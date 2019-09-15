海纳百川势如虹（长三角见证高质量发展·上海篇（上））

梧桐树下小洋房，里弄小巷石库门。行走上海，无论是穿梭在高楼林立的现代城区，还是漫步于绿树成荫的街头巷尾，总能感受到这座城市由内而外散发出的开放气质，总能在不经意间被开放的精神、包容的心态感染。

这份开放气质，在上海自贸试验区的车水马龙里。晚上10时，自贸试验区洋山保税港区海关大门外，通关的集装箱货车排成长龙，高速路旁的大排档里熙熙攘攘、生意兴隆。

这份开放气质，在繁华都市的日常生活中。清晨7时，黄浦区丽园路上的“Morning Hill”餐厅门口，说着各地方言的人们排起长队，吐司汉堡、馄饨烧卖、豆浆油条……不同地域的美食齐聚这家餐厅，满足着人们对生活品质的需求。

这份开放气质，在商业中心的热闹喧嚣间。中午12时，上海新天地商圈，古朴的石库门掩映在时尚的高楼里，几米之隔的特斯拉上海体验中心，新款电动车已摆上展台，吸引着众多爱车族围观。

“上海背靠长江水，面向太平洋，长期领中国开放风气之先。上海之所以发展得这么好，同其开放品格、开放优势、开放作为紧密相连。”习近平总书记如此评价这座城市。

新开放——

对照最高标准，实现最好水平

黄浦江南岸几百米的绿地旁，矗立着大华银行大厦，这是陆家嘴一栋由外资银行参与设计并投资购买的甲A级写字楼。让大华银行（中国）坚定信心大手笔投资的，正是上海越来越高的开放水平。

大华银行（中国）有限公司行长兼首席执行官符懋赞，兴奋地跟记者数起了这些年的“几大步”：2014年设立上海自贸试验区支行；2015年获得了黄金进出口的行政许可；2018年入围首批人民币对泰铢直接交易做市商。

金融业常被视为开放的深水区，也是衡量开放水平的重要标志。“上海金”“上海油”“上海铜”……如今，“上海价格”影响世界，上海成为全球金融要素市场最完备的城市之一。

从全国第一家保税区到第一家自由贸易试验区，从第一块土地批租到第一份外商投资准入负面清单，上海对照国际最高标准、最好水平，不断探索与国际惯例相衔接的开放型经济体制，为我国全面扩大开放探索了新途径，积累了新经验。

上海的高水平开放，要“量”更要“质”。

总部经济，上海外资的一大特色。目前，上海累计引进跨国公司地区总部693家、外资研发中心449家，成为我国内地外资总部型机构最多的城市。

“在上海，为世界。”在总部经济带动下，上海的外资企业不断实现高质量发展，贡献了全市20%的就业、27%的GDP、33%的税收。

既重硬实力，更重软实力，是上海高水平开放的真实写照。

佳士得，全球最负盛名的艺术品拍卖行之一。2014佳士得上海春拍中，英国艺术家达明赫斯特的一幅作品申请办理入境，这幅含有192只整只蝴蝶标本、500对蝴蝶翅膀标本的画作，考验着上海的通关速度。“这些标本来自美洲、欧洲不同的国家和地区，办理各类手续至少需要两个月时间，按此流程，这件艺术品将无法参加竞拍。”负责画作入境的上海自贸区国际文化投资发展有限公司董事长胡环中对此印象深刻。

让胡环中意外的是，上海海关根据企业需要，仅用一周时间顺利完成手续。“遇到困难不退缩，先问问为什么不行，这是上海重要的开放软实力。”胡环中十分感慨地说。

改革开放排头兵、创新发展先行者……头顶众多光环，上海没有满足，高水平开放永远在路上。

去年7月，上海按照“宜早不宜迟，宜快不宜慢”的要求，推出“扩大开放100条”行动方案，在提升上海国际金融中心能级等5个方面，对下一步扩大开放做出具体部署。“名叫行动方案，就是要见行动，方案每一条都要真正管好一件事或一类事。”上海市发改委主任马春雷对此信心满满。

新作为——

激发开放活力，打造开放高地

塔吊高耸入云，机械轰鸣阵阵。从市中心驱车近一小时，记者来到浦东新区周祝公路278号。这里虽是传统意义上的郊区，但开放力度不减：上海西门子医疗器械有限公司的建设工地上，去年新增投资30亿元的实验室诊断新工厂正在紧张建设中。

“西门子医疗在全球每卖出两台CT机，就有一台是在上海生产的。”在上海西门子医疗工作20年的公司总经理孔军博士感慨，从30多人的小工厂到千余人的团队，公司已成为西门子医疗全球重要的生产和研发力量。“我们深切感受到，上海在开放中发展，在开放中形成新优势，并以更加自信的姿态迎接新一轮高水平开放。”

记者一路采访，与不同领域、不同岗位的人谈开放、说开放。尽管每个人的理解有所不同，但都自信满满。

这股自信从哪里来？

来自于人才优势。从初创到壮大，上海西门子医疗的研发和运营团队很少在招聘上“卡壳”，海外人才很愿意来上海发展。

来自于产业配套。西门子医疗所在的张江高科技园区，有覆盖生物医药、集成电路、精准医疗等领域的产业集群。整个长三角地区在医疗设备生产领域的产业配套都相对完善，为西门子医疗的生产布局打下了基础。

来自于营商环境。令孔军印象深刻的是，去年公司新增投资的审批，在相关部门支持下一路畅通。

以开放促改革、促发展，上海是一步一个脚印踏实干出来的。

从市中心人民广场向南15公里，上海漕河泾综合保税区的海关大门映入眼帘。这个面积仅0.807平方公里的综合保税区，今年一季度实现工业总产值达79.74亿元。

记者站在通关闸口前，一辆江苏牌照的大货车缓缓驶来，来自苏州的田师傅今天要给保税区内企业配送原材料。他拿出一张印有条形码的核放单，在闸口的扫码器上轻轻一扫，大屏幕上立刻显示放行，整个流程如高速公路收费一样简单。

“这一扫，车上所有货品信息已经全部录入了海关信息系统。”龙吴海关物流监控一科副科长岑禕告诉记者，如今，全流程无纸化通关已全面推行，为企业抢出了时间，降低了成本。

土地、劳动力等要素供给的比较优势不再，制度供给越来越成为上海重要的发力点。上海以建设贸易投资最便利、行政效率最高、政府服务最规范、法治体系最完善的世界一流营商环境为目标，加大力度推进全市各领域营商环境改革，去年推出56项改革举措，全面完成两批共198项“证照分离”改革试点事项，办事环节平均压缩30.5%，办事时间平均压缩52.8%。

位于徐汇万科中心G座的上海酷豆湾公司市区办公室里，来自德国、法国、伊拉克等国的几位年轻人正在热烈讨论着自己的创业项目，企业文化、宠物服务、国际象棋培训……一个个梦想从这里起航。

今年上半年，酷豆湾集聚的外资企业数占上海新增外商独资企业数的8.5%，占全国的1.5%。“在上海，我们看到实现梦想的希望，这里的未来充满机会，我们有信心做得更好。”伊拉克小伙子杜锐达说。

“吃改革饭、走开放路、打创新牌”，一路走来，上海始终保持着改革开放再出发的蓬勃朝气和昂扬锐气。开放基因、开放智慧、开放行动，成就了“海纳百川、追求卓越、开明睿智、大气谦和”的城市精神，让上海成为全球分享中国发展红利的开放高地。

新收获——

提升城市品位，共享开放红利

上海浦东金桥镇有个“小联合国”，那就是远近闻名的碧云社区。

名气从何而来？在这片2.5平方公里的社区，19个居民小区的1.4万常住人口中，外籍居民占50%以上。

徜徉碧云社区，仿佛置身异国小镇，小洋房鳞次栉比，格局敞亮，大型商贸中心、国际学校、体育休闲场馆……生活设施和服务一应俱全。

“随着上海开放的步伐加快，大量外国管理人员来到上海，为了让他们进得来、留得住，我们开发建设了这个社区。”碧云社区党委副书记杨燕告诉记者。

碧云社区就像是一扇窗口，由此观看，上海的开放是具体细微、可感可知的。“在碧云，我们并不认为自己是外来户，而是上海的一分子，我们没有理由错过上海开放的红利和实惠。”住在这里的英国小伙特里斯坦看到了上海开放的巨大机遇。

正如特里斯坦所说，上海开放的红利看得见、摸得着。这座城市里，每天都在上演着一幕幕精彩的开放故事。

开放是什么？上海人有着自己的理解。

“开放就是餐桌上的进口美味更多了。”在长宁区长宁路88号的盒马鲜生超市里，上海本地人李阿伯挑选着当天的食材。北美波士顿龙虾、英国面包蟹、泰国榴莲、越南火龙果……进口生鲜种类丰富，价格也比以前实惠得多。

“开放就是创业机会更多了。”在上海创业的法国小伙子筠连说，跨境电商在中国蓬勃兴起，带来巨大市场机遇，自己目前是一家科技信息公司创立者，旨在提高中国企业的海外知名度。

“开放就是每天都不再愁货运订单了。”在上海当货车司机的李师傅说，随着上海自贸试验区的发展，货运订单越来越多，路边吃碗面的工夫，新订单就找上门来。

聚焦推动高质量发展、创造高品质生活，上海的高水平开放带来满满获得感。

不出国门，家门口就能选购外国产品。由上海外高桥集团搭建的国别（地区）商品中心，让你零距离接触进口商品。澳佳宝、贝拉米、奔富、甄妮诗……这些中国消费者费尽心力海淘的澳大利亚“宝贝”，在这里成了寻常商品。

紧随其后，智利、中东欧16国、匈牙利商品中心以及格鲁吉亚葡萄酒（上海）展示中心等均已开门迎客。

上海需要世界，世界也需要上海。目前，来自全世界182个国家和地区的投资者在沪投资，不仅带来了大量的国际资本、先进的科学技术以及生产组织和管理模式，也增进了文化、人员的往来和交流，加深了上海同世界的内在联系，形成了“你中有我、我中有你”的深层关系。

新起点——

扛起时代使命，勇闯开放新路

改变还在进行中……

青浦区，地处上海西郊，南与浙江省嘉兴市嘉善县相接，西与江苏省苏州市吴江区、昆山市相连，区内东西两翼宽广，中部狭窄，仿佛一只蝴蝶迎着太平洋振翅高飞。

不靠海边、不临大港，在以开放型经济见长的上海，青浦的地位并不突出。2017年，上海市货物进出口总额32237.82亿元，而青浦仅有759.7亿元，占比不到2.5%。2018年11月，这个位于上海西部边缘的地方，一下成了世界的焦点，首届中国国际进口博览会带来3617家境外参展企业和578亿美元的累计意向成交额。

进博会为什么选在青浦？换一种眼光看问题就不难发现，这里确有独特之处：淀山湖边，江苏、浙江与上海在此接壤，长三角的互联互通在周边300平方公里土地上日渐密切。

“我们要紧紧抓住国家进一步扩大开放的新机遇，依托进博会永久举办地这个品牌，借助国际贸易的集聚优势，增强对长三角地区的功能和服务辐射。”青浦区委书记赵惠琴对未来满怀憧憬。

企业也从这里寻觅到了新的商机。“自去年11月开业至今年上半年，贸易港累计接待参观客流超过35万人，接待国内外专业采购商700余组，帮助150家客商成功对接下游渠道。”绿地商贸总经理薛迎杰告诉记者，作为承接进博会溢出带动效应和助推上海“四大品牌”建设的重要载体，绿地全球商品贸易港正致力于打造联动长三角、服务全国、辐射亚太的进口商品集散地、首发地。

“从上海出发，辐射全国，对接世界。”采访中，记者多次听到这句话，它显示了高水平开放的大胸怀、大手笔、大气魄。

上海的高水平开放，不是“一枝独秀”，而是“百花齐放”。

行走长三角，最大的感受就是一体化加速实现。记者从浙江来到上海，打开手机上的“杭州公交”APP，在上海地铁联通使用……今天，居住在江浙，创业在上海，已是不少年轻人的生活模式。

“长三角一体化发展上升为国家战略，是中央的重大战略布局，也为上海推动长三角更高质量一体化发展提供了重大机遇，提出了更高要求。”上海市市长应勇说。

7月27日，第二届中国国际进口博览会开启100天倒计时。在上海虹桥进口商品展示交易中心二期项目工地上，工人们正挥汗如雨。“机遇一起抓，红利一起享。”第二届进博会更加注重加强长三角区域联动，三省一市签署“协同做好中国国际进口博览会服务保障工作合作协议”，提出在长三角主要口岸开辟绿色通道等举措，共同把进博会打造成长三角对外开放的重要窗口。

从长三角再到全中国，上海扛起责任，建好新时代改革开放试验田。

首家自贸试验区花落上海，让全国羡慕，让上海倍感压力。上海自贸试验区始终坚持先行先试、制度创新，跑出了高水平开放的加速度。更让上海人骄傲的是，累计已有120多项制度创新成果从自贸区走向全国。

“自贸试验区不是上海的自留地，而是国家的试验田。”上海人对此非常自豪。上海市发改委副主任朱民表示，下一步自贸试验区仍然要在扩大开放上发挥试验田的作用，让更多的国家对外开放战略部署在这里先行先试。

瞄准全球，上海更加清楚自身肩负的改革开放新使命。

洲际旅行，飞机是最快捷的交通方式。如今，全球唯一一家专业航空仲裁院——上海国际航空仲裁院，提升了中国航空话语权。这里可以受理全球范围内的航空运输、飞机制造、飞机销售、航空保险、油料供应等各类型争议案件。

“仲裁院成立后，不少大的航空企业都修改了公司对外合同，将上海国际航空仲裁院约定为处理纠纷的第一选择。”上海国际仲裁中心副主任、秘书长马屹介绍，近三年来，上海仲裁机构共受理涉自贸区案件864件，涉外案件687件，涉及30多个国家和地区。今年开始，上海对标国际最高标准、最好水平，建设亚太仲裁中心，全面提升上海的核心竞争力和国际影响力。

上海是中国的，也是世界的。去年10月，世界银行以上海和北京为样本城市，推出《2019年营商环境报告》，中国营商环境的排名从第七十八位跃升至第四十六位，《报告》还向全球推荐了上海实施的国际贸易“单一窗口”、企业登记“一窗通”服务等改革举措。

“上海作为全国最大的经济中心城市，其使命不只体现在自身发展的水平上，更重要的是服务国家大局，代表国家参与全球合作竞争。”上海市委书记李强认为。

上海应开放而生，因开放而兴。新一轮高水平开放征程上，上海蹄疾步稳、信心十足！

（本报记者王慧敏、吴秋余、王珂、余建斌、巨云鹏）

《 人民日报 》（ 2019年09月15日 01 版）

(责编：冯粒、曹昆)