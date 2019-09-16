大兴机场线票价方案启用 普通单程票最低10元最高35元

原标题：大兴机场线票价方案启用

本报讯（记者 孙宏阳）昨天，北京大兴国际机场线票价方案正式启用，分为普通单程票、商务单程票、空轨联运票、区间定期电子计次票4种。普通车厢的单程票实行计程限时票制，最低10元，最高35元。

记者从北京城市铁建轨道交通投资发展有限公司获悉，北京大兴国际机场线票价方案于2019年8月15日至9月14日公示，为期30个自然日。票价方案公示期间，收到14条来自市民的意见建议。对于市民的意见，北京城市铁建轨道交通投资发展有限公司高度关注，将在大兴机场线运营初期收集客流数据，并结合实际运营情况进行认真分析，对市民提出的建议予以认真考虑。

根据启用的票价方案，大兴机场线实行计程限时票制，乘客乘坐大兴机场线一次行程在付费区内最多可停留4小时，乘客在车站付费区停留超时的，按大兴机场线普通单程票最低票价补交超时车费。为满足不同人员的出行需求，运营方共制定4种票价。最受关注的普通单程票，20公里（含）以内10元，20公里到30公里（含）25元，30公里以上35元。

此外，大兴机场线还设有商务车厢，该类商务票全程单一票价为50元。空轨联运票适合从大兴机场到港、离港或是中转的乘客，通过航空公司官方渠道购买机票的同时，可优惠购买大兴机场线单程票。一个航段一名乘客仅限购买一张，具体票价为大兴机场线单程票价（含商务单程票）的80%。

区间定期电子计次票，则方便机场工作人员等经常乘坐线路的乘客出行。其中，草桥站至大兴机场站区段45次票550元、30次票470元、20次票385元；草桥站至大兴新城站区段45次票360元、20次票180元。区间定期电子计次票仅限购票人本人在乘坐大兴机场线普通车厢时使用，激活后当月有效，一经激活不予退票。

免票乘车人群方面，一名成人带领一名身高不满1.3米儿童乘车时，儿童免票。带领两个以上身高不满1.3米的儿童乘车，一个儿童免票。一名盲人可有一名陪同人员免票。

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