车上举办中秋歌咏会，让旅客度过一个欢乐难忘的中秋佳节；西安局集团公司在管内各车站售票窗口采用“日常+高峰”模式，实现售、改、退功能全覆盖，让旅客“一次排队、全部搞定”；南昌局集团公司完善中转换乘引导标识，成立由党员干部职工、青年志愿者组成的引导小分队，为中转换乘的旅客提供咨询引导服务；成都局集团公司在成都东、重庆西、贵阳北等部分始发列车上开展“品月饼话中秋”“说说你的中秋祝福”等活动，为旅客营造浓厚的节日氛围；昆明局集团公司在昆明站、昆明南站以及省际列车上开展中秋诗朗诵、猜谜语、合唱等联欢活动与旅客互动，为旅途生活增添节日气氛；兰州局集团公司中川城际铁路正式开通“铁路e卡通”业务，旅客无需提前购买车票，进站、乘车、出站只需出示手机二维码即可，为广大旅客便捷出行带来新体验。

铁路部门提示广大旅客朋友，节日期间各大火车站客流较大，已通过互联网、电话成功预订车票但尚未取票的旅客，请尽量提前取票，并携带车票及与票面信息一致的有效身份证件，提前到车站办理验票进站手续，以免耽误行程。

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