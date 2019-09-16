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前8月进出口总额超20万亿元，出口增速高于主要经济体整体水平

中国外贸韧性不减（锐财经）

本报记者  李  婕

2019年09月16日05:05  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　在湖南，今年以来，智能手表、手环、车载触控屏幕等新增出口订单大幅增加，好产品备受市场欢迎；在山东，今年前8个月，保税物流进出口大涨近五成，新兴业态蓬勃发展……当前全球贸易形势并不乐观，但不少企业采取多样化的应对策略，或拓展多元化市场，或提升核心竞争力，仍然跑出了不错的外贸成绩。放眼全国，今年前8月，进出口总额超20万亿，质量进一步提升，中国外贸展示出良好的韧性。

　　外贸连续5月超2.5万亿元

　　9月1日晚，天津港东突堤集装箱码头灯火通明，正利海豹号集装箱货轮上，来自越南和柬埔寨的装满水果的货柜集装箱被有序卸下。接收这批货物的公司有关负责人说，从10年前每月七八单，到如今每月上百单，公司的跨越式发展见证了京津冀消费市场的壮大，更见证了通关便利化为跨境贸易发展带来的新机遇。

　　在全国各地，近年来外贸的发展成绩有目共睹。今年前8月，在复杂的国际形势下，中国外贸继续保持规模稳定。

　　数据显示，1-8月，中国进出口总额20.13万亿元，增长3.6%。其中，出口10.95万亿元，增长6.1%；进口9.18万亿元，增长0.8%。海关总署统计分析司司长李魁文表示，中国外贸单月进出口连续5个月超过2.5万亿元，表现出很强的韧性。

　　从国际比较看，据世界贸易组织（WTO）最新数据显示，上半年，中国出口增速高于主要经济体整体水平。受贸易保护主义升温、全球经济增长缓慢、地缘政治风险增加等因素影响，不少经济体近期出口额都明显缩水。

　　商务部研究院国际市场研究所副所长白明向本报记者表示，当前外贸表现总体符合稳外贸的要求。针对今年以来单月的涨跌情况，白明指出，过去中国外贸由小到大发展过程中，有许多外部红利，同时国内劳动力成本低，有利因素多；但是如今在外贸由大到强发展过程中遇到不少困难，既有要素成本的提升，也面临来自东南亚竞争和贸易摩擦的压力，尤其在当前国际环境下，进出口月度有涨跌属正常情况。

　　外贸提质亮点不少

　　前8月，不仅进出口总额继续增长，外贸质量也进一步提升。

　　国际市场布局优化。中国对新兴市场进出口增长6%，拉动进出口增长3.5个百分点。其中，与“一带一路”沿线国家进出口增长9.9%，占比较2013年提升4个百分点至29%。

　　经营主体结构优化。民营企业主体活力不断提升，出口增长13.7%，占比达51.2%，拉动出口增长6.5个百分点。1-8月，新增备案登记的民营企业12.4万家，增长12.4%。

　　商品结构优化。机电产品出口占比达57.9%。其中，集成电路、计算机及部件、电动机及发电机等产品附加值进一步提高，出口单价分别增长36.9%、4.1%和4.5%。七大类劳动密集型产品出口增长7.3%，其中，玩具、塑料制品分别增长33.7%和18.2%。

　　贸易方式优化。一般贸易保持较强韧性，出口增长9.4%，占比较去年同期提高1.8个百分点至58.8%，对出口增长的贡献率达87.9%。

　　这些变化既是外贸质量提升的体现，也助推外贸增强核心竞争力，更好实现稳外贸的目标。白明指出，一般贸易往往产业链更长、技术含量更高，更代表自主发展的能力，一般贸易占比的提升是中国外贸实力增强的体现。兴业银行首席经济学家鲁政委认为，中国出口多元化对贸易摩擦的缓冲效果正在显现，这有助于更好应对外部风险。

　　政策发力激发活力

　　今年外贸形势还将如何发展？

　　不确定性仍是各方提到的关键词之一。一些进出口企业负责人表示，一方面全球经济形势欠佳；另一方面，行业内部竞争加剧，下半年出口情况仍承压。

　　在白明看来，今年外贸走势的确面临较多不确定因素，稳外贸仍将是主线。一方面，企业提升竞争力不能放松，尤其是要提升产业技术，增强产品实力；另一方面，促外贸政策要进一步发挥作用，包括发挥税收等政策功能、夯实外贸产业基础等。从加快自贸试验区建设到办好第二届中国国际进口博览会，系列支持政策将发挥作用。

　　的确，今年截至目前，外贸领域持续推动制度创新、管理创新和服务创新，新业态新模式发展的营商环境进一步改善，跨境电商和市场采购贸易等继续保持较快增长。

　　商务部外贸司负责人介绍，首批开展二手车出口业务的10个省市均已实现出口，加工贸易保税维修项目落地也加快推进，高质量、高技术、高附加值产品出口稳步增长。当前，各部门、各地方狠抓国务院出台的稳外贸政策措施落地，取得积极成效，也形成了一批好经验好做法。例如，正常退税平均办理时间已缩短至10个工作日内，出口信保覆盖面进一步扩大，进出口环节监管证件进一步简化，这些举措都有效激发了市场主体活力，提振了外贸企业信心。

(责编：岳弘彬、曹昆)
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