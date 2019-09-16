工信部：将支持电信运营商 进入智慧居家养老领域

记者近日从工信部网站获悉，工信部答复十三届全国人大二次会议第3593号建议称，下一步，工信部将鼓励支持养老服务机构、企业等利用新一代信息技术产品，创新发展智慧养老服务，提升居家养老服务质量。支持电信运营商等具有普遍服务能力的企业进入智慧居家养老领域，发挥自身优势，开展多样化的智慧居家养老服务，更好地满足老年人群需求。
工信部表示，下一步重点工作包括，创新财政投入机制，弥补养老服务业发展短板，继续开展居家和社区养老服务改革试点工作，进一步推动智慧养老服务发展；继续开展智慧健康养老应用试点示范工作，鼓励有条件的地方加大对智慧健康养老示范企业的资金支持力度；推动优秀智慧健康养老产品及服务推广应用，鼓励有条件的地方通过补贴等形式支持家庭和个人购买智慧健康养老产品及服务。
此外，工信部将继续加强智慧健康养老标准体系建设，加快智慧健康养老产品、服务、系统平台等标准制定工作，制定统一的规范和标准，破除数据使用障碍，推动平台互联互通和信息开放及应用。(郭倩)
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