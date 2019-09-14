原标题：八成民营企业都遇上了这个难题，怎么破？

在中国的民营企业中，家族企业占据了绝大多数。有调查统计，民营企业中近八成是家族企业。

随着创一代的老去，创二代能否顺利接棒？家族企业能否基业长青，做成家族事业？这个问题不仅被公众所关注，也是家族企业面临的最大的挑战。

活跃发展的家族企业

2018年，中新社国是直通车记者曾对江浙地区的民营企业生存现状进行调研采访，发现民营企业创始时不少是家族企业。

江浙向来是民营经济的高地，也是中国经济最活跃的地区之一。2019中国民营企业500强榜单中，浙江和江苏的上榜民企数高达175家。

在中国民营经济研究会家族企业委员会最新发布的《中国家族企业生态40年》一书中，家族企业最集中的地区也正是传统商业大省广东、浙江和江苏，这三省合计的家族企业占到总数的53.3%。

家族企业，顾名思义，就是财权或者股份主要控制在一个家族手中，而且企业高层领导均由该家族成员出任的企业。

《中国家族企业生态40年》中提到，据2016年调查统计，中国的家族企业在民营企业中的比重已达到80%。有专家测算，家族企业占A股市场上市的所有私营企业的比例从2016年的48.9%增加到2017年的55.7%。

全国工商联原副主席、中国民营经济研究会会长庄聪生表示，中国的家族企业已经成为中国经济结构中最活跃、最富有创造力、最具竞争力的经济成分，它们已经走在中国经济发展方式转变的前列，成为中国在世界的名片。

“成长的烦恼”

即使有一份优秀的成绩单，家族企业成长中依然存在一些“烦恼”。

中国中小企业协会会长李子彬就指出，中国的民营企业大多数是家族式企业，这在一定历史阶段，有它存在的道理。但要自觉克服家族式企业的弊端，努力建立现代企业制度，引进先进的管理技术。

对于初创企业而言，家族式的企业模式有利于有效地完成原始积累，但随着企业规模的不断扩大，弊端逐渐显现。比如股权状况不明晰；以血缘关系进行企业的内部管理，也就意味着无法摆脱家族血缘关系的干预，常常导致企业进入经营困境；同时，权、责、利界定的模糊也让企业管理无法秩序进行等。

而其中，由于家族企业产权的高度集中而不利于吸收先进人才，即使引进优秀的人才，也由于经营管理环境的约束使之无法展现才能，从而阻碍企业向现代企业制度的转变成为关键问题。

全国工商联研究室主任、中国民营经济研究会副会长林泽炎认为，就企业所有权和经营权而言，为了保证家族企业的持续健康发展，势必要推进企业制度变迁，和家族以外的非核心层人员共享企业的产权、剩余索取权及经营管理权，一部分素质较低的家族核心层人员将从重要的经营管理岗位退下来，把权力交给专业管理人员。

接班难？

但中国家族观念普遍较强，目前将企业交给职业经理人打理的并非绝大多数。更何况，中国有一句俗语：“富不过三代”。随着创一代的逐渐老去，企业的发展传承问题更显迫切。

据《2018中国企业家家族传承白皮书》，一代企业家平均年龄55岁，正处于代际传承的关键节点，对于家族企业而言面临持续经营或业务转型的选择。

而《中国家族企业生态40年》引用资料显示，家族企业的平均寿命为24年，恰好与企业创始人的平均工作年限相同；有30%的家族企业可以传到第二代手中，其中有不到2/3的企业能够传到第三代，后者中大约仅有13%的企业能够传出第三代。

方太集团创始人茅理翔对当代中国家族传承问题曾感慨，“现在民企已到了传承的高峰期，500万家家族企业，将有300万家从第一代传到第二代。但现在，已经有200万家的家族企业在第二任传承当中淘汰。”茅理翔的观点或略言过其实，但确实客观反映了一位家族企业当事人的切身感受。

那么，到底如何才能让创二代成功“接棒”？林泽炎表示，根据国内外家族企业成功传承经验，新一代家族企业管理者只有在继承老一代家族企业管理者精神财富和物质财富的基础上不断创新创业，也就是通过“继创”，才是家族企业永葆持续辉煌的根本所在。

继创说起容易，但要真正做到却实属不易。在日新月异的市场竞争环境中，创二代如何面对“创新”与“变革”的冲击，以及新老两代人管理理念的摩擦？创二代们正在进行摸索和尝试。

宗馥莉作为娃哈哈创始人宗庆后之女，从2004年回国进入娃哈哈工作已有15年。如今她的身份是宏胜饮料集团总裁、娃哈哈集团品牌公关部部长。

宗庆后时代的娃哈哈，旗下明星产品是娃哈哈营养液、营养快线、瓶装矿泉水等传统饮品。但随着环境和消费者需求的变化，娃哈哈也变了。

宗馥莉进入娃哈哈后，推出了一系列迎合年轻人口味的新产品和品牌营销活动。数据来看，2009年到2012年，宏胜集团年营业收入增长率超过30%，2012年，宏胜年营收达80多亿元，占娃哈哈集团总营收的1/5。

家族企业从无到有，从小到大，创一代的赫赫战功无法被抹灭，更难以超越，接班问题越来越成为创二代的“烫手山芋”。普华永道的调查报告也显示，内地受访企业中愿为家族企业工作的下一代家族成员人数为58%，比2016年下降了13%。

当前已有不少家族企业后代选择了独立创业，干出另一番天地。

万达集团董事长王健林之子王思聪便是其中之一。王思聪在2009年成立的100%控股的普思资本，已发展为投资规模超过30亿元的股权投资机构。2018年胡润80后财富继承富豪榜中，王思聪的个人资产达50亿，位列第16。如今，他的投资领域涉及直播平台、电竞俱乐部、线下网吧、硬件产品商、游戏制作公司等。

联想创始人柳传志之女柳青是另外一例。不过，作为非典型接班人，柳青的创业是建立在柳传志早年间立的规矩之上：柳家子女不得在公司任职。

2014年，柳青放弃高盛亚洲区董事总经理的职位，选择加入初创企业滴滴。2017年，柳青入选当年《时代》全球影响力百人榜，成为唯一上榜的亚洲女企业家。

实际上，直接进入父辈的公司也好，走先创业再接班的“迂回路线”也好，亦或是另起炉灶也好，家族企业正在用不同的方式实现自己的的事业“继创”。(张文晖)

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