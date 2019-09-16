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从百亿起步到破30万亿，工业增加值实现970倍飞跃

多个世界领先 中国制造崛起铺就强国之基

2019年09月16日08:05  来源：经济参考报
 
原标题：从百亿起步到破30万亿，工业增加值实现970倍飞跃 多个世界领先 中国制造崛起铺就强国之基

新中国成立70年来，我国工业实现了由小到大、由弱到强的历史大跨越，我国由一个贫穷落后的农业国成长为世界第一工业制造大国。工业增加值从1952年的120亿元增加到2018年的305160亿元，按不变价格计算增长970.6倍。在实现数量扩张的同时，我国制造业在许多高科技领域取得重大突破，多个大国重器彰显中国制造硬核，一系列尖端领域进入世界第一梯队。作为国民经济主要支柱、技术创新重要来源，70年来中国制造业崛起史铺就了强国之基，成为世界经济发展史上又一伟大奇迹。

70年前的旧中国，工业基础十分薄弱，只能生产少量粗加工产品。新中国成立70年来，我国工业以前所未有的速度破浪前行。改革开放以后，我国工业经济规模迅速壮大。1992年我国工业增加值突破1万亿元大关，2007年突破10万亿元大关，2012年突破20万亿元大关，2018年突破30万亿元大关。我国工业国际影响力也在发生历史性变化。2010年，我国制造业增加值首次超过美国，成为全球制造业第一大国，自此以后连续多年稳居世界第一。

多个世界领先正书写中国制造奇迹。按照联合国工业发展组织的数据，中国22个制造业大类行业的增加值均居世界前列，其中纺织、服装、皮革、基本金属等产业增加值占世界的比重超过30%，钢铁、铜、发电量、造船、汽车、计算机等数百种主要制造业产品的产量居世界第一位。“我国由一个贫穷落后的农业国成长为世界第一工业制造大国。我国工业成为驱动全球工业增长的重要引擎。”工信部部长苗圩说。

与此同时，随着自主创新能力显著增强，一些技术已从跟跑到领跑。发电设备、输变电设备、轨道交通设备和通信设备产业处于国际领先地位；“神威·太湖之光”超级计算机多次蝉联全球超算500强榜首；高速铁路机车及系统成为“中国制造”靓丽名片；移动通信、语音识别、掘进装备等跻身世界前列。

“墨子号”量子科学实验卫星、第三代核电“华龙一号”、C919大飞机、蛟龙号深海载人潜水器……多个大国重器彰显中国制造自主创新实力。

“新中国成立70周年以来，我国制造业走出了一条独立自主、自力更生、适合中国国情的发展道路，形成了创新引领、协同发展的产业体系，积累了宝贵的发展经验。”国家发展改革委产业发展司司长卢卫生表示，我国把发展经济的着力点放在制造业上，从劳动密集型传统加工制造业起步，随着规模不断壮大，又以传统制造业为基础，强化技术创新、加快转型升级，先进制造业大力发展，带来制造业增长的“加速度”。

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东对《经济参考报》记者表示， 新中国成立70年来，我国制造业发展取得了非凡成就，实现了产品“从无到有”、体系“从残缺到完备”、结构“从低端到中高端”的跨越。依托完备产业基础和综合成本优势，积极推动战略性新兴产业，新动能加快孕育发展，对外贸易实现量质齐升，国际竞争力显著增强。

特别是十八大以来，我国大力发展高技术产业和先进制造业，2013年-2018年，全国制造业投资年均增长9.6%，其中制造业技改投资年均增长16.8%，制造业投资呈现出结构加速优化、动能加快转换的良好局面，推动制造业装备水平不断升级，向中高端迈进。“中国制造”还在加快升级为“中国智造”——制造业数字化网络化智能化水平持续提升，“互联网+制造业”新模式不断涌现，工业互联网发展已迈出实质步伐……

值得注意的是，虽然中国已经成为当之无愧的制造大国，但与美、日、德等老牌制造强国相比仍有一定距离。“当前，新一轮产业变革正在加速兴起，我国制造业正处于由大变强、爬坡过坎的关键阶段。”卢卫生指出，推动制造业高质量发展是当前和今后一个时期经济工作的重中之重，对于我国持续提升国际竞争力、实现“两个一百年”奋斗目标意义重大。要把推动制造业高质量发展的各项政策措施抓好抓实抓细，确保落地见效。

刘向东表示，迈向制造强国，要把制造业高质量发展摆在更加突出的位置，充分发挥集中力量办大事的制度优势和超大规模的市场优势。一方面，着力突破“卡脖子”的技术瓶颈，特别是加快关键基础材料、核心基础零部件、先进基础工艺等研发投入力度；另一方面，推进制造业产品质量变革，通过引入新技术、新管理、新模式，深挖传统制造产业发展潜力和空间，培育一批具有竞争力的领军企业，建设一批高端科技人才队伍，构建“基础研究+技术攻关+成果产业化+科技金融”的全过程科技创新生态链。

中原银行首席经济学家王军表示，下一步需聚焦于技术研发，加快产品的升级换代，改善供给质量和结构；降低制造业企业的融资成本、土地成本、制度性交易成本等，提高制造业的劳动生产率和投资回报率；以两化深度融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，瞄准技术前沿，围绕重点领域优化政策组合，促进制造业向高端、智能、绿色、服务方向发展。

在专家看来，站在新的历史起点上，伴随制造业高质量发展的持续推进，我国将从制造大国向制造强国加快迈进，再创让世界刮目相看的历史奇迹。(记者 班娟娟 郭倩 实习生 高文琎)

(责编：庄红韬、付长超)
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