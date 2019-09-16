月入三千透支百万 小心信用卡“黑中介”

大学刚毕业的小王在一座高级写字楼的物业前台工作，月收入3000多元，很羡慕写字楼白领的精致穿着。某日，信用卡中介小张来“扫楼”，他提出自己有路子能帮小王申请到高额信用卡。果然，很快卡就寄到了，额度高达20万元。后来，小王又陆续通过小张申请了好几家金融机构的信用卡，授信总额度高达80万元。然而小王的收入并不足以支付高额还款金额，在透支百万余元后，小王资金链断裂，生活受到影响。

“黑中介”是如何办理高额信用卡的？分期还款利息怎么算？日前，北京银保监局官网发布案例，解答了信用卡申领、使用的相关问题，并提醒消费者在办理信用卡时要远离非法中介，办理信用卡取现、分期业务时一定要谨慎，杜绝盲目消费。

申请信用卡时，银行往往会审核用户的还款能力，但不少“黑中介”打着“高额授信”的旗号，利用微信群、网页、短信、小广告等方式散布“代办大额信用卡”信息，通过伪造收入证明、财产证明等方式，帮助目标客户获得超过其偿付能力的授信额度。

通过“黑中介”办信用卡需要支付中介费，一般会收取信用卡额度的5%-20%，一张额度2万元的信用卡，就要支付其1000-4000元的手续费。部分消费者被短期利益蒙蔽，不惜支付巨额中介费用，以达到办理大额信用卡的目的。

收入不高，在“黑中介”的运作下却能在多家银行成功申请多张信用卡，这暴露出银行信用卡审批上的漏洞。8月26日，北京银保监局印发《关于加强银行卡风险防控的监管意见》（以下简称《意见》），针对当前银行卡业务面临的电信诈骗、盗刷、信用卡授信不审慎等突出风险问题，从银行卡风险防控总体要求、加强防范银行卡账户开立风险、严格信用卡授信管理、加强银行卡交易监控、强化消费者权益保护、建立银行卡风险排查机制等六个方面明确十三项具体监管要求。

《意见》明确要求银行加强授信审批审慎管理。辖内商业银行应严格执行统一授信管理，对客户名下的多个信用卡账户授信额度、分期付款授信额度、现金提取授信额度等合并管理，不得突破设定总授信额度上限，并将客户名下他行信用卡授信额度纳入本行授信额度合并管理。辖内商业银行应重视审查第一还款来源，建立合理的收入偿债比例控制机制；对于信用卡专项分期业务，不得因合作机构的风险补偿措施而放松审批条件。同时，辖内商业银行应至少每年一次对客户授信额度进行重检，对于风险程度较高的客户应加大重检频次。同时合理设定临时额度的调升频率、有效期和时间间隔，单次临时调升额度不得超过一个账单周期，且不得无审批循环使用。

此外，《意见》还要求银行应加强对信用卡大额透支和现金分期业务的资金流向监控，必要时要求客户提供发票等购物凭证，确保个人信用卡透支用于消费领域，不得用于生产经营、购房和投资等非消费领域，同时加强对信用卡小额多笔循环套现还款、境外套现等新型套现风险特征的分析，持续优化套现交易监控模型，采取有效措施防范信用风险延期暴露、共债风险向银行集聚以及跨境洗钱等风险。

消费提示

理性消费远离非法中介

为保护自身财产安全，规范办卡用卡行为，北京银保监局对广大消费者提示三点：一是非法中介要远离。信用卡办理应选择正规渠道，银行或正规金融机构不会收取任何费用，且能够根据申请人的真实资信情况进行授信，切勿通过中介包装，盲目提高授信额度，给自身埋下信用风险的隐患。

二是取现、分期要谨慎。消费者使用信用卡取现或账单分期功能会产生利息和手续费。因此，在使用信用卡取现、分期前，应首先判断产生费用是否在自身经济承受范围内，切勿冲动操作。

三是盲目消费要杜绝。刷卡消费时看不到现金，很多人就没有“心疼”的感觉，也不会提前考虑自身还款能力。广大消费者应建立正确的消费观，合理办卡用卡，在理性消费的同时，享受更优惠、更快捷的支付服务，切忌使用信用卡套现、“拆东墙补西墙”等方式盲目消费，从而避免因“资金链”断裂引发的各类风险。

文/本报记者 程婕 统筹/余美英

你知道吗？

信用卡取现利息一般按日计息，利率为万分之五左右，折合年利率为18.25%

取现手续费一般为取现金额的1%-3%

如果按12期分期付款来计算，实际分期还款手续费可达7%以上。

(责编：岳弘彬)