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8月份工业原煤、原油生产放缓 天然气、电力生产加快

2019年09月16日10:45  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京9月16日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2019年8月份，规模以上工业原煤、原油生产放缓，天然气、电力生产加快。

原煤生产放缓，煤炭进口有所加快

8月份，原煤产量3.2亿吨，同比增长5.0%，增速比上月回落7.2个百分点；日均产量1019万吨，比上月减少20万吨。1—8月份，原煤产量24.1亿吨，同比增长4.5%。

8月份，进口煤炭3295万吨，同比增长14.9%，增速比上月加快1.5个百分点。1—8月份，进口煤炭22028万吨，同比增长8.1%。

煤炭价格平稳。9月6日，秦皇岛5500大卡煤炭综合交易价格为每吨569元，5000大卡为每吨508元，比8月初分别回落8元和3元；4500大卡为每吨454元，与8月初持平。

原油生产放缓，进口增加

8月份，生产原油1618万吨，同比增长1.0%，增速比上月回落1.5个百分点；日均产量52.2万吨，比上月减少0.3万吨。1—8月份，生产原油12749万吨，同比增长1.0%。

8月份，进口原油4217万吨，同比增长9.9%，增速比上月回落4.0个百分点。1—8月份，进口原油32780万吨，同比增长9.6%。

8月份国际原油价格震荡下跌。8月30日布伦特原油现货离岸价格为61.0美元/桶，比7月31日下跌3.1美元。

原油加工增速加快，日均加工量增加

8月份，加工原油5400万吨，同比增长6.9%，增速比上月加快2.9个百分点；日均加工174.2万吨，比上月增加4.5万吨。1—8月份，加工原油42416万吨，同比增长5.9%。

天然气生产平稳，进口保持较快增长

8月份，生产天然气138亿立方米，同比增长6.6%，增速比上月加快0.5个百分点；日均产量4.5亿立方米，与上月持平。1—8月份，生产天然气1141亿立方米，同比增长9.3%。

8月份，进口天然气834万吨，同比增长7.3%，增速与上月持平。1—8月份，进口天然气6304万吨，同比增长10.3%。

电力生产有所加快，清洁电力生产较快增长

8月份，发电6682亿千瓦时，同比增长1.7%，增速比上月加快1.1个百分点；日均发电215.6亿千瓦时，比上月增加3.6亿千瓦时。1—8月份，发电4.7万亿千瓦时，同比增长2.8%。

分电源看，8月份，火电降幅收窄，水电增速回落，风电由负转正，核电、太阳能发电加快。其中，火电同比下降0.1%，降幅较上月收窄1.5个百分点；水电增长1.6%，增速比上月回落4.7个百分点；风电增长13.7%，增速由负转正，上月下降10.8%；核电、太阳能发电分别增长21.2%和13.9%，分别加快3.0和0.7个百分点。

(责编：杨曦、付长超)
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