深圳 栉风沐雨向上走（转型升级一线城市调研行）

深圳龙翔大道上，北理莫斯科大学、大运场馆等新地标傲然屹立，深港国际中心等高端写字楼如雨后春笋般生长，跳动的城市脉搏强劲有力。

今年上半年，深圳再交出一份亮眼的成绩单：GDP增速达7.4%，继续保持良好势头。

更美好的发展前景也已明朗。日前，《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》发布，要求深圳朝着建设中国特色社会主义先行示范区的方向前行，努力创建社会主义现代化强国的城市范例。

“这是深圳继兴办经济特区后迎来的又一重大历史性机遇。”广东省委副书记、深圳市委书记王伟中表示，深圳将围绕高质量发展高地、法治城市示范、城市文明典范、民生幸福标杆、可持续发展先锋的战略定位，在新时代走在前列、勇当尖兵。

从速度到质量

一排排清幽的竹子夹杂着树木花草，独栋小楼整齐排布。走进深圳龙岗大运软件小镇，人们很难将其同曾经的老旧工业厂房联系起来。

小镇前身是荷坳社区莲塘尾工业区，原有低端制造业90多家，生产总值仅2亿元。改造为软件小镇后，变化巨大：拥有国家级高新技术企业59家，创客团队349个，累计实现产值191亿元。

小镇变迁，折射出深圳发展理念的嬗变。数十年的高速发展之后，深圳面临土地空间局限、人工成本高企等现实问题。应对新的市场环境和发展挑战，深圳从追求发展速度转为践行高质量发展要求。

2009年以来，深圳先后出台实施生物、互联网、新能源、新材料、文化创意等七大战略性新兴产业规划及配套政策，打造新的经济增长点。

麒麟电子（深圳）有限公司成立于1993年，过去从事电子产品代加工，如今已成功转型为LCD显示屏与汽车仪表显示屏领域的国家级高新技术企业。“我们发展的秘诀，就是瞄准新兴产业布局，实现产业转型。”公司相关负责人说，“受外部环境影响，公司今年的总营收预计会下滑10%。但通过转型，盈利反而会提高20%以上。”

数据显示，2018年，深圳经济总量突破2.4万亿元，每平方公里实现GDP12.13亿元，经济密度高居全国第一。其中，七大战略性新兴产业增加值达9155.2亿元，增长9.1%，占GDP比重达37.8%。

从制造到创造

今年5月举行的亚洲文明对话大会开幕晚会上，1万多平方米的弧形LED显示屏叠加变换，营造出牡丹花盛开和孔雀开屏的纵横光影，给世人留下了深刻印象。

这些显示屏，来自深圳龙岗一家名叫光祥科技的企业。“创新是我们的核心竞争力。”公司总经理张永军表示，“我们的产品远销全球120多个国家和地区，曾先后登上巴西奥运会、俄罗斯足球世界杯等世界顶级舞台。”

曾经的制造业基地，也要走过产业转型升级的十字路口。深圳及早谋划，大力推进科技创新。如今，深圳90%的研发人员、研发机构、科研投入、专利生产都集中在企业。“中国制造变成中国创造”的梦想，正在变为现实。

过去10年，华为公司超过4800亿元人民币的研发投入，换来了87805项授权专利、全球30%的电信服务市场份额和18%的智能手机市场份额。“技术创新是一场马拉松，有耐心才跑得远。”华为公司副董事长胡厚崑表示。

汇顶科技每年将不低于营收的10%用于研发，首创屏下光学指纹识别方案，让中国芯片首次引领全球智能终端应用潮流。“我们不想走‘别人有我们也有，但是我们更便宜’的老路。这就要求我们探索‘技术无人区’。”公司负责人表示。

截至2018年，深圳拥有国家高新技术企业1.44万家，PCT世界专利申请14058件，在5G、超材料、基因测序、无人机等领域的创新能力处于世界前沿。

“深圳已形成以企业自主创新为主体的产业集群，并且正在向产业链上游攀升，在研发和服务环节争取话语权、谋求主动权。”深圳社科院经济研究所副研究员许鲁光认为。

从两日到六秒

“太快了！”深圳市迈迪加科技发展有限公司总经理戴鹏将材料提交后，线上仅用6秒就完成了原本需要两个工作日才能完成的企业投资项目备案。该公司成为深圳首家“秒批”备案的企业。

“秒批”服务是深圳不断优化营商环境的一个缩影。继续引领改革创新，深圳刀刃向内，深度优化营商环境。

目前，40余项“秒批”、500项“不见面审批”、300项“全城通办”政务服务事项，让每一个在深圳创业、办事的企业和个人，都感受着这座城市的便利与高效。

同样为政府服务点赞的，还有深圳沃特新材料公司负责人袁莹。

近年来，公司饱受产业空间限制。“企业要扩大规模，没场地；要拿地建楼吧，资金又成问题。十分苦恼。”袁莹说。

借助深圳市新出台的“联合竞买土地”的政策，沃特新材料等15家高新企业联合在南山购买了一块11188.3平方米的土地。未来这块土地上，将建成高66层的科技联合大厦，成为15家企业的“新家”。“我们在深圳有根了。”袁莹说。

截至2019年6月，深圳商事主体合计313.9万户，每千人拥有商事主体约241户；企业数量达到194.2364万户，每千人拥有企业约149户。创业密度高居全国第一。

“深圳已是全国营商环境最好的城市之一。”深圳市市长陈如桂表示，深圳将在便利化的基础上，更加注重营造一流的市场化、法治化营商环境，努力把深圳打造成为全球创新创业和投资发展最佳首选地，“力争用两年时间，进入世界银行对全球经济体营商环境评价排名前30名”。

《 人民日报 》（ 2019年09月15日 01 版）

(责编：冯粒、曹昆)