中秋假日交通运输平稳有序 道路客运量约1.49亿人次

人民网北京9月15日电 （记者乔雪峰） 记者从交通运输部获悉，2019年中秋节假期，全国公路网交通流量总体略高于日常水平，交通流量分布呈现“首尾高中间缓”特征，公路出行以中短途自驾为主，交通流量总体低于劳动节及端午节假期。道路旅客以中短途出行为主，探亲、旅游出行需求旺盛，全国累计投入班线客车、旅游包车约65万辆。预计完成道路客运量约1.49亿人次。
据了解，各地交通运输主管部门组织运输企业加强客流规律研判分析，强化组织调度，重点加强客运枢纽、旅游景区景点等客流密集地区运力供给，动态调整发班频次，做好民航、铁路干线运输与道路客运、城市公共交通、出租汽车的衔接转运，及时疏运到发旅客。
交通运输部相关负责人表示，假日期间，各级交通运输部门强化值班值守、实施24小时监测，落实高速公路主通道及收费站出入口应急保障措施，重点针对山区公路易坍方路段、特大桥梁及旅游景区等重点路段加大巡视力度。搜救、海事、救捞等部门加强水上应急值守、现场监管和救助力量部署，在沿海共部署专业救助船舶68艘、专业救助直升机11架、应急反应救助队19支，海上安全形势平稳。
记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，今天是中秋小长假最后一天，铁路迎来返程客流高峰。铁路部门增加运力投放，强化服务保障，为旅客顺利返程营造良好出行环境。
9月13日，全国铁路开行旅客列车9149列，其中加开列车764列，共发送旅客1327.7万人次，与去年中秋同比增加95.8万人次，增长7.8 %。9月14日，全国铁路开行旅客列车9083列，其中加开列车548列，共发送旅客975万人次，与去年中秋同比增加7万人次，增长0.7%。9月15日，铁路客流迎来返程高峰，预计发送旅客1172万人次。
据了解，假期期间，铁路部门及时增加运力投放，强化服务保障，为旅客顺利返程营造良好出行环境。
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