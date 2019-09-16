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上海引进跨国公司地区总部超700家

2019年09月16日05:12  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　新华社上海9月14日电  （记者吴宇）上海市商务委员会14日公布的统计数据显示，截至8月底，上海引进跨国公司地区总部达到701家，外资研发中心451家。其中，今年前8个月新增跨国公司地区总部31家，外资研发中心10家。

　　在迄今落户上海的701家跨国公司地区总部中，亚太区总部达106家，显示出上海不仅是众多跨国公司在华运营中心，也是整个亚太市场重要的企业运营中心。

　　在总部经济有力带动下，今年1至8月上海吸引外资保持较快增长：新设外资项目4661个，比去年同期增长47.8%；吸收合同外资325亿美元，同比增长9.6%；实到外资131亿美元，同比增长13.4%。

　　上海吸引外资不仅在高位基础上保持稳定增长，引资结构也在不断优化。

　　1至8月，上海服务业实到外资115.68亿美元，同比增长13.3%，占实到外资比重的88.3%；制造业实到外资14.99亿美元，同比增长14.7%，占比11.4%，呈现服务业、制造业吸引外资“双增长”的喜人局面。

　　在上海服务业引进外资中，“1+4”格局渐趋清晰，即以商务服务业为主，信息服务、金融服务、商贸业和房地产业均衡发展。以地区总部、投资性公司为主的商务服务业已成为上海引进外资最多的领域，前8个月实到外资38.3亿美元，占比接近三成。信息服务、金融服务、商贸业和房地产业实到外资占比均为一成左右。

　　引人注目的是，上海近年来提出推进建设具有全球影响力的科技创新中心，吸引外资企业不断在电子、生物医药、人工智能研发以及相关技术服务企业领域增资。今年前8个月，上海科技服务业实到外资10.38亿美元，同比大幅增长186.4%。德国化工巨头巴斯夫近日就在上海设立了其在亚洲的第3家共创中心。

　　上海的外资制造业也在不断提升能级。前8个月，上海实到外资超过1000万美元以上的制造业项目达19个，同比增加六成，主要流入领域为电气机械、化工、生物医药、专用设备、汽车零部件和食品制造等行业。高技术制造业实到外资5.99亿美元，占上海前8个月制造业吸引外资总额的四成。

(责编：马昌、曹昆)
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