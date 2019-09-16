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外资积极布局寻找“中国机遇”

2019年09月16日09:23  来源：人民网－人民日报海外版
 

据新华社厦门电  （记者董建国、张逸之）2019厦门国际投资贸易洽谈会暨丝路投资大会日前在厦门举行。在贸易保护主义抬头、逆全球化趋势加强的不利条件下，各国嘉宾与客商云集此间，寻找“中国机遇”。

联合国贸发会议在此间发布的《世界投资报告2019》（中文版）显示，2018年全球对外直接投资同比下降13%，降至1.3万亿美元，国际投资增长乏力。然而，中国吸引外资依然保持平稳增长。报告显示，2018年中国吸引外资达1390亿美元，占全球吸收外资总量的10%以上，继续成为全球第二大外资流入国。

参加投洽会的各国政要、跨国公司高管认为，中国仍是吸引外资的主要目的地。“我们将持续在中国投资，并从中获益。”华南美国商会会长哈利·赛亚丁说，这是华南美国商会第十七次组团来厦门参加投洽会，带来100多家企业，其中包括苹果、德勤、强生、耐克、毕马威等大型跨国企业。

华南美国商会发布的《2019华南地区经济情况特别报告》显示，2018年，几乎所有外资企业在华均保持盈利状态。受访企业的再投资数据表明，企业并没有大面积撤离中国市场，对投资中国仍有浓厚的兴趣，主要原因是中国市场的增长潜力及其较高的投资回报率。

本届投洽会上，人工智能、文化教育、医疗健康等领域成为外资关注的焦点。

美国肉制品加工企业欧喜集团中国区公司事务总监蔡华说，中国在产业的升级换代方面不断出台新的举措，积极吸引和稳定外资，对于在华发展的跨国企业来说都是有力的保障。

“我们对中国市场的信心非常坚定。”瑞士ABB集团中国区副总裁陈思林说，全球人工智能发展前景良好，中国将继续在这一领域扮演主要角色。

去年底，投资20亿元人民币建设的ABB厦门工业中心投入运营，成为ABB全球最大的创新与制造基地之一。“集团将积极探索‘一带一路’商业机遇，近年来与400余家中国企业在70多个国家和地区开展了广泛合作。”陈思林说。

《 人民日报海外版 》（ 2019年09月14日 第 03 版）

(责编：庄红韬、付长超)
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