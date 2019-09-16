前8月全国固定资产投资400628亿元 同比增长5.5%

人民网北京9月16日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2019年1—8月份，全国固定资产投资（不含农户）400628亿元，同比增长5.5%，增速比1—7月份回落0.2个百分点。

从环比速度看，8月份固定资产投资（不含农户）增长0.40%。其中，民间固定资产投资236963亿元，增长4.9%，增速比1—7月份回落0.5个百分点。

分产业看，第一产业投资11005亿元，同比下降3.4%，降幅比1—7月份扩大2.2个百分点；第二产业投资131824亿元，增长2.1%，增速回落1.3个百分点；第三产业投资257799亿元，增长7.3%，增速加快0.3个百分点。

第二产业中，工业投资同比增长3.3%，增速比1—7月份回落0.5个百分点。其中，采矿业投资增长26.2%，增速回落1.2个百分点；制造业投资增长2.6%，增速回落0.7个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长0.4%，增速加快0.4个百分点。

第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长4.2%，增速比1—7月份加快0.4个百分点。其中，铁路运输业投资增长11%，增速回落1.7个百分点；道路运输业投资增长7.7%，增速加快0.8个百分点；水利管理业投资增长0.7%，1—7月份为下降0.3%；公共设施管理业投资下降0.3%，1—7月份为增长0.1%。

分地区看，东部地区投资同比增长3.8%，增速比1—7月份回落0.7个百分点；中部地区投资增长9.3%，增速回落0.1个百分点；西部地区投资增长5.2%，增速回落0.4个百分点；东北地区投资下降4.3%，降幅扩大0.6个百分点。

分登记注册类型看，内资企业固定资产投资同比增长5.6%，增速比1—7月份回落0.3个百分点；港澳台商投资企业固定资产投资增长1.7%，增速回落0.2个百分点；外商投资企业固定资产投资增长2.5%，增速回落1.1个百分点。

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