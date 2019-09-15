原标题：还有50天！上海与你相约进博

新华社上海9月14日电 题：还有50天！上海与你相约进博

新华社记者周蕊

距离第二届中国国际进口博览会还有50天，在这场盛会的举办城市上海，筹备保障工作已经进入“冲刺时刻”，更让全球客商精神振奋的则是这里正在持续释放的“进博红利”——越来越多的“进博政策”被固定成为常态化政策，让进口博览会的“溢出效应”再度升级。

筹备保障工作进入“冲刺时刻”

会场内外的吊顶、灯具、消防喷淋等悬挂物是不是牢固，沙发、家具、地毯、卫生间是不是整洁，就连一扇门开合是不是顺畅，都被专业人士一遍遍审视检查，这是进口博览会举办场所——国家会展中心（上海）里正在进行的风险排查整改行动中的一幕。

还有50天就迎来第二届进口博览会，会场内进入了场馆建设、5G网络建设等工程的“冲刺期”，会场外的上海城市保障服务工作也已全面进入高标准、快节奏、紧运行的备战工作状态。

优化城市交通组织方案，实现馆内外App交通信息联动；宣布对上海的酒店旅馆、网约车及部分公共停车场（库）实行为期20天的临时价格干预；推进4大类473项市容环境整治类工程性项目，推进浦江两岸景观照明提升；招募、选拔5000多名志愿者，以热情服务彰显城市温度；虹桥商务区范围内新建改建5G基站等近200座，预计在10月份将全部投入运行……

记者了解到，上海聚焦“进得来、出得去、行得畅、住得下、吃得好、守得稳”的城市服务保障工作目标，设立了15个方面22个保障工作小组，明确了181项重点任务，争取以一流的城市环境和一流的服务保障，精心办好第二届进博会。

一些筹备保障工作从年初就已经开始逐步落实。今年1月，上海海关在毗邻国家会展中心（上海）的长宁区专门设立了兼具属地型和功能型的会展中心海关，为进博相关企业和全区3500余家海关注册企业提供“一站式”监管服务。

“进博政策”正被固定和扩大应用

记者梳理发现，在促进贸易便利化、优化营商环境等领域的新政策里，出现了越来越多的“进博同款”——一些原本专门为首届进博会推出的“绿色通道”和政策正在被固定和扩大到常态化的应用中。

农业农村部国际合作司贸易处副处长蒋将介绍，去年，农业农村部将首届进博会期间有关濒危水生野生动植物进口和再出口的审批权限委托下放至上海市，今年第二届进博会期间，这些权限被再度委托下放给上海市，实现了“进博政策”的延续。

海关总署口岸监管司副司长党晓红介绍，在首届进口博览会期间，海关总署量身定制并落实了13项便利举措，其中，延长ATA单证册海关签注期限、便利展品展后处置等政策在首届进博会实践的基础上已经进行了固化，“在以后的各届进博会当中都可以享受到，并且我们把这两项措施已经扩大到其他在中国举行的进口展览会”。

9月初，长宁区政府与上海海关举行了新一轮战略合作签约仪式。根据相关协议，进口博览会相关创新政策未来将优先在长宁区试点突破，为进口博览会后续产品进口提供通关便利，“进博同款政策”将能在更大范围内惠及全球的展客商。

11日，上海浦东新区再度“加码”贸易便利化相关措施，其中也出现了不少“进博元素”，包括复制实施展品退运特殊监管区域等进博会便利化举措，推动更多的贸易平台纳入进博会展示销售服务平台等。

展品变商品、贸易促投资，“溢出效应”加码

在邻近国家会展中心（上海）的虹桥商务区主功能区物流片区，一个面积数万平方米的保税仓库引人注目。11日，上海海关宣布，经政府多部门联合验收，上海虹桥商务区保税物流中心（B型）通过验收。

上海虹桥国际进口商品物流有限公司总经理助理贺卫华介绍，进入正式运营阶段后，这一保税物流中心将可以进一步承接进口博览会的“溢出效应”，通过保税仓储功能服务长三角区域企业开展相关保税进出口业务；还能与虹桥商品展示展销中心等场所联动，开展常态化的保税展示展销，扩大进口消费，实现更多进博“展品变商品”。

“溢出效应”加码，有硬件的保障，也离不开软实力的帮助。12日，虹桥商务区管委会为承接进博会“溢出效应”而打造的功能性平台——虹桥海外贸易中心迎来了第二批9家海内外贸易投资机构的正式入驻。

“克罗地亚经济商会上海代表处选择入驻这里的原因之一便是可以就近便利建立与进口博览会的协同效应，帮助克罗地亚在进博会上参展的旅游、农业、IT、能源等领域的企业未来有更多机会分享中国的发展机遇。”克罗地亚经济商会主席薄利禄说。

虹桥商务区管委会党组书记、常务副主任闵师林说，此前来自新加坡、瑞士等地贸易投资机构的落户，带动了一批当地企业在虹桥商务区入驻，让进口博览会的“溢出效应”不仅有商品进入千家万户，更有以贸易和市场带动投资的升级加码。

(责编：冯粒、曹昆)