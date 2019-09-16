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中秋夜消费增长  居一线城市首位

马婧

2019年09月16日08:47  来源：北京日报
 
原标题：中秋夜消费增长 居一线城市首位

本报讯（记者 马婧）今年中秋节期间，本市商业服务业企业精心组织市场供应和促消费活动，猪肉、果品、蔬菜、鸡蛋等生活必需品市场货源充足，供应平稳。市商务局昨天发布83家重点企业的监测数据和银联、美团、高德等大数据分析结果显示，京城消费市场呈现多个亮点，尤其夜间消费增长幅度居一线城市首位。

今年中秋节，月饼品种争奇斗艳、口味翻新。老字号稻香村主打提浆宫饼、翻毛月饼等非遗技艺制作的京式月饼；网红品牌喜茶、Lady M等推出燕窝、藜麦、小龙虾等新馅料月饼。价格方面，月饼礼盒集中在80元到200元之间，散装月饼在每块10元左右，与上年基本持平。据京东大数据显示，节日期间，月饼和大闸蟹等礼品销售同比增长62.4%。

不少家庭都会在中秋节外出聚餐，本市各大餐饮企业也应景儿推出寓意团圆、亲情的菜品及秋季养生菜肴。烤肉宛、烤肉季等老字号企业中秋期间单日最高销售烤肉1700多斤，老西安泡馍每天销售1000碗以上。据美团大数据显示，本市节日期间餐饮交易额超过6亿，同比增长16%。其中小吃快餐类最受宠，交易笔数超过365万单，位居榜首，占比54.5%，成为消费者首选；面包甜点、烧烤和火锅增长迅速，交易额分别增长34.5%、26.2%和25.6%。

随着北京发力夜经济，夜间消费也为中秋夜空增添了新的色彩。假日期间，众多商家开展夜间活动，延长营业时间，为消费者派送节日福利。北京稻香村专卖店开展夜场促销，举办兔儿爷彩绘等活动烘托节日氛围；首创奥莱和赛特奥莱分别推出“38小时不打烊”和“嗨购无时限”等活动，零售额同比分别增长72.5%和35%。据美团大数据显示，本市节日期间夜间餐饮、休闲娱乐等消费总订单量同比增长26%，居一线城市首位。银联大数据显示，国贸、三里屯等商圈18点至次日凌晨6点夜间消费尤为活跃，消费人次过万。

通过举办系列促消费活动，重点商圈活力焕发。假日期间，朝阳合生汇、新世界崇文门店、中粮祥云小镇等全市多个热门商圈联合万余商户推出“花好圆月 中秋聚惠”“中秋市集”等促消费活动。据高德大数据显示，中秋节当日，王府井和西单商圈客流量同比分别增长11.7%和5.4%，北京市百货大楼客流量同比翻一番，三里屯太古里、北京apm和合生汇客流量同比分别增长56.9%、52.4%和38.9%。

(责编：罗知之、付长超)
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