前8月全国房地产开发投资同比增长10.5% 增速回落

人民网北京9月16日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2019年1—8月份，全国房地产开发投资84589亿元，同比增长10.5%，增速比1—7月份回落0.1个百分点。其中，住宅投资62187亿元，增长14.9%，增速回落0.2个百分点。
1—8月份，东部地区房地产开发投资44857亿元，同比增长8.8%，增速比1—7月份回落0.4个百分点；中部地区投资17809亿元，增长9.8%，增速加快0.3个百分点；西部地区投资18506亿元，增长16.0%，增速加快0.9个百分点；东北地区投资3418亿元，增长9.7%，增速回落1.3个百分点。
1—8月份，房地产开发企业房屋施工面积813156万平方米，同比增长8.8%，增速比1—7月份回落0.2个百分点。其中，住宅施工面积568025万平方米，增长10.1%。房屋新开工面积145133万平方米，增长8.9%，增速回落0.6个百分点。其中，住宅新开工面积107053万平方米，增长8.9%。房屋竣工面积41610万平方米，下降10.0%，降幅收窄1.3个百分点。其中，住宅竣工面积29336万平方米，下降9.6%。
1—8月份，房地产开发企业土地购置面积12236万平方米，同比下降25.6%，降幅比1—7月份收窄3.8个百分点；土地成交价款6374亿元，下降22.0%，降幅收窄5.6个百分点。
商品房销售和待售情况
1—8月份，商品房销售面积101849万平方米，同比下降0.6%，降幅比1—7月份收窄0.7个百分点。其中，住宅销售面积增长0.6%，办公楼销售面积下降10.8%，商业营业用房销售面积下降13.9%。商品房销售额95373亿元，增长6.7%，增速加快0.5个百分点。其中，住宅销售额增长9.9%，办公楼销售额下降11.7%，商业营业用房销售额下降12.8%。
1—8月份，东部地区商品房销售面积40303万平方米，同比下降3.6%，降幅比1—7月份收窄0.6个百分点；销售额50739亿元，增长5.5%，增速加快0.3个百分点。中部地区商品房销售面积28791万平方米，增长0.5%，1—7月份为下降0.1%；销售额20682亿元，增长7.4%，增速加快0.7个百分点。西部地区商品房销售面积28284万平方米，增长3.8%，增速加快1.0个百分点；销售额20363亿元，增长9.9%，增速加快0.6个百分点。东北地区商品房销售面积4471万平方米，下降6.6%，降幅收窄1.2个百分点；销售额3589亿元，增长2.3%，增速加快1.8个百分点。
8月末，商品房待售面积49784万平方米，比7月末减少92万平方米。其中，住宅待售面积减少140万平方米，办公楼待售面积增加16万平方米，商业营业用房待售面积增加16万平方米。
房地产开发企业到位资金情况
1—8月份，房地产开发企业到位资金113724亿元，同比增长6.6%，增速比1—7月份回落0.4个百分点。其中，国内贷款17322亿元，增长9.8%；利用外资81亿元，增长1.3倍；自筹资金36036亿元，增长3.1%；定金及预收款38377亿元，增长8.3%；个人按揭贷款17449亿元，增长11.8%。
房地产开发景气指数
8月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为100.94，比7月份提高0.04点。
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