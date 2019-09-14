中秋小长假第二天铁路客流持续高位运行

人民网北京9月14日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，今天是中秋小长假第二天，铁路客流持续高位运行，预计发送旅客1109万人次，加开旅客列车548列。

9月13日，全国铁路开行旅客列车9149列，其中加开列车764列，共发送旅客1327.7万人次，与去年中秋同比增加95.8万人次，增长7.8 %，铁路运输安全平稳有序。北京局集团公司发送旅客117.1万人次，同比减少7.6万人次，下降6.1%。上海局集团公司发送旅客274.6万人次，同比增加30.8万人次，增长12.6%。广州局集团公司发送旅客199.6万人次，同比增加22.8万人次，增长12.9%。

节日期间，铁路部门科学组织运力投放，加强旅客引导服务，努力保障旅客平安、有序、温馨出行。沈阳局集团公司为满足旅客中秋出游需求，加开长春至延吉西、长春至吉林等多趟“中秋月·圆梦情”旅游赏月列车，方便广大旅客与亲朋好友团聚，感受不同地域的中秋文化；呼和浩特局集团公司增开呼和浩特至临河、包头至乌兰察布、呼和浩特至鄂尔多斯三趟临时旅客列车，并对热门方向的旅客列车进行扩编加挂，将高峰时段的动车组列车实行重联运行，每日增加运能2万人次以上；武汉局集团公司加开北京、广州等方向74列客车，同时将宜昌、上海等方向17列动车组重联运行，加大运能投放；西安局集团公司西安北站在售票厅、服务台等重点区域加强旅客购票引导和出行咨询服务，重点在“二代身份证自助实名制验证区”为旅客做好引导服务，提高进站效率；济南局集团公司枣庄西火车站组织运力装运微山湖各类水产品，15小时之内发送至潍坊、南京等地，让高品质“湖鲜”丰富多地百姓节日餐桌；上海局集团公司管内热

门旅游目的地车站主动做好同市政交通、旅游文化等部门的对接，为旅客提供咨询和志愿服务，保障旅客进出站接驳快速有序；南昌局集团公司在增开管内各地前往宜春、萍乡、武夷山等热门地区列车的基础上，加强与当地交通部门沟通联系，在旅客到达、出发集中时段，加密车站与景区接驳公交的开行班次，方便旅客登山赏月；成都局集团公司在成都东、重庆北、重庆西、贵阳北等客流较大车站，通过增配志愿者、增开售票窗口等方式，为旅客提供全方位出行服务；昆明局集团公司最大限度向旅游热门地区投放运力，昆明至大理每天开行动车36.5对，昆明至蒙自5对动车重联运行，昆明至宣威方向开行红色旅游列车14列，满足游客出行需求；兰州局集团公司兰州西站为方便节日期间每日23时后到达的5趟动车组乘客前往城区，加开“零点摆渡列车”，打通铁路服务旅客的“最后一公里”。

铁路部门提示广大旅客朋友，节日期间各大火车站客流较大，已通过互联网、电话成功预订车票但尚未取票的旅客，请尽量提前取票，并携带车票及与票面信息一致的有效身份证件，提前到车站办理验票进站手续，以免耽误行程。

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