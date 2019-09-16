创新驱动国有企业高质量发展（新知新觉）

党的十九大报告指出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。经济高质量发展的主体是企业。随着新一轮科技革命和产业变革孕育兴起，创新已经成为企业发展壮大、提升全球竞争力的决定性力量。我国国有企业应加快从要素驱动向创新驱动转变，从追求规模、速度升级为追求高品质、高附加值、高效率发展，不断增强自身实力和全球竞争力，实现高质量发展。

创新驱动发展战略实施以来，我国国有企业创新能力持续提升，在参与核心技术标准制定、拥有有效专利、新技术应用等方面取得显著成绩，在部分技术领域实现了从跟跑到并跑的跨越，并逐渐领跑行业发展。但与世界一流企业相比，我国企业处于创新前沿的较少，科技创新的质量和效率有待提升，存在原始创新能力不足、部分行业核心技术受制于人、创新成果转化率不高等问题。国有企业实现高质量发展，需要在优化要素投入方式、增强创新发展的体制机制激励等方面下更大功夫。

以高附加值战略引领高端技术布局。高附加值战略的核心是通过高强度研发驱动高增长，提高企业的全要素生产率。国有企业应结合自身资源和技术优势，为向全球价值链高端攀升进行战略布局，为转型升级进行技术储备；在引进高端技术的同时，通过消化吸收再创新、集成创新和原始创新相结合的方式努力掌握关键核心技术；加快运用互联网、云计算、人工智能、大数据等现代技术发展实体经济，促进传统产业转型升级；通过提供差异化、定制化、专业化服务，加速由单一产品提供商向综合方案解决商转变；利用颠覆式创新、军民融合协同创新等方式，打造自己主导的新兴全球价值链和产业链，发展高附加值新兴产业。

打造全球化开放式创新平台。当今时代，创新日渐复杂，仅仅依靠国有企业内部资源已经很难实现突破，需要在更大范围整合经济资源和要素，形成全球化开放式创新平台。国有企业应围绕行业和企业创新短板，聚焦具有决定性、枢纽性、通用性、前瞻性的重大关键技术进行研发；与国内外知名科研院所、高校形成“产学研用”技术创新战略联盟，实现各自在运行机制、组织结构、技术发展、人才培养等方面的优势叠加；打造涵盖技术、工程、产业、市场、管理全链条的一体化创新模式，实现创新链与产业链有效衔接。

构建以市场需求为导向的创新体系。企业创新是一个包括新思想或新发现产生、概念形成、研究与开发、试制评价、生产制造、首次商业化和技术扩散的过程，其意义在于创造价值。应建立以企业为主体、市场为导向的创新体系，充分发挥市场对国有企业创新的导向作用，重视研发前客户需求调研，促进技术创新与商业模式创新深度融合，提高创新成果转化率；面向主要市场，充分利用当地研发资源，开展满足产品功能和性能差异化要求的本土化研发，形成属地子公司与母公司技术与市场知识互补、共同发展的机制。

着力吸引、培养和留住创新人才。创新驱动从根本上说是人才驱动。有条件的国有企业可以积极稳妥实施员工持股，完善薪酬分配制度和人才培养机制，制定有效激励政策，完善对创新失败的容错机制，激发员工的创新积极性。同时，加快吸引和集聚有利于企业创新发展的各类人才，尤其是国内外相关领域的技术领军人才。将创新精神作为市场化选聘和管理企业领导人员的重要考核内容，着力激发人才创新创造动力，带动企业创新发展。

（作者单位：中国大连高级经理学院）

《 人民日报 》（ 2019年09月16日 08 版）

(责编：庄红韬、付长超)