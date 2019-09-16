原标题：欧央行出台新一轮货币宽松举措

欧洲央行当地时间12日召开货币政策会议，宣布下调欧元区隔夜存款利率至-0.5%，同时维持欧元区主导利率为零、隔夜贷款利率为0.25%不变。这是欧洲央行自2016年3月以来首次调降欧元区关键利率。

分析指出，欧洲央行结束量化宽松购债计划不到一年，就重新回归超宽松货币政策，未来其货币政策在推动经济增长、实现通胀目标方面发挥的作用恐怕将非常有限。

欧洲央行重启量化宽松

除了调降欧元区关键利率，欧洲央行还调整了前瞻性指引，预期欧元区关键利率将“保持或低于当前水平”，直到欧元区通胀前景有力地趋向且足够接近政策目标。在非常规货币政策方面，欧洲央行决定从11月1日起重启资产购买计划，每月购债规模为200亿欧元。为增强利率政策宽松效果，购债将持续足够长时间，预期在欧洲央行首次加息前结束。

欧洲央行行长德拉吉当天表示，通过新的宽松政策，欧洲央行向欧元区加大了货币刺激力度，以确保欧元区有利的融资条件，支持欧元区经济扩张。

据美联社报道，欧洲央行作出这一决定的背景是，包括美联储在内的全球央行纷纷采取更低的利率，以支持正在放缓的全球贸易和增长。分析认为，在欧洲经济走势疲软，英国“脱欧”和全球贸易争端风险加剧的背景之下，欧洲央行采取上述动作挽救陷入困境的欧元区经济迫在眉睫，并需要及时遏制通胀预期下滑的危险。

数据显示，今年二季度欧元区GDP环比增速减半至0.2%，同比增长1.2%，处于2016年以来的低位。同时，经济衰退风险从外围向核心蔓延，“火车头”德国甚至陷入困境。此外，意大利政治风险再掀波澜，英国脱欧不确定性进一步损害欧洲经济前景。欧洲央行12日下调今明两年欧元区经济增长预期至1.1%和1.2%，预计2021年为1.4%；同时将2019年、2020年和2021年欧元区通胀预期分别下调至1.2%、1.0%和1.5%。

分析指出，尽管8月欧元区一些经济指标出现回升势头，但难以抵御整体放缓趋势。特别是在美联储实施降息后，基于自身经济低迷、财政支持政策难以协同、通胀回升走势恶化等因素，欧央行不得不担起重任，推出新一轮刺激计划。

为对抗通缩威胁、刺激欧元区经济复苏，欧洲央行自2014年6月开启了负利率时代；2015年3月至2018年12月间，欧洲央行又通过资产购买计划购买了约2.6万亿欧元资产。

刺激措施作用或有限

对于新一轮宽松措施的实施效果，许多业内人士并不看好。分析认为，欧洲面临的许多挑战是由外部输入的，不受货币政策调控的影响，例如欧洲央行对全球贸易摩擦或英国“脱欧”等问题都难以施加影响。而且欧洲央行的负利率及大规模资产购买措施此前已实行数年，但通胀水平仍远低于目标。未来的政策空间和实施效果有限。

荷兰银行金融市场研究部主管库尼斯说：“尽管新的资产购买计划没有明确结束的时间点，但规模很小，因此这些措施对宏观经济的影响相对较小。我们怀疑此举能否在未来2年至3年内大幅提高通胀。量化宽松在可预见的未来很可能会持续下去，且在某一时刻加快步伐。”

德国伊弗经济研究所所长克莱门斯表示，鉴于经济和通胀预期恶化，欧洲央行的决定是“合理的”，但“货币政策已达到极限，推动增长因素必须来自其他政策领域”。英国《金融时报》认为，欧洲央行拥有的货币“武器”的有效性受到怀疑，其副作用正在成为制约因素。简言之，欧洲央行正开始走日本央行的老路。

据路透社报道，欧洲央行内部的鹰派成员发出了反对新刺激措施的声音，并对一套可能消耗该行大部分剩余火力的刺激方案的必要性和有效性提出了质疑。

德国央行行长魏德曼表示这些刺激措施过头了，魏德曼称：“从我的角度来看，经济形势并不那么糟糕，且没有通缩威胁的迹象。因此一旦通胀前景允许，就要撤出扩张性货币政策。”荷兰财政部长也表示反对将利率进一步降至零以下的决定，因为这对该国的养老金行业不利。

本周多家央行将公布利率决议

本周，美联储、日本央行、英国央行将相继公布利率决议。有分析指出，欧洲央行的新一轮货币宽松举措令美联储和日本央行的压力加重，本周两国央行也可能采取宽松政策，旨在支持增长低迷且自由贸易受保护主义威胁的全球经济。

现阶段，金融市场普遍预计美联储将在本周举行的货币政策会议上降息25个基点。由于贸易紧张局势升温导致企业信心恶化，美国和全球制造业正在经历增长倒退。经济学家担心，制造业低迷或蔓延至更广泛的经济领域，破坏美国经济持续扩张态势。CME“美联储观察”数据显示，美联储9月降息25个基点至1.75%至2%的概率为96.9%，维持利率在2%至2.25%不变的概率为3.1%；到10月降息25个基点至1.75%至2%的概率为42.8%，降息50个基点至1.50%至1.75%的概率为55.9%。

目前，日本通缩压力的主要来源为全球经济的增长放缓，全球政局不确定性令日本经济面临压力，与此同时日元也存在升值压力，日本央行进一步实施宽松货币政策的概率大大提升。日本央行此前曾经表示，当前世界经济下行风险加大，如果物价上涨的动能不足，将“毫不犹豫”地推出新的宽松政策。此外，市场预计英国央行当前不大可能采取任何政策行动，最新英国就业数据显示薪资增长强劲，在“脱欧”协商局势变得更加明朗之前，英国央行料按兵不动。(记者 秦天弘 综合报道)

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