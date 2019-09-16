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统计局：8月份国民经济保持总体平稳、稳中有进

2019年09月16日10:07  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京9月16日电 （杨曦）国家统计局今日公布多项宏观经济数据显示，8月份我国经济运行保持了总体平稳、稳中有进发展态势。

统计局指出，当前国际环境不稳定不确定因素明显增多，国内经济结构性矛盾依然突出，经济下行压力加大。下一步，要继续坚持稳中求进工作总基调，加大逆周期调节力度，狠抓政策落实，全力做好“六稳”工作，巩固和深化改革成果，促进形成强大国内市场，确保经济持续健康发展。

服务业稳中有升，现代服务业增势较好

8月份，全国服务业生产指数同比增长6.4%，增速比上月加快0.1个百分点。信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业生产指数分别增长16.9%和8.1%，增速分别快于全国服务业生产指数10.5和1.7个百分点。服务业商务活动指数52.5%，继续位于荣枯线以上；铁路运输业、电信广播电视卫星传输服务、互联网软件信息技术服务等行业商务活动指数均位于58.0%以上的较高景气区间。服务业业务活动预期指数为59.8%，比上月上升0.7个百分点。1-8月份，全国服务业生产指数增长7.0%，比1-7月份回落0.1个百分点。

工业生产稳中有缓，产业结构调整优化

8月份，全国规模以上工业增加值同比增长4.4%，增速比上月回落0.4个百分点；环比增长0.32%，比上月加快0.13个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值增长4.1%，股份制企业增长5.3%，外商及港澳台商投资企业增长1.3%。分三大门类看，采矿业增加值增长3.7%，制造业增长4.3%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5.9%。高技术制造业增加值增长6.1%，比规模以上工业快1.7个百分点；其中医疗仪器设备及仪器仪表制造业、医药制造业、电子及通信设备制造业分别增长11.8%、8.3%和5.4%，比规模以上工业快7.4、3.9和1.0个百分点。3D打印设备、智能手环、智能手表和太阳能电池产量分别增长152.9%、74.2%、51.8%和42.1%。制造业采购经理指数（PMI）分项指数中，生产指数和供应商配送时间指数分别为51.9%和50.3%，均高于临界点。1-8月份，全国规模以上工业增加值增长5.6%，增速比1-7月份回落0.2个百分点。

消费市场稳定增长，升级类商品增速加快

8月份，社会消费品零售总额33896亿元，同比增长7.5%，增速比上月回落0.1个百分点。其中，扣除汽车以外的消费品零售额增长9.3%，比上月加快0.5个百分点。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额29134亿元，增长7.2%；乡村消费品零售额4762亿元，增长8.9%。按消费类型分，餐饮收入3857亿元，增长9.7%；商品零售30039亿元，增长7.2%。消费升级类商品增速加快。限额以上单位文化办公用品类和化妆品类商品分别增长19.8%和12.8%，增速比上月分别加快5.3和3.4个百分点。1-8月份，社会消费品零售总额262179亿元，增长8.2%，增速比1-7月份回落0.1个百分点。

1-8月份，全国网上零售额64393亿元，同比增长16.8%，增速与1-7月持平。其中，实物商品网上零售额50745亿元，增长20.8%，占社会消费品零售总额的比重为19.4%，比上年同期提高2.1个百分点。

投资增长基本平稳，基础设施投资有所加快

1-8月份，全国固定资产投资（不含农户）400628亿元，同比增长5.5%，增速比1-7月份回落0.2个百分点。分领域看，基础设施投资增长4.2%，比1-7月份加快0.4个百分点；民间投资236963亿元，增长4.9%，比1-7月份回落0.5个百分点；房地产开发投资84589亿元，同比增长10.5%，增速比1-7月份回落0.1个百分点，商品房销售面积101849万平方米，同比下降0.6%，商品房销售额95373亿元，增长6.7%。分产业看，第一产业投资下降3.4%；第二产业投资增长2.1%，其中制造业投资增长2.6%；第三产业投资增长7.3%。高技术产业投资较快增长，高技术制造业和高技术服务业投资同比分别增长12.0%和14.9%，增速分别快于全部投资6.5和9.4个百分点。

就业形势总体稳定，调查失业率略有下降

1-8月份，全国城镇新增就业984万人，完成全年计划的89.5%。8月份，全国城镇调查失业率为5.2%，比上月下降0.1个百分点。其中，25-59岁人口调查失业率为4.5%，比上月下降0.1个百分点。31个大城市城镇调查失业率为5.2%。全国企业就业人员周平均工作时间为46.6小时，比上月增加0.1个小时。

居民消费价格基本稳定，工业生产者价格下降

8月份，全国居民消费价格同比上涨2.8%，涨幅与上月持平，环比上涨0.7%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨7.3%，衣着上涨1.6%，居住上涨1.0%，生活用品及服务上涨0.7%，交通和通信下降2.3%，教育文化和娱乐上涨2.1%，医疗保健上涨2.3%，其他用品和服务上涨4.7%。扣除食品和能源价格后的核心CPI上涨1.5%，涨幅比上月回落0.1个百分点。1-8月份，全国居民消费价格同比上涨2.4%。

8月份，全国工业生产者出厂价格同比下降0.8%，环比下降0.1%。全国工业生产者购进价格同比下降1.3%，环比下降0.2%。1-8月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨0.1%，全国工业生产者购进价格同比下降0.2%。

进出口保持增长，贸易结构进一步优化

8月份，进出口总额27175亿元，同比增长0.1%。其中，出口14786亿元，增长2.6%；进口12390亿元，下降2.6%。进出口相抵，贸易顺差2396亿元。实际使用外资709亿元，同比增长3.6%。1-8月份，贸易规模持续扩大，进出口总额201294亿元，增长3.6%。其中，出口109519亿元，增长6.1%；进口91775亿元，增长0.8%。贸易结构和方式继续优化。一般贸易进出口增长5.4%，占进出口总额的比重为59.8%，比上年同期提高1个百分点。民营企业进出口增长11.2%，占进出口总额的比重为42.2%，比上年同期提高2.9个百分点。规模以上工业企业实现出口交货值79303亿元，同比增长2.9%。实际使用外资6040亿元，同比增长6.9%。

供给侧结构性改革持续推进，企业效益有所改善

微观杠杆率下降，7月末，规模以上工业企业资产负债率为56.8%，同比下降0.5个百分点。商品房库存减少，8月末，全国商品房待售面积49784万平方米，同比下降7.6%，比7月末减少92万平方米。企业单位成本费用比年初继续降低。短板领域投资增加，1-8月份，生态保护和环境治理业、教育投资同比分别增长42.2%、19.0%，分别快于全部投资36.7、13.5个百分点。

1-7月份，规模以上服务业企业实现营业利润同比增长9.2%；规模以上服务业企业营业收入同比增长9.6%，其中战略性新兴服务业、高技术服务业和科技服务业分别增长12.2%、12.0%和11.6%，分别快于全部规模以上服务业2.6、2.4和2.0个百分点。全国规模以上工业企业实现利润总额同比下降1.7%，降幅比1-6月份收窄0.7个百分点；其中7月份实现利润总额同比增长2.6%，而6月份为下降3.1%。全国规模以上工业企业实现营业收入同比增长4.9%，比1-6月份提高0.2个百分点，规模以上工业企业营业收入利润率为5.87%，提高0.01个百分点。

 

(责编：杨曦、付长超)
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