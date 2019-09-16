8月份社会消费品零售总额增长7.5%

人民网北京9月16日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2019年8月份，社会消费品零售总额33896亿元，同比名义增长7.5%（扣除价格因素实际增长5.6%）。其中，除汽车以外的消费品零售额30845亿元，增长9.3%。

2019年1-8月份，社会消费品零售总额262179亿元，同比增长8.2%。其中，除汽车以外的消费品零售额237056亿元，增长9.1%。

按经营单位所在地分，8月份，城镇消费品零售额29134亿元，同比增长7.2%；乡村消费品零售额4762亿元，增长8.9%。1-8月份，城镇消费品零售额224412亿元，同比增长8.1%；乡村消费品零售额37768亿元，增长9.0%。

按消费类型分，8月份，餐饮收入3857亿元，同比增长9.7%；商品零售30039亿元，增长7.2%。1-8月份，餐饮收入28795亿元，同比增长9.4%；商品零售233385亿元，增长8.1%。

2019年1-8月份，全国网上零售额64393亿元，同比增长16.8%。其中，实物商品网上零售额50745亿元，增长20.8%，占社会消费品零售总额的比重为19.4%；在实物商品网上零售额中，吃、穿和用类商品分别增长30.6%、19.7%和20.2%。

(责编：杨曦、付长超)