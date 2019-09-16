原标题：我国已成为第二大对外投资国

近日，商务部、国家统计局和国家外汇管理局联合发布《2018年度中国对外直接投资统计公报》（以下简称《公报》），正式公布2018年中国对外直接投资统计数据。《公报》显示，2018年中国对外直接投资1430.4亿美元，略低于日本（1431.6亿美元），成为第二大对外投资国。

《公报》显示，2018年我国对外直接投资流量和存量稳居全球前三，占比皆创新高。具体来看，2018年中国对外直接投资1430.4亿美元，同比下降9.6%。在全球对外直接投资流出总额同比减少29%，连续3年下滑的大环境下，略低于日本（1431.6亿美元），成为第二大对外投资国。

在存量方面，2018年末，中国对外直接投资存量达1.98万亿美元，是2002年末存量的66.3倍，在全球分国家地区的对外直接投资存量排名由第25位升至第3位，仅次于美国和荷兰。(记者 王文博)

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