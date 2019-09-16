“金融活，经济活；金融稳，经济稳。经济兴，金融兴；经济强，金融强。经济是肌体，金融是血脉，两者共生共荣。”习近平总书记这样阐述金融之于发展的重要性。

高铁列车以350公里的时速飞驰，一枚立在列车窗台上的1元硬币依然平稳——在最新一代具有完全自主知识产权的国产“复兴号”高铁列车首次运行之际，网友自拍的一段小视频火爆互联网，再次让世界的目光聚焦中国。

“复兴号”飞驰，跑出了中国经济腾飞的“加速度”；而小小硬币，折射了中国奇迹，也成为金融支持中国经济社会发展的生动注脚。大到飞机高铁、车站港口，小到购房买车、柴米油盐……作为现代经济的核心，金融既在社会主义经济建设中发挥了重要作用，又为普通百姓在生活中所感所知。

融通中国经济血脉的，是一个稳定的货币体系——

新中国成立以前，“一袋子钞票买不了一袋子米”的场面司空见惯，混乱的金融体系让“物价稳定”这个最基本的经济秩序成为一种奢望。接到董必武送来的新中国第一套人民币时，毛泽东兴奋地说，人民有了自己的武装，有了自己的政权，有了自己的土地，现在又有了自己的银行和货币，这才真正是人民当家作主。事实上，独立自主货币体系的建立，不仅为新中国恢复生产建设、稳定人民生活提供了重要保障，更为中国经济发展及现代化建设奠定了重要的金融基础。

融通中国经济血脉的，是一笔笔关键的贷款——

如今，行走在南粤地区可以明显感受到，港珠澳大桥的正式通车运营大大方便了三地人员往来。然而很少有人会想到，这座中国建设史上里程最长、投资最多、施工难度最大的跨海桥梁，总投资高达1200亿元。在中国银行牵头筹组的项目银团支持下，港珠澳大桥长达8年的工程建设期内用款需求得到有力的资金保障。事实上，港珠澳大桥只是一个缩影。在共和国70年的峥嵘岁月中，金融托举起了三峡大坝、秦山核电站、连霍高速、青藏铁路、北京大兴国际机场等一个又一个事关国计民生的重大项目。

融通中国经济血脉的，是一张张小小的股票——

1986年11月14日，邓小平在会见美国纽约证券交易所董事长约翰·范尔霖时，将一张能在上海静安证券业务部柜台交易的上海飞乐音响股份有限公司股票赠送给了对方。这一幕，成为中国特色社会主义制度下企业股份制改革及证券市场发展的里程碑。随着资本市场的发展，居民投资渠道大大丰富，企业直接融资更加便捷。中国证券市场的发展时间虽然不长，却助推了格力电器、比亚迪汽车、中联重科、万华化学、东方航空等一大批中国本土企业做大做强、谋精创优、走向世界。

融通中国经济血脉的，是一次次暖心的理赔——

谋民生之利、解民生之忧，是中国金融业发展壮大的精神基因。2019年8月，超强台风“利奇马”在浙江登陆，中心最大风速达52米/秒，造成了重大财产损失和人员伤亡。面对突发灾害，中国人寿主动开展客户排查工作并开通理赔绿色通道，以最快的速度对受损投保对象进行理赔，将灾害对经济社会正常运转的损失降至最低。几十年来，中国保险市场机构数量从1家增加到2018年底的235家，市场体系日益健全，保险产品更加丰富，发展水平不断提高，保险保障涉及诸多民生领域，发挥着经济“减震器”和社会“稳定器”的重要作用。

从一穷二白迈向世界第二大经济体，从封闭落后迈向开放进步，从温饱不足迈向全面小康，从积贫积弱迈向繁荣富强……新中国成立70年来，中国经济总量由最初的约600亿元跃升至如今超过90万亿元，创造了一个又一个人类发展史上的伟大奇迹。这些奇迹背后，离不开中国金融的巨大发展与卓越贡献。70载风雨同舟，中国金融在服务各类企业的实践中不断壮大，在服务对外开放的征程中气场渐强，在防范化解风险的考验中愈加从容。

本期统筹：白天亮

版式设计：潘旭涛

图片说明：

左上图：在港珠澳大桥建设中，中国银行牵头的各家银行资金支持发挥了重要作用。图为无人机拍摄的港珠澳大桥。

新华社记者 梁 旭摄

左中图：人民币100元纸币及银联卡。

资料图片

左下图：三峡大坝建设过程中，国内银行提供了大量的贷款支持。图为三峡大坝下泄上游来水。

文振效摄（新华社发）

右上图：在国家开发银行资金助力下，湖南花垣现代农业科技示范园建设顺利推进，带动农民增收。图为当地农民展示收获的水果。

国家开发银行供图

右下图：北京金融街内，中资外资银行林立。

资料图片

(责编：庄红韬、付长超)