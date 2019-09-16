8月国民经济“成绩单”16日揭晓：消费增速或回升

8月国民经济“成绩单”今揭晓：多机构预测消费增速回升

中新经纬客户端9月16日电 (冯方)国家统计局今日(16日)将公布2019年8月份社会消费品零售、固定资产投资、规模以上工业增加值等多项宏观经济数据。8月中国经济走势预计如何？消费、投资与工业等方面将会有怎样表现？诸多看点值得关注。

消费增速或将回升

消费是拉动国民经济的“三驾马车”之一，社会消费品零售总额数据一直备受关注。根据Wind数据，多家机构预计，8月社会消费品零售总额增速将回升。截至9月15日，有14家机构作出预测，预测平均值为7.9%，最高值为申万宏源预测的8.8%，最低值为北大国民经济研究中心的7.2%。

国家统计局此前发布的数据显示，7月，中国社会消费品零售总额33073亿元，同比名义增长7.6%，较6月9.8%的增速有所回落；1-7月，中国社会消费品零售总额228283亿元，同比增长8.3%，与6月8.4%的增速基本持平。

就7月社会消费品零售总额增速回落这一情况，国家统计局新闻发言人刘爱华表示，回落的主要原因是汽车销售变化。刘爱华提到，6月汽车国五国六排放标准转换，很多厂商、经销商采取许多促销活动，拉动了当月汽车销售。由于消费前移或者有一定透支效应出现，7月汽车销售下降2.6%，出现从正增长17.2%到下降2.6%的落差。扣除掉汽车零售额影响之后，7月社会消费品零售总额同比增长8.8%。

在机构分析中，汽车销售变化对7月消费数据的影响也多次被提到。比如申万宏源指出，尽管6月汽车集中销售构成暂时性扰动，但后续需求仍旺盛。而7月其他可选品单月走弱，叠加前期结构性减税措施逐步释放居民购买力，预计8月社会消费品零售总额名义增速回升至8.8%。

刘爱华指出，中国拥有近14亿人口的大市场，有世界上规模最大、成长最快的中等收入群体，在消费方面的潜力是毋庸置疑的。此外，下沉市场、社区电商这些新模式在逐渐兴起，消费设施日益完善、消费环境不断改善，一揽子支持平台经济的措施会促进平台经济发展，从产业和供给方面给予消费足够的支持。从这些方面来看，巨大的消费潜力正在逐步释放，消费有保持平稳较快增长的基础和条件。

固定资产投资增速预测均值为5.6%

在固定资产投资方面，中新经纬客户端梳理发现，14家机构预测的1-8月固定资产投资(不含农户)平均增速为5.6%。其中，中金公司、民生证券、西南证券三家给出最低预测值5.5%，申万宏源预测值最高，达5.9%。

根据国家统计局数据，1—7月全国固定资产投资(不含农户)348892亿元，同比增长5.7%。国家统计局投资司高级统计师王宝滨指出，1-7月固定资产投资(不含农户)增速比去年同期提升0.2个百分点，保持了平稳增长的态势，呈现制造业投资增速持续小幅回升、高技术产业投资快速增长、社会领域投资继续保持两位数增长、基础设施投资结构继续优化以及房地产开发投资增速略有回落等特点。

民生证券表示，房住不炒的政策不会动摇，房地产融资趋严，但受到区域经济一体化和建安投资支撑，房地产投资仍具韧性，预计8月房地产固定资产投资增速继续回落至10.2%，1-8月固定资产投资(不含农户)整体增速为5.5%。

国泰君安预计，房地产投资增速将持续进入下行区间，基建投资增速稳中有升，制造业投资仍然会出现小幅度回升，1-8月固定资产投资(不含农户)整体增速将放缓至5.6%。

与上述两机构相比，北大国民经济研究中心给出的1-8月固定资产投资(不含农户)增速预测值较高，达5.8%。北大国民经济研究中心分析称，一方面，调结构、去产能的主线没有改变，传统高耗能产业投资增速继续低位运行；另一方面，随着高技术产业发展，其对固定资产投资起到一定支撑作用。同时，经济结构调整需要完善的配套基础设施，第二产业、第三产业投资增速仍存在上涨空间。

工业增加值增速或回到“5时代”

全国规模以上工业增加值方面，从国家统计局数据来看，1—7月全国规模以上工业增加值同比实际增长5.8%，其中，7月增长4.8%。国家统计局工业司高级统计师江源解读称，1-7月工业生产运行主要呈现生产基本平稳、多数行业保持增长、产品增长面扩大、高技术产业较快增长、新产品继续快速增长、私营企业增长较快等特点。江源同时指出，当前工业生产基本平稳，但也要看到，7月工业生产增速回落，工业生产面临的下行压力加大。

不过，中新经纬客户端梳理发现，多家机构认为，8月全国规模以上工业增加值增速将有所回升。

民生证券表示，从历史经验看，工业企业利润一般领先生产1-2个月。库存的存在使得工业生产相对稳定，仅在春节附近大幅波动。随着7月工业企业利润反弹，预计8月工业增加值增速将小幅回升至5.0%。

国泰君安分析称，今年以来生产出现下滑主要是因为制造业投资持续受到抑制。7月制造业投资继续出现小幅回升，汽车、电子等行业投资出现修复，预计将对生产带来小幅拉动，预计8月工业增加值增速将小幅回升至5.2%。

综合多家机构来看，截至9月15日，有14家机构对8月工业增加值增速作出预测，预测平均值达5.4%，国金证券预测值最低，为4.7%；申万宏源预测值最高，为6.0%。

在12日举行的商务部新闻发布会上，商务部新闻发言人高峰指出，中国经济正在从高速增长向高质量发展转变，新旧动能转化趋势不断强化，中国有充满活力的微观基础、具有韧性的巨大回旋空间、充足的宏观政策工具，完全有信心、有能力确保经济发展基本面的良好态势。(中新经纬APP)

(责编：岳弘彬)