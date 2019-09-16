国际论坛：在中国发展的大势中收获机遇

中国的发展不曾止步，世界对中国的认识需要与时俱进

1996年，我被任命为新加坡经济发展局驻华首席代表兼中新苏州工业园区开发有限公司副总裁，这是我第一次来到中国。从上海虹桥机场到苏州的几十公里路，我坐了5个多小时的车。在那时，繁忙的312国道上，拥挤的不仅有车流，甚至还有牛车。作为中国和新加坡的首个政府间合作项目，苏州工业园区也是一片工地。

70年前中华人民共和国成立时，百废待兴。40年前，中国仍处于快速发展的起步阶段。然而，今天的中国已建成了世界上最大的高速公路网、高铁运营网和移动宽带网。改革开放40年来，有7亿多人口摆脱贫困，各项经济指标不断改善，人民生活水平的提升映射出中国经济发展的成果，这是非常了不起的成就。作为中国的朋友，我为能看到这样的中国而由衷高兴。

苏州工业园区如同一粒种子，象征着蓬勃发展的新中关系。两国间高层交往不断加深，各领域互信合作持续增强，新中与时俱进的全方位合作伙伴关系发展良好。通商中国致力于为两国商界搭建交流的桥梁。这个平台本身就显示出了新加坡与中国携手前进的决心，新加坡人时刻关注着中国的发展进程，希望在中国发展的大势中收获机遇。

2013年，习近平主席提出“一带一路”倡议，我认为这是一项非常了不起的创举。“一带一路”极具包容性，为参与各方提供了更多机遇，对世界经济发展有很大帮助。“一带一路”倡议提出时，我正在新加坡贸工部任职，当时我就感受到，新中两国企业期待共同实现的发展目标与这项倡议高度契合。6年来，“一带一路”倡议在新加坡各界引起了广泛共鸣。新中两国围绕“一带一路”项目开展合作的潜力巨大。作为国际金融中心、商事仲裁中心和航运中心，新加坡将发挥自身在金融、法务、人才管理和设计等方面的优势，为共建“一带一路”提供更多支持。

中国的发展不曾止步，世界对中国的认识需要与时俱进。过去，我曾经在广东见到过月薪600元的工人辛勤劳作，感叹中国的人力资源取之不尽、用之不竭；今天，我看到中国年轻人的创新进取精神正带动国家在科技领域迈向世界前列，真切感受到中国发展的脉搏。通商中国正与新中两国政府紧密合作，从明年开始将有500名新加坡年轻人在中国开始实习生活，这有助于他们实际感受中国的发展，完善自己的世界观，启发他们对于中国作为世界第二大经济体的认知。同时，500名中国的年轻人也将来到新加坡实习，我期待新加坡能够成为他们迈向世界的第一步。

年轻人是未来。当今世界不确定因素持续增多，贸易保护主义不断抬头，反全球化思潮弥漫，我们需要将共建“一带一路”所秉持的合作理念传递给年轻一代，让区域市场紧密联结。唯有共同做大合作共赢的蛋糕，未来世界的发展才会充满光明。

（作者为新加坡通商中国主席、国会议员）

《 人民日报 》（ 2019年09月16日 04 版）

(责编：庄红韬、付长超)