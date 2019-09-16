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8月份规模以上工业增加值增长4.4%

2019年09月16日10:34  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京9月16日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2019年8月份，规模以上工业增加值同比实际增长4.4%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比7月份回落0.4个百分点。

从环比看，8月份，规模以上工业增加值比上月增长0.32%。1—8月份，规模以上工业增加值同比增长5.6%。

分三大门类看，8月份，采矿业增加值同比增长3.7%，增速较7月份回落2.9个百分点；制造业增长4.3%，回落0.2个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5.9%，回落1.0个百分点。

分经济类型看，8月份，国有控股企业增加值同比增长4.1%；股份制企业增长5.3%，外商及港澳台商投资企业增长1.3%；私营企业增长6.0%。

分行业看，8月份，41个大类行业中有32个行业增加值保持同比增长。农副食品加工业增加值与上年同月持平，纺织业增长0.1%，化学原料和化学制品制造业增长1.2%，非金属矿物制品业增长8.1%，黑色金属冶炼和压延加工业增长10.4%，有色金属冶炼和压延加工业增长8.5%，通用设备制造业与上年同月持平，专用设备制造业增长3.3%，汽车制造业增长4.3%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长7.8%，电气机械和器材制造业增长10.0%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长4.7%，电力、热力生产和供应业增长5.1%。

分地区看，8月份，东部地区增加值同比增长2.8%，中部地区增长6.5%，西部地区增长5.3%，东北地区增长3.0%。

分产品看，8月份，605种产品中有302种产品同比增长。钢材10639万吨，同比增长9.8%；水泥21018万吨，增长5.1%；十种有色金属491万吨，增长4.4%；乙烯165万吨，增长1.8%；汽车200.0万辆，下降0.6%，其中，轿车80.9万辆，下降7.3%；新能源汽车10.0万辆，增长9.9%；发电量6682亿千瓦时，增长1.7%；原油加工量5400万吨，增长6.9%。

8月份，工业企业产品销售率为98.3%，比上年同期下降0.3个百分点。工业企业实现出口交货值10464亿元，同比名义下降4.3%。

(责编：杨曦、付长超)
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