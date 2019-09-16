接地气，金融飞入百姓家

一名消费者在香港国际机场尝试支付宝“刷脸支付”功能。

新华社记者 吴晓初摄

江苏省东海县青湖镇女工在生产出口欧美布玩具。小玩具可以实现赚外汇与脱贫攻坚双重目标。

张 玲摄（人民视觉）

浙商银行以金融科技驱动，打造平台化服务，助力经济社会发展。图为2017年4月，客户在浙商银行北京分行旗舰店佩戴VR眼镜体验虚拟现实环境转账功能。

白 冰摄 资料图片

近年来，普惠金融大力扶持美丽乡村建设。图为江西省吉安市永丰县农村居民住房。

刘浩军摄（人民视觉）

水电费、物业费、电话费，手机上一键支付；买房、买车、开公司，银行贷款解燃眉之急；出国留学、旅游，随时随地换取外汇；养猪、种粮、建蔬菜大棚，保险让人更安心……

随着金融产品形式越来越多样化，金融服务覆盖面越来越广，“三农”、住房、小微企业……更多人享受到金融发展带来的红利。

70年来，金融走进千家万户，贷款、外汇，这些昔日有些“高大上”的金融项目已变得触手可及。2018年末，金融机构普惠口径小微贷款余额8万亿元；农户生产经营贷款余额5.06万亿元；创业担保贷款余额1064亿元；助学贷款余额1051亿元。未来，普惠金融领域的资金还将持续增加，金融业正越来越“接地气”。

从口袋里塞钢镚到指尖叮咚

移动支付成主流

本报记者 徐佩玉

“来来来，扫这里就行！”清晨7时，北京胡同口早餐摊的摊主，一边熟练地摊煎饼一边招呼顾客扫码支付。

打开手机支付宝或者微信，扫一扫商家二维码，几秒钟就完成了一次支付。如今，老百姓日常生活已经离不开移动支付。如果赶上哪天某个商家的网络断了，只能用现金支付，往往会看到陌生人之间互相询问“您有现金吗？我支付宝转给您”的场景。

支付方式的改变，完全超出中国人早些年的想象。

新中国成立初期，老百姓手里连现金都没多少。1948年底，中国人民银行发行了第一套人民币；7年后，为改变第一套人民币面额过大等不足，发行了第二套人民币。迄今为止，共发行了五套人民币。在老一辈的记忆中，出门必须带现金，钱包或衣服口袋里塞满了纸币和钢镚，鼓鼓囊囊，心里踏实。

改革开放之初，银行卡开始进入中国。1985年，中国银行珠海分行发行了国内第一张人民币信用卡“中银卡”；1986年，中国银行又发行了第一张可在全国范围使用的信用卡“长城卡”，开启了中国刷卡时代。此后，各大银行纷纷推出信用卡服务。进入21世纪，刷卡消费成为主流，卡包逐渐替代钱包。信用卡、借记卡、储值卡……统统装在小小的卡包里。

到今天，钱包、卡包失去往日风光，手机成为人们出门最重要的必备品。1999年，阿里巴巴在杭州成立。彼时谁也没有想到这家公司能够改变中国人的购物方式，继而改变支付习惯。1997年，招商银行率先推出网上银行“一网通”。随后，中国银行、中国建设银行、中国工商银行等陆续开通网上银行服务。“网银+网购”，共同推动了支付方式的革新。

支付宝和微信支付现在是人们日常生活中使用率最高的支付方式。无论是买电影票、交水电费还是实体店铺的支付，都可以通过手机完成。蚂蚁金服总裁胡晓明表示，今天，每4个中国人就有1个在用支付宝办事，支付宝已经成为中国百姓民生服务第一入口。

从现金支付到刷卡，再到移动支付，这背后是不断升级的金融科技和推陈出新的金融服务。去年“双11”，全网移动端交易规模达到2942亿元，移动端交易占全渠道交易的比例跃升至93.6%。移动支付，已成为中国的主流支付方式，更领先于全球。

从外汇紧缺到储备全球第一

百姓用汇更便捷

本报记者 邱海峰

1987年，远赴日本留学的殷强拿着护照来到当地的中国银行指定窗口，经过繁杂的手续换取了仅够短期基本生活需要的外汇。谈起这段经历，如今已是大学教授的他感慨万千：“那时国家鼓励出国留学，但因为外汇紧缺，想换点外汇很难。记得当时换完之后银行还给盖了个章，意思就是这本护照已经换过外汇了，不能换第二次了。”

今年8月，新婚的袁丽丽选择去日本度蜜月。出行前，她在手机上下了个单，到机场后直接去互联网外币兑换点换取了等值5000元人民币的日元。“出国换汇很方便，额度提高了，渠道也多，基本可以即换即取。再加上支付宝、微信、银联卡，完全不用担心在国外花钱的事。”这次蜜月之行，袁丽丽买了不少心仪的东西。

从换汇受限到即换即取，新中国成立70年来，老百姓用汇发生了巨大变化。上世纪50年代—80年代，中国外汇储备短缺，1952年末外汇储备只有1.08亿美元，1978年末也仅为1.67亿美元，居世界第38位。从1979年到1989年的11年间，外汇储备有所增加，但大部分年份规模仍不超过50亿美元。在外汇储备紧张的局面下，个人购汇受到很大限制。

曾经为了增加外汇，国家还针对入境的外籍人士发放外汇券，以兑换其手中的外币。这种外汇券相当于优惠券，持有它，可以去北京友谊商店等特定场所购买进口、紧缺商品。一时间，谁能搞到点外汇券，到友谊商店置办电视、冰箱、自行车、缝纫机，买上两身时髦衣服，或者哪怕买不起什么大件，只是进去逛逛，都被视为特有面子的事。

进入20世纪90年代，中国外汇储备稳步增加，2006年末突破1万亿美元，超过日本居世界第一位。2018年末，外汇储备余额为30727亿美元，连续13年稳居世界第一。2007年开始，个人结汇和购汇的年度便利化额度统一增至等值5万美元，额度内可凭有效身份证明直接在银行办理，超过便利化额度的，经常项目项下凭有效身份证明及真实性证明材料也可在银行办理。

如今，外汇券早已退出历史舞台，个人换汇额度、便捷度更是大幅提升，国内到处都可以买到进口商品，中国人再也不必为用汇犯愁。

从“欠银行钱”的不安，到“先上车、后补票”的坦然

贷款助圆“安居梦”

本报记者 徐佩玉

去年底，北京居民梁陆还清了房贷。至此，一家人已经在这套敞亮舒适的三室两厅安安稳稳生活了10年。“如果当时没有住房贷款，也许现在还挤在老房子里。”梁陆深有感触。

2008年，梁陆看上了位于北京朝阳区的一套商品房。“房子无论位置、格局还是朝向都非常好，就是我心中理想的家。但是我们积蓄有限，幸亏可以贷款。”起初，家里人听说需要贷款100万元，觉得简直是天文数字，怎么可能还得上呢！但梁陆下定决心买下了这套房，当年底就搬进了新居。而现在，梁陆的儿子已在规划贷款购置一套小两居作为婚房。

“我想有个家，一个不需要华丽的地方……”住房一度是普遍存在的大难题。1985年4月9日，中国建设银行深圳四海办事处完成了第一笔个人住房贷款业务，贷款总额1.05万元，迈出了贷款购房的第一步。上世纪90年代末，中国开始从传统的单位分房向住房货币化转变。1997年，中国人民银行先后颁发了《个人住房担保贷款管理试行办法》等一系列新政策，个人住房贷款业务全面启动。

按揭贷款，这个新鲜事物冲击着中国人的生活理念。从“欠银行钱”的不安，到“先上车、后补票”的坦然，金融提供了稳定的支撑，助越来越多的家庭和个人通过贷款圆了安居梦。数据显示，2018年，城镇居民人均住房建筑面积39平方米，比1978年增加32.3平方米。2008至2017年，个人住房贷款余额从3万亿元增至21.9万亿元，占住户部门贷款余额约一半。2018年末，人民币房地产贷款余额38.7万亿元，个人住房贷款余额25.75万亿元。

不仅是贷款买房，随着金融服务的改进和创新，越来越多的普通人通过贷款化解资金不足困难。开办小微企业，有优惠贷款支持；建蔬菜大棚，有扶贫贷款帮助；考上大学但拿不出学费，有助学贷款保障……金融服务在日常生活中发挥着“及时雨”的作用。

(责编：庄红韬、付长超)