本报北京电 （记者徐佩玉）中国人民银行9月11日发布金融统计数据显示，8月份人民币新增贷款和社会融资规模环比回暖。8月份人民币贷款增加1.21万亿元，同比少增665亿元。

数据显示，8月末人民币贷款余额148.23万亿元，同比增长12.4%，增速分别比上月末和上年同期低0.2个和0.8个百分点。8月份，以个人住房按揭贷款为主的住户中长期贷款增加4540亿元，以实体经济贷款为主的非金融企业及机关团体贷款增加6513亿元。

8月份，人民币存款增加1.8万亿元，同比多增7147亿元。其中，住户存款增加2714亿元，非金融企业存款增加5792亿元，财政性存款增加95亿元，非银行业金融机构存款增加7298亿元。

从货币供应看，8月末，广义货币（M2）余额193.55万亿元，同比增长8.2%，增速比上月末高0.1个百分点，与上年同期持平；狭义货币（M1）余额55.68万亿元，同比增长3.4%，增速比上月末高0.3个百分点，比上年同期低0.5个百分点；流通中货币（M0）余额7.32万亿元，同比增长4.8%。当月净投放现金463亿元。

社融回暖明显。数据显示，8月末社会融资规模存量为216.01万亿元，同比增长10.7%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为134.69万亿元，同比增长13.2%。8月份社会融资规模增量为1.98万亿元，比上年同期多376亿元。

(责编：李枫、曹昆)