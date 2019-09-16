人民观点：“中国的经验对全人类非常重要”

70年披荆斩棘，70年砥砺奋进。新中国成立以来，中国从“一穷二白”发展成为世界第二大经济体，创造了令世界瞩目的“中国奇迹”。中国的发展不仅造福了本国人民，也产生了深远的世界意义。中国日益走近世界舞台中央，始终坚持做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。本版今日起推出系列评论，与读者共同探讨70年中国发展的世界意义。

——编 者

中国人民用自己的奋斗，向着社会主义现代化强国奋进，也为世界和平与发展不断贡献中国智慧、中国方案、中国力量

中国人民的伟大奋斗，中国选择的道路、提供的方案、倡导的价值，拓展了发展中国家走向现代化的途径，丰富着世界各国人民过上幸福美好生活的梦想

一张张笑脸，年龄不同、民族不同、肤色不同，在一起拼成世界地图的轮廓……一幅名为《多彩世界之生生不息》的画作，体现着人类对美好生活共同的向往。正在中国美术馆举行的展览中，来自113个国家的595位艺术家用手中的画笔，共绘“多彩世界与共同命运”的主题。在新中国成立70年的时间节点上，这一幅幅作品犹如一扇扇窗口，在方寸之间、尺幅之上，映照出70年来中国和世界的沧桑变化。

对于新中国的70年，习近平总书记如此强调：“无论是在中华民族历史上，还是在世界历史上，这都是一部感天动地的奋斗史诗。”的确，70年弹指一挥间，中国从半数以上农户靠租佃土地谋生的“人人贫穷”，到即将实现全面小康；从火柴、铁钉都要进口，成长为世界第二大经济体；从“一张白纸”起笔，画出高铁飞驰、巨轮远航、飞机翱翔、长桥卧波的壮丽画卷……70年来，中国人民用自己的奋斗，向着社会主义现代化强国奋进，也为世界和平与发展不断贡献中国智慧、中国方案、中国力量。

“我深知中国前途远大，深知中国的奋斗就是全人类的奋斗，中国的经验对全人类非常重要。”经济学家科斯的话，道出了中国发展的世界意义。今天的中国，是世界上率先完成联合国千年发展目标的国家。改革开放以来，中国让7亿多贫困人口摆脱贫困，对全球减贫的贡献率超过70%。这一成就，足以载入人类社会发展史册。习近平总书记曾经工作过的福建宁德，现在地区生产总值近2000亿元，农民人均年收入1.6万余元，成为中国减贫奇迹的一个缩影。2017年6月，在中非减贫发展高端对话会上，刚果（金）的代表捧着一本来自中国的著作——《摆脱贫困》发出感慨：这本书不仅是写给中国读者，更是写给所有非洲人和所有致力于摆脱贫穷的国家和人民的。

70年来，中国人民的伟大奋斗，中国选择的道路、提供的方案、倡导的价值，拓展了发展中国家走向现代化的途径，丰富着世界各国人民过上幸福美好生活的梦想。思想史上有一个“休谟预言”，认为经历过由盛而衰的民族，很难实现复兴。而放在百年来的历史视野里，中国是唯一一个由盛而衰，再由衰而盛，经历了经济发展每一个必要阶段的大国。正如系列微视频《中国一分钟》所展示的，在短短一分钟里，“复兴号”前进5833米、全国GDP增加1.57亿元、移动支付金额3.79亿元、2370.7万元的商品进入中国……在各个领域竞相涌现的“中国奇迹”，让世界“在中国看到未来”。新中国70年，我们的制度越来越成熟，社会主义制度的优越性进一步显现；我们的道路越走越宽广，我国发展道路对世界的影响越来越大。

今天的中国，正在以自身的发展，为破解世界性难题作出中国贡献，展现大国担当。在生态领域，面对环境污染、气候变暖等全球性问题，中国大力推进环境保护和生态文明建设。黄河“几”字弯处的库布其沙漠，几十年来不断创新沙漠治理模式，实现了从“沙逼人退”到“人进沙退”的历史性转变，被国际社会誉为“全球荒漠化治理的教科书”。在人权领域，中国坚持把以人民为中心作为人权事业发展的核心理念，把生存权、发展权作为首要的基本人权，协调增进全体人民的经济、政治、社会、文化、环境权利，为丰富人类文明多样性、推进世界人权事业发展作出巨大贡献。在经济领域，中国连续多年对世界经济增长贡献率超过30%，成为世界经济增长的主要稳定器和动力源。“大就要有大的样子”，一个致力于构建人类命运共同体的国家，必将为人类作出新的更大贡献。

有学者总结中国发展的一个重要经验，就在于“共享性”。这不仅仅是“发展成果由人民共享”，也意味着欢迎各国人民搭乘中国发展的“快车”“便车”。今天，从黑海之滨到非洲之角，从欧亚大陆到万里海疆，中国的发展正在持续助推世界发展的车轮滚滚向前，并不断证明着：中国的奋斗就是全人类的奋斗，中国的发展更是全世界的机遇。

《 人民日报 》（ 2019年09月16日 05 版）

(责编：庄红韬、付长超)