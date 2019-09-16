人民网>>财经

接地气，金融飞入百姓家

2019年09月16日08:19  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　一名消费者在香港国际机场尝试支付宝“刷脸支付”功能。
　　新华社记者 吴晓初摄

　　江苏省东海县青湖镇女工在生产出口欧美布玩具。小玩具可以实现赚外汇与脱贫攻坚双重目标。
　　张 玲摄（人民视觉）

　　浙商银行以金融科技驱动，打造平台化服务，助力经济社会发展。图为2017年4月，客户在浙商银行北京分行旗舰店佩戴VR眼镜体验虚拟现实环境转账功能。
　　白 冰摄 资料图片

　　近年来，普惠金融大力扶持美丽乡村建设。图为江西省吉安市永丰县农村居民住房。
　　刘浩军摄（人民视觉）

　　水电费、物业费、电话费，手机上一键支付；买房、买车、开公司，银行贷款解燃眉之急；出国留学、旅游，随时随地换取外汇；养猪、种粮、建蔬菜大棚，保险让人更安心……

　　随着金融产品形式越来越多样化，金融服务覆盖面越来越广，“三农”、住房、小微企业……更多人享受到金融发展带来的红利。

　　70年来，金融走进千家万户，贷款、外汇，这些昔日有些“高大上”的金融项目已变得触手可及。2018年末，金融机构普惠口径小微贷款余额8万亿元；农户生产经营贷款余额5.06万亿元；创业担保贷款余额1064亿元；助学贷款余额1051亿元。未来，普惠金融领域的资金还将持续增加，金融业正越来越“接地气”。

　　

　　从口袋里塞钢镚到指尖叮咚

　　移动支付成主流

　　本报记者  徐佩玉

　　“来来来，扫这里就行！”清晨7时，北京胡同口早餐摊的摊主，一边熟练地摊煎饼一边招呼顾客扫码支付。

　　打开手机支付宝或者微信，扫一扫商家二维码，几秒钟就完成了一次支付。如今，老百姓日常生活已经离不开移动支付。如果赶上哪天某个商家的网络断了，只能用现金支付，往往会看到陌生人之间互相询问“您有现金吗？我支付宝转给您”的场景。

　　支付方式的改变，完全超出中国人早些年的想象。

　　新中国成立初期，老百姓手里连现金都没多少。1948年底，中国人民银行发行了第一套人民币；7年后，为改变第一套人民币面额过大等不足，发行了第二套人民币。迄今为止，共发行了五套人民币。在老一辈的记忆中，出门必须带现金，钱包或衣服口袋里塞满了纸币和钢镚，鼓鼓囊囊，心里踏实。

　　改革开放之初，银行卡开始进入中国。1985年，中国银行珠海分行发行了国内第一张人民币信用卡“中银卡”；1986年，中国银行又发行了第一张可在全国范围使用的信用卡“长城卡”，开启了中国刷卡时代。此后，各大银行纷纷推出信用卡服务。进入21世纪，刷卡消费成为主流，卡包逐渐替代钱包。信用卡、借记卡、储值卡……统统装在小小的卡包里。

　　到今天，钱包、卡包失去往日风光，手机成为人们出门最重要的必备品。1999年，阿里巴巴在杭州成立。彼时谁也没有想到这家公司能够改变中国人的购物方式，继而改变支付习惯。1997年，招商银行率先推出网上银行“一网通”。随后，中国银行、中国建设银行、中国工商银行等陆续开通网上银行服务。“网银+网购”，共同推动了支付方式的革新。

　　支付宝和微信支付现在是人们日常生活中使用率最高的支付方式。无论是买电影票、交水电费还是实体店铺的支付，都可以通过手机完成。蚂蚁金服总裁胡晓明表示，今天，每4个中国人就有1个在用支付宝办事，支付宝已经成为中国百姓民生服务第一入口。

　　从现金支付到刷卡，再到移动支付，这背后是不断升级的金融科技和推陈出新的金融服务。去年“双11”，全网移动端交易规模达到2942亿元，移动端交易占全渠道交易的比例跃升至93.6%。移动支付，已成为中国的主流支付方式，更领先于全球。

　　

　　从外汇紧缺到储备全球第一

　　百姓用汇更便捷

　　本报记者  邱海峰

　　1987年，远赴日本留学的殷强拿着护照来到当地的中国银行指定窗口，经过繁杂的手续换取了仅够短期基本生活需要的外汇。谈起这段经历，如今已是大学教授的他感慨万千：“那时国家鼓励出国留学，但因为外汇紧缺，想换点外汇很难。记得当时换完之后银行还给盖了个章，意思就是这本护照已经换过外汇了，不能换第二次了。”

　　今年8月，新婚的袁丽丽选择去日本度蜜月。出行前，她在手机上下了个单，到机场后直接去互联网外币兑换点换取了等值5000元人民币的日元。“出国换汇很方便，额度提高了，渠道也多，基本可以即换即取。再加上支付宝、微信、银联卡，完全不用担心在国外花钱的事。”这次蜜月之行，袁丽丽买了不少心仪的东西。

　　从换汇受限到即换即取，新中国成立70年来，老百姓用汇发生了巨大变化。上世纪50年代—80年代，中国外汇储备短缺，1952年末外汇储备只有1.08亿美元，1978年末也仅为1.67亿美元，居世界第38位。从1979年到1989年的11年间，外汇储备有所增加，但大部分年份规模仍不超过50亿美元。在外汇储备紧张的局面下，个人购汇受到很大限制。

　　曾经为了增加外汇，国家还针对入境的外籍人士发放外汇券，以兑换其手中的外币。这种外汇券相当于优惠券，持有它，可以去北京友谊商店等特定场所购买进口、紧缺商品。一时间，谁能搞到点外汇券，到友谊商店置办电视、冰箱、自行车、缝纫机，买上两身时髦衣服，或者哪怕买不起什么大件，只是进去逛逛，都被视为特有面子的事。

　　进入20世纪90年代，中国外汇储备稳步增加，2006年末突破1万亿美元，超过日本居世界第一位。2018年末，外汇储备余额为30727亿美元，连续13年稳居世界第一。2007年开始，个人结汇和购汇的年度便利化额度统一增至等值5万美元，额度内可凭有效身份证明直接在银行办理，超过便利化额度的，经常项目项下凭有效身份证明及真实性证明材料也可在银行办理。

　　如今，外汇券早已退出历史舞台，个人换汇额度、便捷度更是大幅提升，国内到处都可以买到进口商品，中国人再也不必为用汇犯愁。

　　

　　从“欠银行钱”的不安，到“先上车、后补票”的坦然

　　贷款助圆“安居梦”

　　本报记者  徐佩玉

　　去年底，北京居民梁陆还清了房贷。至此，一家人已经在这套敞亮舒适的三室两厅安安稳稳生活了10年。“如果当时没有住房贷款，也许现在还挤在老房子里。”梁陆深有感触。

　　2008年，梁陆看上了位于北京朝阳区的一套商品房。“房子无论位置、格局还是朝向都非常好，就是我心中理想的家。但是我们积蓄有限，幸亏可以贷款。”起初，家里人听说需要贷款100万元，觉得简直是天文数字，怎么可能还得上呢！但梁陆下定决心买下了这套房，当年底就搬进了新居。而现在，梁陆的儿子已在规划贷款购置一套小两居作为婚房。

　　“我想有个家，一个不需要华丽的地方……”住房一度是普遍存在的大难题。1985年4月9日，中国建设银行深圳四海办事处完成了第一笔个人住房贷款业务，贷款总额1.05万元，迈出了贷款购房的第一步。上世纪90年代末，中国开始从传统的单位分房向住房货币化转变。1997年，中国人民银行先后颁发了《个人住房担保贷款管理试行办法》等一系列新政策，个人住房贷款业务全面启动。

　　按揭贷款，这个新鲜事物冲击着中国人的生活理念。从“欠银行钱”的不安，到“先上车、后补票”的坦然，金融提供了稳定的支撑，助越来越多的家庭和个人通过贷款圆了安居梦。数据显示，2018年，城镇居民人均住房建筑面积39平方米，比1978年增加32.3平方米。2008至2017年，个人住房贷款余额从3万亿元增至21.9万亿元，占住户部门贷款余额约一半。2018年末，人民币房地产贷款余额38.7万亿元，个人住房贷款余额25.75万亿元。

　　不仅是贷款买房，随着金融服务的改进和创新，越来越多的普通人通过贷款化解资金不足困难。开办小微企业，有优惠贷款支持；建蔬菜大棚，有扶贫贷款帮助；考上大学但拿不出学费，有助学贷款保障……金融服务在日常生活中发挥着“及时雨”的作用。

(责编：庄红韬、付长超)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

热点排行

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved