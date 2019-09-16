促发展，金融棋活经济活

国家开发银行支持的广西百色高速公路。

国家开发银行供图

近年来，北京银行为创意设计、广播影视、出版发行等文创小微企业提供多种金融服务。图为该行文化创客中心员工为相关企业提供融资咨询。

刘 帅摄

2019年4月，股民在杭州一家证券交易所关注股市行情。

龙 巍摄（新华社发）

秋天的贵州六盘水北盘江大桥在蓝天白云映照下，分外秀美，银行信贷为该工程建设提供了资金支持。

鲍赣生摄（人民图片）

金融是现代经济的核心。面对百废待兴，集中力量尽快恢复国民经济元气，离不开金融；发展市场经济，确保要素和资源流向最有增长潜力的主体，离不开金融；遭遇不测天灾，分散风险、使经济社会尽快回归正轨，离不开金融；扩大对外开放，高效率联通国内国际“两个市场”“两种资源”，同样离不开金融。新中国成立以来金融事业的发展，勾勒出新中国崛起的清晰脉络。

“金融要为实体经济服务，满足经济社会发展和人民群众需要。”70年间，中国金融经历了早期的“动员性金融”到“配置型金融”再到“服务型金融”的转变，但金融服务经济发展大局的使命始终没变。在高铁列车的蓝色车票里，在跨海大桥的桥墩上，在城市入夜后的万家灯火中……金融带给国民经济的变化实实在在。

一个个重大工程，得到银行信贷的有力支撑

强实业，服务经济大局

本报记者 王俊岭

经济是肌体，金融是血脉。肌体强壮与否，取决于血脉能否通畅循环。银行业恰恰是促进中国经济血脉循环的最大推手。

不久前，北京大兴国际机场完成民航专业工程行业验收总验和使用许可审查终审，即将在新中国70周年大庆前投入使用。据了解，北京大兴机场按照2025年旅客吞吐量7200万人次、 货邮吞吐量200万吨、飞机起降量62万架次的目标设计，飞行区等级指标为4F。其中，主要建设内容包括“三纵一横”布局的4条跑道、70万平方米的航站楼及配套生产生活设施。工程总概算高达800.01亿元。

这样一个事关国计民生的重大工程背后，有着国家开发银行、中国工商银行、中国农业银行等多家金融机构给予的深度支持。以中国工商银行为例，就围绕新机场建设运营做了多方面工作：以银团方式为新机场项目累计发放贷款11.969亿元；为南方航空北京新机场基地项目发放贷款6.25亿元；为新机场航站楼商业零售板块提供收单服务等。“目前，我们在交通运输、公共设施、能源、制造业和服务业等领域贷款余额都是国内市场第一。今后，我们将持续提升信贷经营能力，确保对于实体经济的资金供给稳定可持续。”中国工商银行行长谷澍说。

三峡工程、青藏公路、杭州湾跨海大桥、C919国产大飞机、复兴号动车组列车、新疆达坂城风电场……一个个事关经济筋骨和国计民生的大项目、大工程，因为银行信贷支持而更加“看得见、摸得着”。

新中国成立70年来，中国银行业成就巨大。目前，中国银行业总资产超过280万亿元、居全球第一；盈利水平及资产质量均居全球可比同业前列；2018年末，全国共有银行业金融机构4588家，机构类型20余种，包括政策性银行，大型银行、股份制银行、外资银行等全国性商业银行以及城市商业银行、村镇银行等专注社区、小微、“三农”服务的地方法人银行等等。银行业在自身不断提升竞争力的同时，以一笔笔实打实的资金服务经济大局，为一个个“中国名片”提供着强有力的支撑。

成为国际投资者最关注的新兴资本市场之一

筹资金，为市场添活力

本报记者 王俊岭

千难万难，没钱最难。如今，快速发展的企业不仅可以从银行获得贷款支持，还可以通过发行股票、债券进行直接融资。

走进长飞光纤光缆股份有限公司位于湖北武汉的生产车间，一根根220mm粗的光纤预制棒整齐地排列在一起。在30余米高的光纤拉丝塔上，光纤预制棒精细加工后，就变成了比头发丝还细的光纤。长飞已是全球最大的光纤预制棒、光纤和光缆供应商。“长飞的发展有两个重要节点，那就是先后登陆港股和A股资本市场，获得直接融资，对企业优化公司治理架构、增强研发起到了重要的推动作用。”长飞公司相关负责人表示。

企业是经济的细胞，企业有朝气，经济就有活力。为企业持续稳定地筹集资金，中国的资本市场不断探索、突破，发挥了不可替代的作用。

1984年11月18日，飞乐音响成为新中国第一只向社会公开发行的股票。此后，中国发展直接融资的步履坚定，资本市场成为中国从计划经济体制向社会主义市场经济体制转变过程中的标志性成就之一。

1990年底，上海证券交易所和深圳证券交易所先后成立，拉开了中国资本市场快速发展的历史序幕。一些老股民还记得上交所营业初期的盛况。当时，股民通过证券公司开设的营业部购买股票，营业部通过派驻到上交所的“红马甲”（即场内代表）获取股票交易行情。上交所股票交易大厅的行情屏幕正对着黄浦路，不少股民就站在马路对面，拿着望远镜看行情。

从小到大、从区域到全国再到全球，中国的资本市场持续壮大。从股票、债券到基金、期货、衍生品，品种更齐全。从强化监管、防范风险到保护投资者合法权益，制度更完善。沪港通、深港通、沪伦通，越来越有国际范儿。中国资本市场已成为国际投资者最为关注的新兴市场之一。

2019年7月，上海证券交易所科创板正式开市，一批初创期的高新技术企业获得更便捷的直接融资机会。证券市场服务企业融资之路，正越走越宽。

全球第二大保险市场，参与到经济发展方方面面

遮风雨，护航国泰民安

本报记者 邱海峰

今年4月18日至23日，广州遭遇特大暴雨侵袭，市内部分地区出现严重积水和内涝。根据广东省气候中心出具的《广东省巨灾保险强降水指数计算报告-广州》，本轮强降水达到了约定的触发条件，成灾指数为14.81%。

4月26日，按照合同约定，广州市收到人保财险广东省分公司的400万元巨灾指数保险定损赔款书，巨灾保险赔款被支付到广州各个区政府，用于各区的救灾救助和灾后重建工作。

新中国成立70年来，中国保险业从无到有、由弱到强，逐渐渗透到经济社会发展的方方面面：从减灾防灾到进出口贸易，从国家铁路建设到国产大飞机项目……2018年，保险业为全社会提供风险保障6897万亿元，风险保障功能充分发挥。

回望70年，保险业服务中国经济社会发展的历程始于1949年10月20日中国人民保险公司成立，但由于历史原因，中间一度进入长达20年的停顿期，直到改革开放后，保险业全面恢复并步入蓬勃发展轨道。1980年中国保险市场仅有1家公司经营，全部保费收入不到5亿元；到2018年底，全国保险市场机构数量达235家，实现保费收入3.8万亿元，市场规模增长8000多倍，位居全球第二。

从“一花独放”走向“春色满园”，更多的保险企业参与到服务中国经济社会发展的队伍中。1988年在深圳蛇口成立的中国平安成为国内第一家股份制保险企业。伴随着中国保险业快速增长，如今中国平安在全球保险公司中排名第一。

截至2018年末，保险资金通过各类资管产品，支持“一带一路”投资达9612亿元；服务长江经济带和京津冀协同发展投资分别达4248亿元和1717亿元；支持清洁能源、资源节约与污染防治等绿色产业达6942亿元……保险业服务实体经济和社会发展的能力持续提升、故事越来越精彩。

(责编：庄红韬、付长超)