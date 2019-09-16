原标题：中秋假期国内旅游总人数超1亿人次

中秋佳节是团聚的节日，也是举家出游、体验传统文化氛围的好时节。综合各地旅游部门、通信运营商、线上旅行服务商数据，经文化和旅游部综合测算，今年中秋假期，全国接待国内旅游总人数1.05亿人次，同比增长7.6%；实现国内旅游收入472.8亿元，同比增长8.7%。赏月和夜游成中秋假日旅游的关键词，家庭中两代、三代同游人次明显提升。

今年是新中国成立70周年，中秋团圆日、举国欢庆时，全国各地纷纷举办融亲情思念、家国情怀、传统文化、地方元素于一体的庆中秋活动，赏月和夜游成中秋假日旅游的关键词。数据显示，相比五一、端午等小长假，中秋假期两代、三代同游的人次占比提升约14%。

河南少林寺景区举行第三届“中秋望月诗会”，嵩阳书院举办“中秋祈福弘扬传统”文化活动；福州推出登高赏月、古厝赏月、露营赏月等12条赏月主题旅游线路、20余场文旅节庆活动；江苏淮安举办2019年中央广播电视总台中秋晚会，将“同享一轮明月，共祝万家团圆”的心愿传递给全球华人；第30届上海旅游节开幕，19个国家和地区的32支方队参与巡游，吸引30万市民游客观看。武汉、西安、重庆、厦门、成都等城市成为城乡夜游的网红打卡地。周庄古镇、乌镇、南浔古镇、同里古镇、磁器口古镇、青岩古镇、云水谣等古镇配合灯光秀，带游客感受沉淀古朴的气息。

在出游方式上，家庭游、周边自驾游最受消费者青睐，也有部分消费者选择了拼假进行中长线旅游。根据途牛旅游网发布的大数据，选择出境追逐异国秋色的消费者人次占比达25%；从具体出游方向来看，日本、泰国、印度尼西亚等均为热门出境游目的地。而境内游方面，西部地区延续了暑期的高人气，九月之后，西部地区秋意渐浓，北疆喀纳斯、四川稻城亚丁、内蒙古额济纳旗、新疆塔里木、西藏林芝等地吸引众多摄影爱好者前去捕捉最美秋色。

金秋时节，瓜果飘香，周边乡村采摘新鲜水果成为不少游客的首选。安徽的宏村、江西的婺源、浙江的千岛湖等地不仅水果品类多，农家饭菜亦是可口美味。秋日“开渔季”，大量海产品新鲜上市，海鲜美食游同样成为中秋热门主题之一，青岛、大连、宁波、连云港、北海、厦门、威海等海滨城市均是海鲜美食游热门目的地。

中秋节作为我国传统节日，人们对文化体验的热情高涨，中秋“老”习俗过出了新花样。调查显示，假日期间76.4%的游客参与了当地“中秋节”文化主题活动。湖北省组织开展各类群众文化活动近200场次，惠及100多万老百姓；上海市115家博物馆对公众开放，参观总人次达22.19万；黑龙江省艺术院团共推出各类演出151场；安徽省安庆市黄梅戏艺术中心采取现场会演+网络直播的方式，让观众欣赏到黄梅戏、徽剧、庐剧、泗州戏、淮北梆子戏等省内24个地方戏曲剧种（声腔）的独特魅力。

(责编：罗知之、付长超)